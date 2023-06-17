Даже в случае самого удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может пожелать взять реванш. Просто попробовать.

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Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реванш / фото: 28-я ОМБр имени рыцарей зимнего похода

Если проанализировать дискурс, который в последнее время складывается на Западе, то там в конце концов приходит понимание того, что единственный вариант долговременной стабильности на европейском континенте - это вступление Украины в НАТО. Об этом вспоминали недавно даже Фукуяма и Киссинджер, хотя и в довольно своеобразной концепции "частичного вступления" без оккупированных Россией территорий. Подобные рассуждения малореальны, ибо их, при всей теоретической привлекательности для кого-то, не получится реализовать на практике.

Но важно, чтобы мысль работала в правильном направлении. Хотя и не теми темпами, которыми нужно.

Опять же, сейчас ведется речь о "гарантиях безопасности" для Украины. Здесь опять же - самая действенная гарантия остается вступлением в НАТО. И причина здесь проста. Россия должна понимать, что она будет осуществлять в будущем нападение не на Украину, которая меньше, а на Запад, который больше. Это критически важно в рамках русского мировосприятия, которое продолжает существовать по логике первобытных племен: кто больше - тот и прав.

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По итогам всех процессов в 90-е годы прошлого столетия, нас оставили незащищенными и безоружными и одновременно - за пределами логики коллективной безопасности. Фактически, Запад вывесил над Украиной огромный плакат для России - "атаковать здесь".

Относительно гарантий безопасности, о которых сейчас говорят. Это может быть что-то переходное и временное, пока вопрос с НАТО не будет решен. Логика "насыщать Украину оружием, чтобы цена для России становилась все более высокой" имеет один недостаток. Россия вполне может эту цену платить. Денег у них очень много. Тратить их на что-то кроме войны они не планируют. Ну какая может быть "высокая цена" для государства, которое готово потратить миллиарды долларов на ракетные обстрелы украинских трансформаторов ?

Даже в случае самого удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может пожелать взять реванш. Просто попробовать. По логике: "а что мы теряем? Ну кроме денег, которых и так много, или человеческих жизней, на которые нам плевать?"

В то же время, членство Украины в НАТО - это другое дело. Это понимание для россиян, что за агрессию против Украины можно получить в морду. И лишь такое понимание - действенный аргумент в общении с московитским племенем. Запад может десятилетиями искать рациональное в россиянах, а все сводится к простому: рассчитывает ли московит дать в морду другому, боится ли получить сам.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Ну и еще. Важно, чтобы принципиальное решение о НАТО для Украины было принято сейчас. Не абстрактное про "открытые двери", которые лишь повышают агрессию московитов, а конкретное. Цель войны со стороны агрессора - захватить Украину. Украина в НАТО делает невозможным эту цель. Соответственно, надо думать об "отползании". Это настолько очевидно, что и говорить здесь не о чем. Если бы евроатлантическое сообщество не было поражено вирусом страха, то они бы сами пришли к соответствующему пониманию. Поэтому адекватные решения приходится выгрызать. Хорошо, что понимание реалий ширится, но о сроках пока говорить трудно. Хотя цена "торможения" остается максимально высокой.

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