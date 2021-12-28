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Кто собирается приползти на нашу землю вместе с "путинскими витязями"

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

28 декабря 2021, 07:45

Публичное "вписывание" Кадырова в украинскую проблематику явно не добавит очков Кремлю.

Кадыров,
Заявление Кадырова об Украине не добавит очков Кремлю / Reuters

Дрессированная бородатая АбизянА, посаженная Кремлём править Чечнёй... собралась "брать Киев".

Ну что можно сказать по этому поводу...?

Примат по кличке "Кадыров", конечно дрессирован Кремлём... но явно недостаточно. Ситуация усугубляется ещё и тем фактом, что это животное... непроходимо тупое... а рядом с ним отсутствуют люди, способные пояснить ему, когда и что следует говорить и заявлять.

Понятно, что Кадыров "хотел как лучше" (для Кремля, естественно...), но получилось прямо наоборот.

Своими "угрожающими" заявлениями по украинскому вопросу, это туловище добилось лишь того, что ещё раз убедило нас в том, что нам следует изо всех сил сопротивляться российской агрессии... ибо за путинскими "русскими витязями", ну или вместе с ними, на нашу землю собирается приползти и кадыровский зоопарк... со своими порядками и "законами".

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Судя по тому, что нынче происходит в Чечне, где этого примата уже "практически официально" именуют не иначе, как падишах... а население затерроризировано и запугано его мордоворотами до состояния "молчать - бояться", покорно платит ему "неформальную" мзду практически с любого заработка... мало кому из украинцев понравятся такого рода "обычаи".

Читайте такжеЛживый и жадный психопат пытается "плюнуть в вечность"Потому, очевидно, что публичное "вписывание" Кадырова в украинскую проблематику явно не добавит очков Кремлю в его напряжённой информационно-психологической работе по разложению украинского общества.

Скорее наоборот, колеблющиеся и примиренческие элементы быстрее осознают все возможные последствия "прихода России" на украинские земли.

Так что, больше трЭша, господа, можете подёргать свою дрессированную Абизяну за хвост ещё раз, что бы она что-то там промычала "за Украину"... давайте, смелее...!!!

Глядишь... и примиренцев у нас существенно поубавится.

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Рамзан Кадыров вторжение России военная агрессия РФ Константин Машовец
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