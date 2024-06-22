Кто черный интернационал "поджигателей войны"

В ответ на разрешение Запада использовать ВСУ оружие в обороне с против агрессивной России, Кремль будет передавать современное российское оружие.

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Путин и Ким Чен Ын / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Путин, подписав договор между Россией и КНДР о военно-политическом сотрудничестве и взаимной обороне, хочет не только северокорейских солдат и снарядов на украинский фронт, но и нового международного конфликта на другом конце мира.

За это царь-вождь Северной Кореи Ким Чен Ын требует от России продовольствия, ракет и тактического ядерного оружия.

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Путин уже заявил, что в ответ на разрешение Запада использовать ВСУ оружие в обороне с против агрессивной России, Кремль будет передавать современное российское оружие в горячие точки мира, что приведет к разжиганию новых международных конфликтов. Но за решениями Кремля стоит Пекин. Выглядит так, что Китай подтягивает путинскую Россию и Северную Корею, как верные прокси-страны, в военную авантюру Пекина в агрессии против Тайваня.

Путину надоела провальная российско-украинская война в Европе, и он хочет поучаствовать, наряду с Китаем, Ираном и КНДР в новом международном горячем конфликте, либо на корейском полуострове или против Тайваня. А может одновременно, где корейский пограничный конфликт будет отвлекать внимание от главной цели- успешного вторжения Китая на Тайвань. А в это время другая прокси – страна Китая- Иран развяжет очередной конфликт против Израиля.

Цель этой стратегии Китая- распыление сил и внимания США между Украиной, Израилем, Южной Кореей и Тайванем.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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