Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко 'дню X'

Стоит заметить, что этот мост является стратегически важным для крымской и херсонской группировок российских войск.

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Атаки ВСУ на крымскую инфраструктуру стали системными / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Украина планирует уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на собеседников в силовых структурах Украины.

Напомню, ранее председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что у Украины есть потенциал, чтобы полностью уничтожить Крымский мост, однако всему есть свое время.

Стоит заметить, что этот мост является стратегически важным для крымской и херсонской группировок российских войск.

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Речь идет о том, что после аннексии Крымского полуострова российские оккупационные войска оказались фактически на острове - поскольку наземной связи с материком у них не было. Поставки оружия, боеприпасов, ротация войск происходили исключительно морем или воздухом, что серьезно усложняло этот процесс.

Поэтому вскоре после аннексии российские власти приказали построить через Керченский пролив мост, который бы связал Крым с Краснодарским краем Российской Федерации. Мост был открыт в 2018 году - тогда заработала его автомобильная часть. Движение по железнодорожной части Керченского моста началось несколько позже.

После начала полномасштабной войны важность Крымского моста стала понятна всем. Логистика южной части оккупационного контингента российских войск осуществлялась именно через эту транспортную артерию. Поэтому рано или поздно этот объект должен был стать целью для украинской армии.

Это время X наступило в октябре 2022-го.

В тот момент Вооруженные силы Украины еще не имели дальнобойных ракет, которые позволили бы нанести удар по Крымскому мосту дистанционно. Поэтому пришлось действовать, исходя из той ситуации, которая складывалась на середину первой осени полномасштабной войны.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Керченского моста, ближе к российской территории (Таманского полуострова), произошел взрыв в грузовике. В результате этого взрыва была разрушена часть автомобильного полотна моста, что на некоторое время остановило движение транспорта.

Второй взрыв на Керченском мосту произошел в июле 2023 года. На этот раз ситуация выглядела уже иначе - это был удар дальнобойной ракетой. И эта атака вместе с некоторыми другими событиями, которые имели место в оккупированном Крыму, стала свидетельством изменений в формате работы Вооруженных сил Украины в этом регионе. И против Крымского моста прежде всего.

Подчеркну, что атаки ВСУ на крымскую инфраструктуру стали системными. Речь идет, в частности, об ударах по системам противовоздушной обороны российских оккупационных войск - так, в августе прошлого года в Крыму была уничтожена зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Дело в том, что этот инцидент имеет прямое отношение к будущим ударам по Крымскому мосту.

Речь идет о том, что украинское командование поставило цель сначала уничтожить ПВО оккупантов, а затем, когда защита Крымского моста станет значительно слабее, нанести удары уже по самому мостовому сооружению. Поэтому я не исключаю новых атак на эту ключевую транспортную артерию, которая связывает Крымский полуостров и левобережную Херсонщину с Россией.

Кроме того, ВСУ сейчас активно атакуют военную инфраструктуру россиян и прежде всего - аэродромы.

После того, как на аэродроме "Саки" было уничтожено как минимум девять самолетов, активность российской авиации снизилась в разы. Аналогичная ситуация с российским присутствием на аэродроме в Джанкое, где расположен 39-й вертолетный полк 27-й авиационной дивизии 4-го командования ВВС. То есть, Силы обороны Украины наносят точечные удары по местам расположения авиасоединений оккупантов, которые прикрывают непосредственно Керченский мост.

Сейчас создаются предпосылки для нейтрализации систем ПРО и ПВО, систем радиоэлектронной борьбы, которые делают невозможным успешный характер нанесения ударов непосредственно по самому Керченскому мосту.

Уточняю, даже удары по "Севморзаводу" в Севастополе тоже имеют отношение к Крымскому мосту. Потому что уничтоженный там большой десантный корабль "Керчь", так же как и другие уничтоженные и поврежденные ВДК, россияне планировали использовать как запасной вариант для переброски войск, оружия и боеприпасов на полуостров.

После гипотетического разрушения Крымского моста у российского военного командования останется только один путь поставки оружия, боеприпасов и новых подразделений в Крым - это море. Удары по ВДК как раз и являются перерезанием Вооруженными силами Украины этого запасного маршрута. Таким образом вся логистика останется привязанной к Крымскому мосту, а он уже находится под ударами Сил обороны Украины

Таким образом системность действий ВСУ проявляется и в том, что украинские Силы обороны методично уничтожают как активную защиту моста через Керченский пролив, так и плавсредства, которые могли бы заменить Крымский мост в условиях потери сухопутного коридора с полуострова в Россию, который идет через Мелитополь - Бердянск - Мариуполь.

Поэтому можно утверждать, что после уничтожения систем противовоздушной обороны и ликвидации альтернативных средств налаживания логистики может наступить очередь самого мостового сооружения.

Конечно, для того чтобы окончательно прекратить движение по Крымскому мосту, необходимо нанести ему очень серьезные повреждения. Например, попасть в опоры. Впрочем, можно обойтись и ударами по дорожному полотну, но их нужно минимум четыре.

Отмечу, что очень важным в этом вопросе является модернизация отечественных ракетных систем, в частности речь идет о "Нептуне".

Кроме того, информация о переносе части производственного процесса - и ракетного, скорее всего, также - за пределы Украины будет означать, что наша армия вскоре получит достаточно отечественного оружия.

Подобные операции в классификации НАТО называются "первый этап каскадного характера планирования операции". На этом этапе под огневой контроль берутся логистические пути и базы накопления оружия и боеприпасов. Сейчас именно так и действует украинская армия - наносит точечные точные удары по российским военным объектам.

Атака на Крымский мост, точные обстрелы мостов, связывающих Крым с Херсонщиной, - все это фактически уничтожает логистические маршруты оккупационного контингента. Кроме того, ВСУ бьют по базам российских войск, лишая их как оружия и боеприпасов, так и путей их поставки.

Потеря моста через Керченский пролив фактически приведет к ситуации, которую россияне имели на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Тогда, напомню, ситуация с помощью точных ударов украинских ракет по мостам через главную реку Днепр сложилась таким образом, что россияне были вынуждены бежать из Херсона. Поэтому подобная ситуация может повториться уже в масштабах целого Крымского полуострова. По крайней мере, какой-то принципиальной разницы между этими двумя историями становится все меньше и меньше.

Отмечу, что Керченский мост является в приоритете и законной целью в ВСУ, а реакция американской стороны четко показала, что украинские военные имеют право самостоятельно выбирать цели для поражения, которые посчитают нужным для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Логистическое сообщение между украинским полуостровом и материковой Россией необходимо полностью перекрыть, чтобы окончательно остановить обеспечение армии РФ оружием и личным составом.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

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