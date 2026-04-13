Кто бы ни победил: Загородний объяснил, почему курс Венгрии вряд ли изменится

Тарас Загородний
13 апреля 2026, 07:28
Что касается ажиотажа вокруг выборов в Венгрии.
Орбан, Мадьяр
Загородний не видит особой разницы между Орбаном и Мадяром / коллаж: Главред, фото: facebook.com/peter.magyar.102, скриншот из видео

На фоне роста политической напряженности в Европе и дискуссий о влиянии внешних игроков на внутреннюю политику стран ЕС внимание приковано к выборам в Венгрии. В этом тексте поднимается вопрос о реальности политического выбора и возможном сохранении старых влияний под новыми именами. Тарас Загородний анализирует, стоит ли ожидать изменений в курсе Будапешта. Подробнее — в колонке автора.

На мой взгляд, разница между Орбаном и Мадяром в основном заключается только в том, что второй моложе и стройнее. Не исключаю, что касса, финансирующая обоих кандидатов, как была Москва, так и остается.

Не исключено, что Орбан просто стал слишком дорогим в эксплуатации. Обзавелся недвижимостью и многим другим. Мадяр — голодный и бодрый (как когда-то Орбан). Пока что.

Мадяр — та же партия, что и Орбан. Они бывшие однопартийцы. Плюс ресентимент Венгрии по поводу Трианонского мира еще с 1920 года никуда не делся, а только усилился в последнее время.

Поэтому, по большому счету, я лично никаких фундаментальных изменений не ожидаю — нам также будут компостировать мозг разными идиотскими вещами. Тем более, я сильно сомневаюсь, что за риторикой Орбана не стоят круги в Европе, которые задают нам немой вопрос: "когда вы наконец сдохнете, чтобы мы могли и дальше покупать российский газ и нефть". Иначе как объяснить, почему ни Венгрию, ни Словакию никак не наказали за то, что они не отказались от российской нефти, как обещали в 2022 году?

Здесь либо сознательная политика (это означает, что Венгрию также будут так использовать), либо демонстрация глубокой глупости самого ЕС, который никого и никак не может наказать за отход от стандартов. В действенных организациях так не бывает. Поэтому Венгрия спокойно может делать то же самое без каких-либо проблем.

Тем более что американцы уже вынесли приговор ЕС — его будут разрушать, в том числе через разные страны, поскольку кроме потоков претенциозных экскрементов европейские политики по большому счету ничего производить не могут. Это касается как обороны, так и внутренней политики.

О личности: Тарас Загородний

Тарас Загородний (родился 7 февраля 1979 года в г. Николаев) — политтехнолог, блогер, политический и экономический эксперт. Более 20 лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ и является частым гостем политических ток-шоу.

Сразу после Пасхи — новые удары: РФ оставила без света тысячи людей на Черниговщине

