Кто помогает ВСУ и зачем Зеленский поехал в Исландию

В какой момент и чем конкретно не закончилась бы война, у россиян будут сотни тысяч людей, прошедших боевые действия.

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Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

Внезапно попалось несколько комментов от живых людей с порицанием президента за то, что он ездит по исландиям вместо посещения Харькова и привлечения внимания к удару российских варваров по Госпрому.

Сначала подумал – боты. Нет, живые люди, правда слегка политически травмированные. Ибо.

Встреча с лидерами нордиков - это самое то, что нужно в долгосрочной перспективе для защиты Харькова.

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Много раз писал, что балты и скандинавы – главные выгодоприобретатели успехов украинской армии на харьковском и курском направлениях. Ибо там оперируют части Ленинградского военного округа РФ, возрождённого в марте 2024 г. для противостояния на Балтике и в Арктике.

Обнуление частей ЛВО сейчас – это уменьшение поточных рисков и снижение стратегической опасности для НАТО во время грядущей схватки за Арктику.

Но россияне учатся. В какой момент и чем конкретно не закончилась бы война, у россиян будут сотни тысяч людей, прошедших боевые действия. Наконец-то об этом начали говорить и на западе, например, командующий сил НАТО генерал Каволи.

Поэтому балты и нордики заинтересованы в наличии силы, которая в долгосрочной перспективе сможет балансировать девиации россиян. Они не могут бесконечно инвестировать в свои компактные армии. А вот в украинскую армию – могут. И уже потихоньку это делают.

Балты небольшие, но политически активные. А у нордиков есть технологии и деньги. Так что углубление отношений с нордиками – это приоритет.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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