Кто боится Путина

После этого все понтифики Ватикана очень осторожно критикуют авторитарного президента России Путина, боясь его жестокости и вероломства.

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Папа Римский / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Папа Римский Франциск опять прославился, предлагая Украине "выбросить белый флаг" и согласится на переговоры с путинской Россией на ее условиях — это он цинично называет не предательством, а мудростью и мужеством. В чем причины такой антиукраинской позиции Папы Римского? Первая причина — это суетливый расчет интересов Ватикана вместо мудрости и заботы о будущем Церкви. А вторая причина- отсутствие личного мужества папы Франциска.

Дело в том, что в банке Ватикана уже много лет лежат огромные российские деньги- сначала мафиозные, а сейчас путинские. Так что дело не в левизне Папы Римского, шантаже или лояльности к Путину. Любому понтифику Ватикана есть что терять. Тем более, что путинской мафии грозят волны конфискации в Европе. Международные команды ищут деньги друзей Путина. Поэтому Ватикан лучшее место для укрытия и сохранения активов окружения Путина. Быть милосердным с фашистом и убийцей граждан Украины и России Папе Франциску выгоднее и легче, чем иметь тяжелые разговоры с российской мафией или чекистами Путина.

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Говоря о "мужестве" Папы Франциска не будем забывать, что в 1981 году на Папу Римского Павла Второго, который много сделал для развала СССР и Варшавского Договора было совершенно покушение. А турецкий террорист Али Агджа, так и не сумел объяснить зачем он покушался на жизнь Папы Римского и кто организатор преступления. Папа Павел Второй был сильным и смелым человеком. Все Папы хорошо выучили урок. После этого все понтифики Ватикана очень осторожно критикуют авторитарного президента России Путина, боясь его жестокости и вероломства.

Кто такой Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

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