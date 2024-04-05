УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко "дню X"

Дмитрий Снегирев
5 апреля 2024, 08:16
Стоит заметить, что этот мост является стратегически важным для крымской и херсонской группировок российских войск.
Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко 'дню X'
Атаки ВСУ на крымскую инфраструктуру стали системными / Фото: twitter.com/Krymsky_bridge, Википедия

Украина планирует уничтожить Крымский мост в первой половине 2024 года, сообщает The Guardian со ссылкой на собеседников в силовых структурах Украины.

Напомню, ранее председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк заявил, что у Украины есть потенциал, чтобы полностью уничтожить Крымский мост, однако всему есть свое время.

Стоит заметить, что этот мост является стратегически важным для крымской и херсонской группировок российских войск.

видео дня

Речь идет о том, что после аннексии Крымского полуострова российские оккупационные войска оказались фактически на острове - поскольку наземной связи с материком у них не было. Поставки оружия, боеприпасов, ротация войск происходили исключительно морем или воздухом, что серьезно усложняло этот процесс.

Поэтому вскоре после аннексии российские власти приказали построить через Керченский пролив мост, который бы связал Крым с Краснодарским краем Российской Федерации. Мост был открыт в 2018 году - тогда заработала его автомобильная часть. Движение по железнодорожной части Керченского моста началось несколько позже.

После начала полномасштабной войны важность Крымского моста стала понятна всем. Логистика южной части оккупационного контингента российских войск осуществлялась именно через эту транспортную артерию. Поэтому рано или поздно этот объект должен был стать целью для украинской армии.

Это время X наступило в октябре 2022-го.

В тот момент Вооруженные силы Украины еще не имели дальнобойных ракет, которые позволили бы нанести удар по Крымскому мосту дистанционно. Поэтому пришлось действовать, исходя из той ситуации, которая складывалась на середину первой осени полномасштабной войны.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Керченского моста, ближе к российской территории (Таманского полуострова), произошел взрыв в грузовике. В результате этого взрыва была разрушена часть автомобильного полотна моста, что на некоторое время остановило движение транспорта.

Второй взрыв на Керченском мосту произошел в июле 2023 года. На этот раз ситуация выглядела уже иначе - это был удар дальнобойной ракетой. И эта атака вместе с некоторыми другими событиями, которые имели место в оккупированном Крыму, стала свидетельством изменений в формате работы Вооруженных сил Украины в этом регионе. И против Крымского моста прежде всего.

Подчеркну, что атаки ВСУ на крымскую инфраструктуру стали системными. Речь идет, в частности, об ударах по системам противовоздушной обороны российских оккупационных войск - так, в августе прошлого года в Крыму была уничтожена зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Дело в том, что этот инцидент имеет прямое отношение к будущим ударам по Крымскому мосту.

Речь идет о том, что украинское командование поставило цель сначала уничтожить ПВО оккупантов, а затем, когда защита Крымского моста станет значительно слабее, нанести удары уже по самому мостовому сооружению. Поэтому я не исключаю новых атак на эту ключевую транспортную артерию, которая связывает Крымский полуостров и левобережную Херсонщину с Россией.

Кроме того, ВСУ сейчас активно атакуют военную инфраструктуру россиян и прежде всего - аэродромы.

После того, как на аэродроме "Саки" было уничтожено как минимум девять самолетов, активность российской авиации снизилась в разы. Аналогичная ситуация с российским присутствием на аэродроме в Джанкое, где расположен 39-й вертолетный полк 27-й авиационной дивизии 4-го командования ВВС. То есть, Силы обороны Украины наносят точечные удары по местам расположения авиасоединений оккупантов, которые прикрывают непосредственно Керченский мост.

Сейчас создаются предпосылки для нейтрализации систем ПРО и ПВО, систем радиоэлектронной борьбы, которые делают невозможным успешный характер нанесения ударов непосредственно по самому Керченскому мосту.

Уточняю, даже удары по "Севморзаводу" в Севастополе тоже имеют отношение к Крымскому мосту. Потому что уничтоженный там большой десантный корабль "Керчь", так же как и другие уничтоженные и поврежденные ВДК, россияне планировали использовать как запасной вариант для переброски войск, оружия и боеприпасов на полуостров.

