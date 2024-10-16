Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Кто собрался воевать за россиян в Украине?

Александр Коваленко
16 октября 2024, 08:10
75
Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом.
войска РФ
Войска РФ истощаются / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Афро… россияне. Ну, или чернорусы, как угодно.

Относительно участия в составе подразделений РОВ добровольцев из стран Африки, которые изъявили желание принять участие в, так называемой, "СВО".

Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом:

видео дня

-низкий уровень знания русского языка, нежелание более глубокого изучения языка и понимания приказов;

-отсутствие понимания различия званий и старшинства в подразделении;

-нежелание выполнения задач в составе штурмовых групп;

-крайне разгульное и расслабленное поведение в составе подразделений;

-низкий уровень обучаемости и эффективности;

-выполнение физических работ по обустройству позиций - некачественное.

Судя по отчётам с мест пребывания пополнения, с чёрнорусами у РОВ совсем всё плохо. Воевать не хотят. Работать не хотят. Давай водка, баба с белая попа и "Джамбо-джамбо!"

Якуты закончились, чёрнорусы подвели, что дальше? Пхеньянцы будут спасать плешивую моль? Какой позор? В эпоху СССР весь это сброд тянули 15 республик, а сейчас, мирской сброд тянет мракобесие путина… Россияне, вы и вправду в полной ****…

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

08:04Украина
Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

07:55Украина
Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

07:46Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева оплакивает своего дорогого мужчину и оставила послание - детали

Алла Пугачева оплакивает своего дорогого мужчину и оставила послание - детали

Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссора

Таро-прогноз на полнолуние 17 октября: Львам - подарок, Скорпионам - страх, Рыбам - ссора

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Гороскоп на завтра 16 октября: Тельцам - расцвет карьеры, Девам - повсеместный успех

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Где ошибка на картинке - надо дать ответ за 5 секунд: самая лучшая загадка на внимательность

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Знают не все: в чем разница между стоком и секонд-хендом

Последние новости

08:39

Россияне модернизировали ударные БпЛА типа "Shahed": в чем опасность - ISW

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Кто собрался воевать за россиян в Украине?мнение

08:04

Киев отбил атаку дронов, но угроза еще не миновала: о чем предупредили в КГВА

07:58

"Совсем в позорной ситуации": стало известно, что сейчас происходит с Олегом Винником

Украину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – СтупакУкраину ждет битва за три города Донбасса, в 2025-м война может остановиться – Ступак
07:55

Почти 140 ракет и дронов: РФ нанесла массированный удар по Украине - сколько сбили

07:46

Армия РФ оккупировала Островское и продвинулась возле Торецка - Deep State

07:05

"Странного" динозавра за 5 секунд найдет только остроглазый гений: загадка на внимательность

07:02

В Пентагоне объяснили, почему не будут сбивать российские ракеты над Украиной

Реклама
06:10

Как Путину удалось нас втянуть в войну на истощениемнение

05:55

Врезал 6-балльный шторм: Украина находится под атакой новой магнитной бури

05:16

Ни одного насекомого не останется: продукт, который навсегда избавится от плодовых мушекВидео

04:36

Вооружение, авиация и люди: Ступак рассмотрел возможность контрнаступления ВСУ

03:30

Исповедь Лопес стала сюрпризом: как Аффлек отреагировал на откровения Джей Ло про их развод

03:10

ВСУ пошли в мощную контратаку на Харьковщине: вспыли удивительные подробности

03:02

"Веселые и игривые": ТОП-5 пород собак, которые идеально подходят для детейВидео

02:30

Полетят сотни ракет и дронов: генерал предупредил о массированном ударе РФВидео

02:00

"Лучше всего": Настя Каменских показала, с кем обнимается без Потапа

01:30

"Теряем там лучших ребят": эксперт прокомментировал потери ВСУ на Курщине

00:16

В Украине может вырасти тариф на электроэнергию: сколько придется платитьВидео

Реклама
15 октября, вторник
23:05

В Киеве гремят взрывы: столица под атакой Шахедов

22:40

С российским газом прощаются: ЕС готов завершить транзит топлива РФ через Украину

22:38

Появилась вялая реакция Белого дома на участие войск КНДР в войне против Украины

22:27

"Путин очень щедрый": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ

22:09

Кремль создал новый союз для продолжения войны в Украине - Подоляк

22:07

Угрожал и унижал военных: все подробности скандала в "Асгарде" и реакция командованияВидео

21:56

"До чего докатилась": молодая жена молчуна Цекало тает на глазах

21:56

Россия начала атаку на Украину: в двух областях прогремели взрывы

21:34

13 ножевых и клиническая смерть: Дядя Жора рассказал, как влез в драку

21:32

В сети появилось редкое архивное фото Юлии Тимошенко - как она выглядела

21:28

В Украине вводят ограничение скорости движения: когда начнут действовать правила

21:26

Почему Нидерланды находятся ниже уровня моря, но страна не под водой: неожиданный ответВидео

21:04

Войска РФ активизировались на Юге: есть ли угроза масштабного наступления - ВСУ

20:57

Война с Россией повторится через 10 лет, этого не будет при одном условии - эксперт

20:51

Бывшая жена скандального Узелкова пожаловалась на проблемы с мужчинами

20:19

Судья МастерШеф Мартыновская рассказала про ссоры с возлюбленным

20:12

Будет звучать как новый: как почистить динамик телефона от пыли и грязиВидео

20:02

Убытки на 8 миллиардов долларов: РФ пережила "черный день" вследствие работы ВСУ

19:46

Будет лить дождь и ударят заморозки: в Украине скоро еще больше упадет температура

19:41

"Бросают в бой последнее": есть ли угроза повторного нападения РФ на Украину - Ступак

Реклама
19:28

Россия совсем близко: в одном из городов под Харьковом объявлена обязательная эвакуация

19:12

Как почистить обувь из нубука: лайфхаки, которые действуют на все сто

19:10

У Путина и его армии огромные потеримнение

19:00

Спрятала миллионы в польских банках: у главы МСЭК Крупы нашли еще больше денегФото

18:54

Зачем на самом деле в СССР был разработан граненый стакан и почему в нем 16 граней

18:50

Экран телевизора будет блестеть, как новый: понадобится лишь один секретный элемент

18:45

Наклонен на 45 градусов: почему курсор мыши имеет именно такую ​​форму

18:39

Заставляет немцев беситься: почему в Германии нельзя заходить в сауну в купальникеВидео

18:37

Ракета F-16 достала Су-34 РФ: СМИ раскрыли подробности воздушного бояВидео

18:30

Убивает двигатель: механик назвал кнопку в автомобиле, которую не стоит нажимать

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыТесты по картинкеСпорт с Анитой ЛуценкоОптические иллюзииУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять