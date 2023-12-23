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Кто на самом деле приказал сбить самолет Пригожина

Александр Невзоров
23 декабря 2023, 09:01
По интернету мощно растекается "сенсация", перекладывающая всю вину за убийство Пригожина - с Путина  на Патрушева.
Патрушев, Путин, Пригожин
Только Путин мог дать роковую команду / Коллаж фото: Совбез РФ, скриншот

Сюжеты всех знаменитых оперетт прекрасно известны. Любой дурак знает, что "Веселая вдова" завершится вальс-дуэтом Ганны и Дэниэля, а перед этим прозвучит песенка гризеток.Но неизменность либретто не освобождает артистов от необходимости "страдать" во II акте, гримироваться и отплясывать "как положено".Именно так к своим "выборам" относится и путин.Результат предопределен, но всенародная оперетта должна быть поставлена по всем правилам. В ней должны присутствовать страсти, интриги, ч*оки за портьерами и роковые письма.

По интернету мощно растекается "сенсация", перекладывающая всю вину за убийство Пригожина - с Путина на Патрушева. Для весомости вброса - он сделан аж через The Wall Street Jornal.Несомненно, и подготовкой и ликвидацией Пригожина руководил лично Патрушев.Идея устранения "повара" тоже принадлежала именно ему.Все объяснимо. Пригожин остается идолом патриотов. Путина необходимо отмыть от его крови.

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Патрушев - тоже, еще та гадина. Он фанатик войны и достоин очень высокого фонаря.Но при любом раскладе, его фонарь будет сильно ниже путинского. Решение сбить самолет повара мог принять только сам кремлевский людоед. И только он мог дать роковую команду.

Кто такой Александр Невзоров?

Александр Невзоров - советский, российский и украинский общественный деятель, оппозиционер, блогер, телеведущий; депутат Государственной думы четырех созывов. Доверенное лицо кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2012 года. Резкий критик Путина в последние годы. С ноября 2015 г. - ведущий программы "Паноптикум" на телеканале "Дождь" совместно с Василием Уткиным, с января 2017 г. - постоянный гость еженедельной программы "Невзоровские среды" на радиостанции "Эхо Москвы". 3 июня 2022 года, как сообщил сам Александр, ему и его жене Лидии Невзоровой, по указу президента Украины Владимира Зеленского, предоставлено украинское гражданство за выдающиеся заслуги перед страной.

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Александр Невзоров Евгений Пригожин Николай Патрушев
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