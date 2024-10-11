Кровная месть Путину

За Керимова в этом конфликте вписалась администрация президента и сам Путин.

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Путин и война/ Коллаж: Главред, фото: nato.int, скриншот YouTube

А вот это уже серьезно. Кадыров пригрозил объявить (фактически уже объявил) кровную месть Сулейману Керимову и двум, связанным с ним депутатам Госдумы: "Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Каримову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на убийство Рамзана Кадырова]", - сказал он, выступая на чеченском языке (перевод ТАСС).

Такая ситуация стала результатом конфликта Кадырова и Керимова по поводу Wildberries.

А теперь самое главное. За Керимова в этом конфликте вписалась администрация президента и сам Путин. Дело в том, что, как давно известно в московских бизнес-кругах, Керимов регулярно отстёгивает (преимущественно через офшорные схемы, а теперь, вероятно, и через крипту) Вайно, Кириенко, семейке Кабаевой, дочерям Путина, а также его номиналам, типа Ролдугина.

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Путин должен защитить одного из своих кошельков. Кадыров не может этого не знать, но все равно угрожает расправой. Похоже Путин теряет контроль над своим чеченским сатрапом.

Видимо, Кадыров считает, что российский диктатор ослаблен войной против Украины и его мнение можно игнорировать. Если Путин не продемонстрирует обратное, также будут думать и другие представители российской верхушки, что для его диктатуры абсолютно убийственно. А если он жестко поставит Кадырова на место - может получить конфликт на Кавказе (как с кадыровцами, так и, в случае их ослабления, с антироссийскими силами), который в момент крайнего напряжения на войне против Украины, Россия вести просто не в состоянии. Таким образом Кадыров загнал Путина в цугцванг, любой дальнейший ход грозит серьезными проблемами.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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