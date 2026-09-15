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Кто сформировал популяции Европы тысячи лет назад: Кущ отреагировал на спич Пинчука

Алексей Кущ
15 сентября 2026, 20:47
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Аналитик считает, что данные о происхождении западных степных скотоводов не подтверждают исключительных прав украинцев на степную идентичность, о которой заявил Виктор Пинчук на форуме YES.
Ямная культура
Ямная культура, иллюстрация

На фоне очередного форума Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, где прозвучал спич Виктора Пинчука о "степном коде", в экспертной среде вновь заговорили о том, кому принадлежит наследие Евразийского степного коридора. Финансовый аналитик Алексей Кущ настаивает: индоевропейское происхождение - общее достояние десятков народов, а не повод для национальной монополии. Свою позицию, основанную на данных археогенетики, автор изложил в колонке, которую публикуем без сокращений.

В моих статьях часто звучит тема Евразийского степного коридора. Она крайне важна в контексте современной метагеографии и метаистории.

Евразийский степной коридор - метагеографическое сшивание пространства от Китая до ЕС посредством вовлечения стран Центральной Азии (прежде всего, Казахстана), Южного Кавказа, западночерноморских государств (Болгария, Румыния). Роль Украины также важна.

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Если вспомнить историю европейского континента, то с Евразийского степного коридора всё и начиналось.

А точнее - с ямной культуры, которая занимала пространство от Днестра до Урала и вследствие формирования географического кластера-континуума в виде контура естественных преград просуществовала дольше других культур Большой Степи, дав начало индоевропейцам и индоевропейскому языку (кроме анатолийских диалектов в виде хетто-лувийских языков).

Ямники, или Западные степные скотоводы (Western Steppe Herders, сокращённо WSH), - в археогенетике сформировали структуру праиндоевропейского предкового компонента в ареале причерноморско-каспийских степей в горизонте начала 5-го тысячелетия до н. э.

Попутно сформировав популяции Европы, Западной и Южной Азии: тохарские племена, индоарии, итало-кельтские и многие другие.

Западные степные скотоводы смешались с восточноевропейскими собирателями и кавказскими охотниками.

Изучение гаплогрупп Y-хромосом показало, что восточноевропейские собиратели-мужчины брали в жёны представительниц кавказских популяций-охотников.

В 2025 году Иосиф Лазаридис и Алексей Никитин предложили рабочую модель происхождения кластера западных степных скотоводов, проанализировав более 1000 образцов ДНК из древних захоронений.

Генетические градиенты показали, что примерно 3000 лет до н. э. ямники совершили масштабную экспансию по всей Евразии, распространив индоевропейские языки по всему континенту.

Например, у представителей культуры шнуровой керамики (занимали почти всю северную Европу) 75 % предков являлись представителями WSH, а у носителей культуры колоколовидных кубков - около 50 %.

Доминирование представителей WSH привело к фактическому исчезновению Y-ДНК ранних европейских земледельцев (EEF) из европейского генофонда.

Что кардинально изменило культурный и генетический ландшафт Европы.

В III тыс. до н. э. носители культуры шнуровой керамики мигрировали обратно в степь, сформировав генетический тип западных степных скотоводов (Steppe MLBA).

В виде срубной культуры степной MLBA переместился в Центральную и Южную Азию вместе с носителями индоиранских языков.

В современной Европе максимальная доля предковой компоненты западных степных скотоводов зафиксирована у ирландцев, исландцев, шведов и норвежцев (около 50 %).

В Южной Азии данная компонента зафиксирована у каст брахманов и кшатриев (сказалась кастовая изоляция).

Среди народностей - у джатов и калашей.

У них - около 30 % предковой компоненты.

Конечно, можно впасть в "ересь Пинчука" и монополизировать право на историю "степного кода", как он и сделал во время недавнего спича на Ялтинской конференции в Киеве.

Но правда состоит в том, что данная история является общей для всех индоевропейцев, и ареал их зарождения находился в степях от Днестра до Алтая.

Украинцы - такие же потомки общих предков скотоводов-собирателей-охотников праиндоевропейцев, как и десятки других народов.

Без какого-либо старшинства или родового преимущества.

А если судить по данным генетики, то ближе к предкам индоевропейцев находятся жители Исландии, Ирландии, Швеции и Норвегии.

А также представители нескольких каст в Индии.

Что, впрочем, не мешает Украине вернуть в рамках новой метагеографии и метаистории прежний кластерный смысл Евразийскому степному коридору. Но уже на современном уровне.

И тогда Евразийский степной коридор будет уже не протоиндоевропейским, а метаиндоевропейским, то есть постиндоевропейским, вбирая в себя все изменения мира.

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О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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