УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Кто организовал теракт в РФ

Юрий Богданов
29 марта 2024, 19:31
Вопрос в том, что Россия пытается максимально найти виновных. Потому что сказать, что виноват ИГИЛ, будет означать провал собственной истории.
Крокус
Теракт в Крокус Сити / скриншот

Россияне уже как бы не пытаются отрицать, что непосредственным его исполнителем была террористическая организация ИГИЛ, а точнее ее центральноазиатский филиал, который действует преимущественно на территории Афганистана и стран Центральной Азии, или как их называли в СССР - Средней Азии. Попытка привязать к этому теракту Украину вполне вписывается в информационную стратегию Кремля, которая заключается в том, чтобы в любом случае создать как можно больше информационного шума, найти как можно больше виновных и ответственных за этот теракт, а также максимально оправдать свою агрессивную риторику и действия против Украины и против стран Запада (в первую очередь, против Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки).

По моему мнению, главная задача, которую сейчас преследует Кремль, обвиняя Украину и США и вбрасывая в информационное пространство очень много различных теорий, конспирологий - отвлечь внимание от провала самих российских спецслужб. Прежде всего от провала этой структуры якобы безопасности, которую Путин выстраивал внутри России. Для него очень важно, чтобы в этой ситуации жили любые версии, кроме единственно правильной - о том, что из-за войны в Украине все ресурсы России, все лучшие кадры брошены на войну против нашего государства, а сама Россия оказалась почти беззащитной перед реальным терроризмом.

видео дня

В информационном поле было очень много информации о том, что это сделало именно ФСБ. Это было и мое первое мнение, но чем дальше мы исследуем этот вопрос, тем больше понимаем, что это действительно было Исламское государство. Они действительно планировали теракт - об этом Россию предупреждали и Штаты, и Великобритания. Даже несколько обозревателей, которые пишут об Афганистане, сообщают, что даже талибы, которые являются естественным врагом Исламского государства (потому что Талибан и ИГИЛ - это два радикальных движения-антагониста в регионе) предупреждали Россию о том, что ИГИЛ активизировался и готовит теракты в России и Таджикистане, который является вторым после Афганистана центром, где ИГИЛ ведет агитацию и вербует себе сторонников. И, собственно, это был именно провал российских спецслужб - они упустили этот теракт и его подготовку.

Кроме того, когда террористы начали стрельбу в "Крокусе" российские силовики не смогли адекватно отреагировать - они тянули с тем, чтобы туда зайти. Я понимаю, почему они тянули, ведь они не знали ситуацию внутри и не хотели рисковать. Как выяснилось впоследствии, учитывая, что террористы действовали дерзко, организованно и сумели поджечь здание, с точки зрения своей безопасности они действовали адекватно, но это не спасло тех россиян, которые погибли внутри.

Поэтому здесь вопрос в том, что Россия пытается максимально найти виновных. Потому что сказать, что виноват ИГИЛ, будет означать провал собственной истории, ведь россияне воевали с ИГИЛ в Сирии, тратят миллиарды на безопасность от терроризма, но бац! - и такое прозевали. Обвинить во всем всесильных украинцев, британцев, американцев, по их мнению, отличный план. И думаю, что они будут его придерживаться до конца, или как минимум до следующего теракта, который ИГИЛ вполне может организовать в РФ. И об этом уже активно говорят.

Юрий Богданов, специально для Главреда

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Теракт в Москве
Реклама

Главное за день

Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену - что известно

Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену - что известно

20:26 Украина
Изменит направление работы: Зеленский согласовал назначение Данилова на новую должность

Изменит направление работы: Зеленский согласовал назначение Данилова на новую должность

19:52 Украина
Украину ждут тяжелые месяцы, для РФ открыто окно возможностей - NYT

Украину ждут тяжелые месяцы, для РФ открыто окно возможностей - NYT

19:45 Украина
Все главные новости

Популярное

У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь 62280

У Кейт Миддлтон рак: стало известно, на какой стадии нашли болезнь

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо 11767

Зачем заливать уксус в бачок унитаза: пол бутылки сотворит настоящее чудо

«Не нужно прощаний этих душных»: Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне 8453

"Не нужно прощаний этих душных": Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы 5219

Россия обстреливает Украину ракетами: звучат взрывы

Последние новости

20:26

Зеленский уволил 2 заместителей Ермака и назначил замену - что известно

20:12

Чем обработать деревья весной: копеечное средство гарантирует богатый урожай

19:52

Изменит направление работы: Зеленский согласовал назначение Данилова на новую должность

19:50

Что значит, если свеча упала в церкви: о чем предупреждает древняя примета

19:45

Украину ждут тяжелые месяцы, для РФ открыто окно возможностей - NYT

Путин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий БогдановПутин показал слабость, России грозят этнические погромы - Юрий Богданов
19:31

Кто организовал теракт в РФмнение

19:26

Путин может отдать все оккупированные территории: Зеленский назвал условие

19:15

"Замри паскудная Европа": путинистка Бабкина написала похабный стишокВидео

18:45

В Киеве гроза и сильный град: в столице объявили штормовое предупреждениеФотоВидео

Реклама
18:31

Некоторые все время дарили не то: какая разница между духами и туалетной водойВидео

18:23

В 4 областях будут аварийные отключения электричества: в "Укрэнерго" сделали важное заявление

18:22

Как не угробить стиральную машинку: куда заливать гель для стирки

18:12

Чарльз уже не появляется в людях: Камилла выполняет обязанности короля

17:51

"Это почти мясорубка": главный генерал США оценил, пойдет ли РФ в новое большое наступление

17:44

Вся семья укрепит свое здоровье: что нужно съесть 30 марта - приметы

17:28

Военный эксперт пояснил, что стоит срочно изменить в мобилизации в Украине

17:09

Ракетный удар по Севастополю: в британской разведке показали последствия удараФото

17:05

Можно ли заменить лимонный сок в борще: как сделать блюдо совершенно другим

16:43

В Украине ударит +25 градусов: стала известна дата резкой смены погоды

16:37

Ксения Мишина перешла на русский язык: украинцы в ярости

Реклама
16:29

РФ применила новое мощное оружие для ударов по Украине: в ВСУ назвали детали

16:28

Что делать с сорняками после прополки: гениальный способ спасет ваш урожайВидео

16:16

В Украине сильно взлетели цены на топливо: сколько теперь стоит бензин

15:46

"РФ посыплется": публицист спрогнозировал негативный сценарий для России и назвал условиеВидео

15:33

Россия атаковала Каневскую и Днестровскую ГЭС: Зеленский срочно созвал Ставку

15:00

Что должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции

14:32

Зеленский перевел Данилова в дипломаты: в Раде говорят о посольстве в Молдове

14:21

Как правильно обрезать виноград весной: хитрый фокус обеспечит богатый урожайВидео

14:05

В Румынии нашли части беспилотника в 23 км до Украины: СМИ раскрыли детали

14:03

Маша Ефросинина рассказала, что не надо есть, чтобы хорошо выглядеть

14:02

Продавали гранит на памятники оккупантам: СБУ на Житомирщине задержала дельцов

13:40

Могли ли ракеты россиян залететь в Молдову: в ВСУ раскрыли детали

13:15

"Война уже не в прошлом": в Европе самый критический момент с 1945 года - Туск

12:52

"Блюстители развонялись": Андрей Макаревич феерично врезал россиянам

12:43

Главнокомандующий ВСУ раскрыл, почему на самом деле Украина потеряла Авдеевку

12:37

Пела "Гей, соколи": украинку-звезду "Звездных войн" "поймали" в поезде "Укрзалізниці"

12:36

Том Круз расстался с россиянкой из-за ее бывшего мужа

12:24

"Станет для них роковым городом": Сырский оценил риск нового наступления РФ на Харьков

11:55

Церковный праздник 30 марта: что запрещено делать в родительскую субботу

11:47

Совсем другая: бывшая жена Мурата Налчаджиоглу поразила внешним видом

Реклама
11:44

"Вернули больше, чем потеряли": Сырский рассказал, смогут ли ВСУ сдержать натиск РФ

11:29

"Может быть конец мая-июнь": Зеленский оценил слухи о новом русском наступлении

11:08

Люди без света: ракеты РФ повредили энергетическую инфраструктуру в шести областях

10:56

"Достаточно людей": Сырский рассказал, сколько людей нужно мобилизовать в ВСУ

10:53

Эксперт рассказал, смогут ли заявления Макрона о войсках остудить пыл Кремля

10:38

"Держит в заложниках 42 млн человек": помощь Украине зависит от верного Трампу Джонсона - CNN

10:37

Китайский гороскоп на завтра 30 марта: Кроликам - разочарование, Змеям - богатство

10:04

Какие доллары не возьмут в банках и обменных пунктах: в НБУ объяснили

10:03

В России с инсультом госпитализировали популярного ведущего

10:00

"Не нужно прощаний этих душных": Алла Пугачева попрощалась с любимым в песне

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять