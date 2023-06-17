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Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реванш

Петр Олещук
17 июня 2023, 19:20
162
Даже в случае самого удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может пожелать взять реванш. Просто попробовать.
Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реванш
Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реванш / фото: 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Если проанализировать дискурс, который в последнее время складывается на Западе, то там в конце концов приходит понимание того, что единственный вариант долговременной стабильности на европейском континенте - это вступление Украины в НАТО. Об этом вспоминали недавно даже Фукуяма и Киссинджер, хотя и в довольно своеобразной концепции "частичного вступления" без оккупированных Россией территорий. Подобные рассуждения малореальны, ибо их, при всей теоретической привлекательности для кого-то, не получится реализовать на практике.

Но важно, чтобы мысль работала в правильном направлении. Хотя и не теми темпами, которыми нужно.

Опять же, сейчас ведется речь о "гарантиях безопасности" для Украины. Здесь опять же - самая действенная гарантия остается вступлением в НАТО. И причина здесь проста. Россия должна понимать, что она будет осуществлять в будущем нападение не на Украину, которая меньше, а на Запад, который больше. Это критически важно в рамках русского мировосприятия, которое продолжает существовать по логике первобытных племен: кто больше - тот и прав.

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По итогам всех процессов в 90-е годы прошлого столетия, нас оставили незащищенными и безоружными и одновременно - за пределами логики коллективной безопасности. Фактически, Запад вывесил над Украиной огромный плакат для России - "атаковать здесь".

Относительно гарантий безопасности, о которых сейчас говорят. Это может быть что-то переходное и временное, пока вопрос с НАТО не будет решен. Логика "насыщать Украину оружием, чтобы цена для России становилась все более высокой" имеет один недостаток. Россия вполне может эту цену платить. Денег у них очень много. Тратить их на что-то кроме войны они не планируют. Ну какая может быть "высокая цена" для государства, которое готово потратить миллиарды долларов на ракетные обстрелы украинских трансформаторов ?

Даже в случае самого удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может пожелать взять реванш. Просто попробовать. По логике: "а что мы теряем? Ну кроме денег, которых и так много, или человеческих жизней, на которые нам плевать?"

В то же время, членство Украины в НАТО - это другое дело. Это понимание для россиян, что за агрессию против Украины можно получить в морду. И лишь такое понимание - действенный аргумент в общении с московитским племенем. Запад может десятилетиями искать рациональное в россиянах, а все сводится к простому: рассчитывает ли московит дать в морду другому, боится ли получить сам.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Ну и еще. Важно, чтобы принципиальное решение о НАТО для Украины было принято сейчас. Не абстрактное про "открытые двери", которые лишь повышают агрессию московитов, а конкретное. Цель войны со стороны агрессора - захватить Украину. Украина в НАТО делает невозможным эту цель. Соответственно, надо думать об "отползании". Это настолько очевидно, что и говорить здесь не о чем. Если бы евроатлантическое сообщество не было поражено вирусом страха, то они бы сами пришли к соответствующему пониманию. Поэтому адекватные решения приходится выгрызать. Хорошо, что понимание реалий ширится, но о сроках пока говорить трудно. Хотя цена "торможения" остается максимально высокой.

Источник

вступление в НАТО Петр Олещук гарантии безопасности
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