Кто на России нынче Геббельс

Не верю, что у пропаганды есть несколько центров управления. У нее всегда один центр.

Михаил Ганницкий, Скабеева, Гиркин / Фото УНИАН, скриншот

Пропаганда в России – это, в первую очередь, инструмент обслуживания власти. Признаки жизни и конкуренции являются симулякром. Образом, намеком на возможную демократию и канализацию агрессии для внутреннего рынка. Россияне рассуждают о том, что все не так однозначно, в момент, когда тот, кому это нужно, ведет свою игру.

Анализируя все геополитические ошибки страны-террориста Российской Федерации, можно вспомнить, что ни один из представителей власти не выступил против действий Кремля. Никто реально не отреагировал на вторжение в Грузию в 2008 году, оккупацию Крыма с Донбассом и полномасштабное нападение на Украину в новейшей истории.

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В России любят иногда создать видимость плюрализма мнений, чтобы скрыть принятие больших решений одной маленькой группой. Холопы не должны думать, что все законсервировано, и они живут в ситуации полной безысходности.

Кроме того, пропаганда для них важна и с точки зрения стратегии. В будущем должно быть разделение ответственности для выстраивания системы круговой поруки. Она должна базироваться на том, что все, даже те, кого считали независимым, поддержали решения властей.

Не думаю, что в России кто-либо противостоит Путину и его решениям. Не важно, о каком центре говорить – Совете безопасности Патрушева или ФСБ Бортникова. Как таковой конкуренции нет.

Даже если бы у кого-то и было альтернативное мнение, его боялись бы высказывать и продвигать. Пропаганда выступает инструментом и продолжением политики того, кто руководит Кремлем и репрессивным аппаратом, кто контролирует ситуацию. Если Киселев сказал, что Путин молодец, а Шойгу – дурак, это значит, что либо Путин так захотел, либо тот, кто отвечает за информационную политику, решил, что в конкретный момент надо назвать Шойгу дураком.

Я абсолютно не верю, что у пропаганды есть несколько центров управления. У нее всегда один центр, единый Геббельс, вертикаль, благодаря которой пропаганда и работает. Как только появляется вариативность центров принятия решений и передачи команд, весь строй пропаганды рушится, а информационная политика разваливается. Мы понимаем, что пропаганда всегда ориентирована на одно лицо, на котором все замкнуто. Это человек, от которого исходят решения, что подавать, как, и о чем рассказывать.

Михаил Ганницкий, специально для Главреда