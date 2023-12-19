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Кто именно осуществил разоружение Украины?

Петр Олещук
19 декабря 2023, 08:10
Так как же так случилось, что такие важные решения подписывались без какого-либо даже формального согласия "верховного носителя власти - народа"?
Кто именно осуществил разоружение Украины?
Украина и ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, росСМИ

Часто слышу в контексте легендарного "Будапештского меморандума", что "украинцы дураки" потому что "отдали ядерное оружие просто так".

Но здесь требуется определенное уточнение. Украинцы как раз тогда глупыми не были, и все опросы общественного мнения показывали, что украинцы против того, чтобы отдавать ядерное оружие. Я, конечно, прекрасно знаю уровень развития украинского общества в начале 90-х годов, но даже те вчерашние граждане СССР понимали простую истину: с оружием ты явно более защищен, чем без оружия. Это на уровне инстинктов. В частности, о самовыживании.

Поэтому украинцев тогда никто не спрашивал. Самый важный в истории современной Украины вопрос никто не выносил на референдум. Более того, сам "меморандум", исходя из сути документа, не ратифицировался парламентами. Да, Украина присоединилась к "Договору о нераспространении ядерного оружия", но вроде бы "самая важная бумажка" никем не ратифицировалась.

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Так как же так случилось, что такие важные решения подписывались без какого-либо даже формального согласия "верховного носителя власти - народа"?

Сами политики, которые тогда были у власти, очень любили рассказывать, как ужасно им выкручивали руки, как шантажировали и т.д. Но это лукавство. Конечно, государства Запада давили на Украину, и это они заставили нас сдать оружие. Но делали они это, в первую очередь, финансовыми методами. Давая или не давая деньги украинской власти. Собственно, это продолжалось очень долго. То есть, если разобраться, то Запад просто лишил Украину ядерного оружия из-за коррупционных схем, параллельно коррумпируя украинскую "политическую элиту". Конечно, эти "коммунисты и комсомольцы" были еще теми деятелями, но если их начали так откровенно коррумпировать, то чего им отказываться.

Я далек от мысли, что именно так родилась наша легендарная коррупция, но все же немного смешно, когда сейчас о ней говорят наследники тех, кто именно благодаря этой коррупции осуществил разоружение Украины.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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война в Украине Петр Олещук
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