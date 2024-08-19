Кто разорвал газовую удавку?

Судя по публикациям в западной прессе, в качестве исполнителей диверсии российские спецслужбы могли в тёмную привлечь украинцев.

https://opinions.glavred.info/kto-razorval-gazovuyu-udavku-10589672.html Ссылка скопирована

Северный поток 2 / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Несмотря на многочисленные публикации в мировой прессе об украинском следе в подрыве "Северных потоков" и то, что немецкая прокуратура выдала ордер на арест украинца по этому делу, я продолжаю считать, что диверсию организовали российские спецслужбы. Незадолго до подрыва газопроводов Россия, пытаясь поставить Германию на колени, фактически прекратила поставки газа. Это нарушало обязательства по долгосрочным договорам и Газпром мог попасть на большие штрафные санкции. Чтобы их избежать, надо было изобразить какой-то форс-мажор, препятствующий поставкам. Для этого россияне и взорвали газопроводы.

Причем избирательно, оставив в целости одну ветку Северного потока 2 (любимого детища Путина), который немцы отказались вводить в строй. Кремль пытался таким образом заставить их прогнуться, наконец-то срочно сертифицировать этот газопровод и попросить Россию поставлять через него газ. Путин прямо на это намекал после диверсии. Немцы его потом послали куда подальше, но он явно рассчитывал, что они поддадутся на шантаж.

А теперь самое интересное. Судя по публикациям в западной прессе, в качестве исполнителей диверсии российские спецслужбы могли (чтобы скрыть свою ответственность) в тёмную привлечь украинцев, которые тоже по своим причинам были заинтересованы в подрыве этих газопроводов. Такое в мире спецслужб нередко встречается.

видео дня

За эту версию говорит и то, что российская пропаганда не поддерживает, казалось бы выгодную ей, украинскую версию диверсии, а с маниакальным упорством продолжает искать там англо-американский след. Как известно, главное в любом расследовании не выйти на самих себя. Если потянется ниточка, от исполнителей могут дойти и до российских организаторов. Поэтому россияне продвигают только самые фантастические версии, например, об ответственности за диверсию Виктории Нуланд.

На практике подрыв Северных потоков стал для России выстрелом в собственную ногу. Она окончательно потеряла немецкий газовый рынок. А вот Германии он оказался стратегически выгоден, страна смогла освободиться от газовой зависимости от Росиии раньше, чем планировалось. Так что украинцев не арестовывать, а награждать надо. Возможно они помогли самострелу российских властей, по очередной путинской самоуверенной глупости разорвавших собственную газовую удавку на шее у Европы.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред