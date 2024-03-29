Кто организовал теракт в РФ

Вопрос в том, что Россия пытается максимально найти виновных. Потому что сказать, что виноват ИГИЛ, будет означать провал собственной истории.

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Теракт в Крокус Сити / скриншот

Россияне уже как бы не пытаются отрицать, что непосредственным его исполнителем была террористическая организация ИГИЛ, а точнее ее центральноазиатский филиал, который действует преимущественно на территории Афганистана и стран Центральной Азии, или как их называли в СССР - Средней Азии. Попытка привязать к этому теракту Украину вполне вписывается в информационную стратегию Кремля, которая заключается в том, чтобы в любом случае создать как можно больше информационного шума, найти как можно больше виновных и ответственных за этот теракт, а также максимально оправдать свою агрессивную риторику и действия против Украины и против стран Запада (в первую очередь, против Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки).

По моему мнению, главная задача, которую сейчас преследует Кремль, обвиняя Украину и США и вбрасывая в информационное пространство очень много различных теорий, конспирологий - отвлечь внимание от провала самих российских спецслужб. Прежде всего от провала этой структуры якобы безопасности, которую Путин выстраивал внутри России. Для него очень важно, чтобы в этой ситуации жили любые версии, кроме единственно правильной - о том, что из-за войны в Украине все ресурсы России, все лучшие кадры брошены на войну против нашего государства, а сама Россия оказалась почти беззащитной перед реальным терроризмом.

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В информационном поле было очень много информации о том, что это сделало именно ФСБ. Это было и мое первое мнение, но чем дальше мы исследуем этот вопрос, тем больше понимаем, что это действительно было Исламское государство. Они действительно планировали теракт - об этом Россию предупреждали и Штаты, и Великобритания. Даже несколько обозревателей, которые пишут об Афганистане, сообщают, что даже талибы, которые являются естественным врагом Исламского государства (потому что Талибан и ИГИЛ - это два радикальных движения-антагониста в регионе) предупреждали Россию о том, что ИГИЛ активизировался и готовит теракты в России и Таджикистане, который является вторым после Афганистана центром, где ИГИЛ ведет агитацию и вербует себе сторонников. И, собственно, это был именно провал российских спецслужб - они упустили этот теракт и его подготовку.

Кроме того, когда террористы начали стрельбу в "Крокусе" российские силовики не смогли адекватно отреагировать - они тянули с тем, чтобы туда зайти. Я понимаю, почему они тянули, ведь они не знали ситуацию внутри и не хотели рисковать. Как выяснилось впоследствии, учитывая, что террористы действовали дерзко, организованно и сумели поджечь здание, с точки зрения своей безопасности они действовали адекватно, но это не спасло тех россиян, которые погибли внутри.

Поэтому здесь вопрос в том, что Россия пытается максимально найти виновных. Потому что сказать, что виноват ИГИЛ, будет означать провал собственной истории, ведь россияне воевали с ИГИЛ в Сирии, тратят миллиарды на безопасность от терроризма, но бац! - и такое прозевали. Обвинить во всем всесильных украинцев, британцев, американцев, по их мнению, отличный план. И думаю, что они будут его придерживаться до конца, или как минимум до следующего теракта, который ИГИЛ вполне может организовать в РФ. И об этом уже активно говорят.

Юрий Богданов, специально для Главреда

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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