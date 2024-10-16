Кто собрался воевать за россиян в Украине?

Афро… россияне. Ну, или чернорусы, как угодно.
Относительно участия в составе подразделений РОВ добровольцев из стран Африки, которые изъявили желание принять участие в, так называемой, "СВО".
Представители африканских стран проявили себя в ходе подготовки и выполнения боевых задач следующим образом:
-низкий уровень знания русского языка, нежелание более глубокого изучения языка и понимания приказов;
-отсутствие понимания различия званий и старшинства в подразделении;
-нежелание выполнения задач в составе штурмовых групп;
-крайне разгульное и расслабленное поведение в составе подразделений;
-низкий уровень обучаемости и эффективности;
-выполнение физических работ по обустройству позиций - некачественное.
Судя по отчётам с мест пребывания пополнения, с чёрнорусами у РОВ совсем всё плохо. Воевать не хотят. Работать не хотят. Давай водка, баба с белая попа и "Джамбо-джамбо!"
Якуты закончились, чёрнорусы подвели, что дальше? Пхеньянцы будут спасать плешивую моль? Какой позор? В эпоху СССР весь это сброд тянули 15 республик, а сейчас, мирской сброд тянет мракобесие путина… Россияне, вы и вправду в полной ****…
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
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