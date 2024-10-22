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Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКС

Петр Шуклинов
22 октября 2024, 20:10
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БРИКС - это организация, все члены которой ориентируются на Китай, который для каждой из стран является крупнейшим торговым партнером.
Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКС
Саммит БРИКС - кровавый спектакль Путина / rossiyanavsegda.ru

Саммит БРИКС в России показал: Глобальный Юг не друг Украины, но и на войну с Западом идти не собирается - Россия в этом цирке будет выступать одна. Валюта БРИКС, отказ от доллара, замена SWIFT, антизападный союз - этого не будет

Первое, но не самое важное - количество участников. В прошлом году саммит БРИКС в Южной Африке собрал более 30 лидеров (премьеры, вице-президенты, президенты), в этом году - менее 20.

Второе - статус участников. Значительное количество лидеров отказались ехать. В частности, президент Бразилии ("получил травму"), президент Кубы ("сложности в энергетике"), президент Сербии ("встреча с президентом Польши"). Здесь без комментариев.

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С президентом Бразилии Путин хотел сделать отдельное шоу и провести встречу троих: Бразилия, Китай (обе входят в топ-10 экономик мира и Россия (не входит). Шоу "настоящие экономические тигры мира, смотрите и восхищайте болгар" пришлось отменить в последний момент.

Перед саммитом главный алкоголик России Медведев заявил, что БРИКС должен стать аналогом СССР и бороться с Западом. Но ни одна из "глобальных идей" Путина не нашла поддержки. Никто, кроме откровенных шутов, не захотел "воевать с Западом". Даже намеки на возможность такой борьбы отвергли.

Индия и ЮАР прямо выступили против политизации блока и проектов. Страны не поддержали действий и идей, направленных против кого-то. ЮАР говорит: создание валюты БРИКС было бы "политическим проектом". Индия говорит, что этот вопрос не должен обсуждаться. Что интересно - даже Китай проявил сдержанность в этом вопросе.

Перед саммитом БРИКС в Москве должна была состояться встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС. Фактическая тема разговора - "новая валюта БРИКС" и "новый SWIFT". Но Китай, Индия, ЮАР и другие отправили на встречу младших клерков, которые не имели никаких полномочий.

Под санкциями только Россия. Другие банки мира не желают оказаться в одной лодке с РФ. Любые движения в создании системы, которая должна обойти ограничения существующей банковской модели, напрямую угрожают санкциями этим странам. Ведь хоть так, хоть так - это будет фактический обход санкций, наложенных со стороны другой половины мира - Европы, США, Японии, Канады, Австралии, Великобритании и других.

И все это - чтобы иметь возможность проще торговать с Россией? Больше национальных валют в двусторонних операциях - да, отказ от доллара - нет. Новая валюта, новый SWIFT - все это потребности Москвы, Ирана, КНДР. Но не Глобального Юга, где никто не имеет проблем с мировой финансовой системой.

Кроме того, в самом БРИКС нет единства по большинству вопросов - политических или экономических. Достаточно взять во внимание Китай и Индию. Добавьте в список Пакистан, который подал заявку в БРИКС - получите взрывную смесь противоречий. То же самое с другими странами блока.

Индия откровенно не поддерживает стремление Китая и России доминировать в организации. И поэтому выступает против дальнейшего расширения БРИКС, куда в прошлом году вступили шесть новых стран и попросились еще десятки, включая мировых изгоев, таких как Мьянма или Афганистан.

Позицию Индии по нерасширению за счет прокремлевских или прокитайских изгоев разделяют Бразилия и ЮАР, рассказали Bloomberg чиновники этих стран. К ним присоединились Объединенные Арабские Эмираты, которые не поддержали превращение блока в антизападную платформу, поскольку имеют тесные связи со странами ЕС и США.

Во всем остальном БРИКС - это организация, все члены которой ориентируются на Китай, который для каждой из стран является крупнейшим торговым партнером. Сейчас Китай молчит. А Россия, как маленькое животное, пытается вести себя и выглядеть громче всех. Хотя другие страны понимают: политическое влияние России в БРИКС - минимальное. А Пекин на войну не идет.

Однако у яркого шоу Путина в Казани есть и плюсы для Кремля. И, соответственно, минусы для Украины. Многие лидеры Глобального Юга все же приехали в Россию. И своим присутствием подтвердили, что несправедливая война России против Украины, сотни тысяч убитых - это нормально, это допустимо. То есть почти половина мира воспринимает нашу трагедию так, будто украинцы - не люди. Just business.

Когда в следующий раз кто-то среди нас будет размышлять над тем, где же наш путь - на Западе или на Востоке, на Юге или на Севере. Вспомните страны, лидеры которых в 2024 году приехали в Казань, чтобы поддержать кровавый спектакль Путина. Нынешняя сцена построена из костей украинских детей - убитых и похищенных. На крови украинских мужчин и женщин. Сейчас по ней топчутся те, кому плевать на украинцев.

В отличие от Запада, который собирает очередные $50 млрд для Украины на 2025 год. Отправляет новое и новое оружие, чтобы украинцы могли защититься. И политически также стоит на нашей стороне.

Потому что мы - часть Западного мира. Запад - наша семья. Какая бы сложная она ни была. Нерешительная, иногда даже слабая. Но она и только она способна почувствовать нас, поддержать и принять нашу боль. Только они в самый тяжелый час истории встали рядом - оружием, деньгами, экономически, политически. Где друзья, где враги - об этом важно не забывать.

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