После гипотетического разрушения Крымского моста у российского военного командования останется только один путь поставки оружия, боеприпасов и новых подразделений в Крым - это море. Удары по ВДК как раз и являются перерезанием Вооруженными силами Украины этого запасного маршрута. Таким образом вся логистика останется привязанной к Крымскому мосту, а он уже находится под ударами Сил обороны Украины

Таким образом системность действий ВСУ проявляется и в том, что украинские Силы обороны методично уничтожают как активную защиту моста через Керченский пролив, так и плавсредства, которые могли бы заменить Крымский мост в условиях потери сухопутного коридора с полуострова в Россию, который идет через Мелитополь - Бердянск - Мариуполь.

Поэтому можно утверждать, что после уничтожения систем противовоздушной обороны и ликвидации альтернативных средств налаживания логистики может наступить очередь самого мостового сооружения.

Конечно, для того чтобы окончательно прекратить движение по Крымскому мосту, необходимо нанести ему очень серьезные повреждения. Например, попасть в опоры. Впрочем, можно обойтись и ударами по дорожному полотну, но их нужно минимум четыре.

Отмечу, что очень важным в этом вопросе является модернизация отечественных ракетных систем, в частности речь идет о "Нептуне".

Кроме того, информация о переносе части производственного процесса - и ракетного, скорее всего, также - за пределы Украины будет означать, что наша армия вскоре получит достаточно отечественного оружия.

Подобные операции в классификации НАТО называются "первый этап каскадного характера планирования операции". На этом этапе под огневой контроль берутся логистические пути и базы накопления оружия и боеприпасов. Сейчас именно так и действует украинская армия - наносит точечные точные удары по российским военным объектам.

Атака на Крымский мост, точные обстрелы мостов, связывающих Крым с Херсонщиной, - все это фактически уничтожает логистические маршруты оккупационного контингента. Кроме того, ВСУ бьют по базам российских войск, лишая их как оружия и боеприпасов, так и путей их поставки.

Потеря моста через Керченский пролив фактически приведет к ситуации, которую россияне имели на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Тогда, напомню, ситуация с помощью точных ударов украинских ракет по мостам через главную реку Днепр сложилась таким образом, что россияне были вынуждены бежать из Херсона. Поэтому подобная ситуация может повториться уже в масштабах целого Крымского полуострова. По крайней мере, какой-то принципиальной разницы между этими двумя историями становится все меньше и меньше.

Отмечу, что Керченский мост является в приоритете и законной целью в ВСУ, а реакция американской стороны четко показала, что украинские военные имеют право самостоятельно выбирать цели для поражения, которые посчитают нужным для обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Логистическое сообщение между украинским полуостровом и материковой Россией необходимо полностью перекрыть, чтобы окончательно остановить обеспечение армии РФ оружием и личным составом.

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Крымский мост
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:41 Украина
В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИ

В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИ

06:58 Мир
Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

23:06 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Гороскоп на сегодня 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое 9040

Гороскоп на сегодня 5 апреля: Львам стоит развлечься, Раки получат желаемое

Источник любви и силы : Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях 7695

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман 6140

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ 5753

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

Последние новости

08:29

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

08:16

Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко "дню X"мнение

07:41

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:35

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

06:58

В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИВидео

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – МусиенкоРоссия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко
06:10

Почему для Эрдогана были последние выборы в Турциимнение

04:48

Подоконник, кухня или рабочий стол: где должен стоять кактус дома

04:24

Популярный шоумен и воин ВСУ рассказал, где и на каком направлении служит

03:57

Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

Реклама
03:10

Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

02:45

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

02:00

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

01:31

"Исчезнут из вашего дома": специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

00:06

Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

04 апреля, четверг
23:53

Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

23:06

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

22:59

Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

22:43

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:10

"Очень мощно и быстро": Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

22:07

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

Реклама
21:52

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

20:09

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

19:51

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:50

Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

19:10

Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользумнение

18:59

Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

18:54

Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

18:44

"Цифра в 3,5 гривны - это чушь": эксперт о повышении тарифов на свет

18:26

"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

16:49

Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

16:40

Какие изменения ждут "ограниченно годных": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

16:40

Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

16:35

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

16:26

Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

Реклама
16:25

Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

16:01

На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

15:57

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

15:45

Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильноФотоВидео

15:38

"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

15:30

Как проверить, правильно ли посчитали пенсию: что делать украинцам

15:08

Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности

14:59

Ограничения начнутся в июле: эксперт раскрыл критическую ситуацию с энергетикой Украины

14:58

Эксперт пояснил, почему РФ начала бить по энергетике Украины весной, а не зимой

14:45

Звезда "Зимородка" Афра Сарачоглу беременна - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять