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Кровавый путь России: почему Кремль обрушится, но тушку Путина не потащат даже в мавзолей

Александр Сотник

Главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист

14 апреля 2022, 11:17

Война уже дышит в морду империи. Уже слышен звук бумеранга, отточенного на украинской территории, который неумолимо возвращается назад, в Россию.

Путин уже знает, что никакой славой завоевателя он себя не покроет
Война вернется бумерангом на территорию России

По большому счету, уже совсем не интересно, что там происходит у россиян. Моль поцеловалась с тараканом на космодроме "Восточный" и обсудила, как вместе будут убивать украинцев? Nokia ушла из пещеры, и теперь со связью начнутся проблемы? Кудрин предрек падение ВВП на 10%? Цены подскочили и обещают стремительный рост? Но что это в сравнении с жизнями 186 украинских детей, которых вы убили? И это – еще не полная цифра. Эти малышки больше никогда не скажут слово "мама" и не обнимут любимую куклу.

И нет на свете такого слова, которое бы точно описало ту гамму чувств, что испытывают к россиянам украинцы. Потому что "ненависть" – не то слово. Хочется, чтобы вы умерли. Все и сразу. Чтобы вас разорвало в клочья от гордости за Z-империю, а куски разбросало по всей площади Z-людоедни. Чтобы ваши буряты скакали на гиперзвуковых тачанках по Москве, убивая и насилуя всех подряд. Чтобы с боями прорвались в культурный Расчленинград и от радости обоссали кипятком высокодуховный Эрмитаж. Но пока они оттачивают свои навыки в Украине, которая все никак не хочет покориться.

Пылая от злобы, ваши орки сбрасывают на Мариуполь что-то ядовитое, от которого перехватывает дыхание и режет глаза. Зарин? – а ты докажи, что зарин. И вообще, как шепчет усатая жопа Путина, "что-то я сомневаюсь, что это наши солдаты в Буче такое наворотили". Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель в шоке от увиденного и услышанного. Но как признаться самим себе, что все последние десятилетия, пока фашизм в комфортных условиях вызревал в России, Европа и Штаты добровольно подкармливали его, покупая грязищу и газ по выгодной цене? Как отрубить руки, которые обнимали нового Гитлера? – ведь это твои руки.

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Командовать убийствами в Украине назначен генерал Дворников – проверенный сирийский мясник, с удовольствием применявший химическое оружие против сирийцев. Канцлер Австрии Нехаммер, прибывший в Москву на встречу с бункер-пациентом, тщетно пытался разглядеть в нем остатки вменяемости. С такого расстояния, на котором держится маньяк, ему не пожать горло.

В последнее время он и вовсе принялся зачищать пространство вокруг себя. Даже идеолога глубинариев Владислава Суркова под домашний арест посадил. А нечего путиниздить государево баблище. Оно было выделено не на удовлетворение хотелок Медведчука и его кодлы, а на формирование гражданской предательской колонны внутри Украины. Обман сцаря может дорого обойтись. И, если невозможно ухватить за холку собственного кума, который живо растворился в пампасах – то порвать хитрожопого Суркова сам Чикатило велел. Впрочем, эти разборки интересны украинцам лишь в плане внутривидовой грызни людоедов: чем громче хруст костей на фашистской территории – тем меньше организмов приедет на прожарку.

Но война уже дышит в шерстяную морду империи. Уже слышен звук бумеранга, отточенного на украинской территории, который неумолимо возвращается на свои фашнявые просторы. В Белгородской, Курской и Воронежской областях объявлен "желтый уровень опасности". И это – первая ласточка грядущего возмездия.

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Сначала пугливых волосатиков досыта накормят гексогеном гэбнявые умельцы-взрывники. Крысиному королю необходим повышенный уровень ненависти глубинариев к украинцам, как когда-то – к чеченцам. Этот опыт уже применялся – так отчего б не повторить? Глубинарии должны привыкнуть к звукам сирен и внутренней дрожи, когда, утопая в стрессе, каждую секунду ожидаешь или обрушения потолка, или выноса двери доморощенными силовиками. Сначала вы разучитесь спокойно спать. Тревога поселится в ваших душах непричемышей. Потом она перерастет в животный страх со вкусом адреналина. А уж после этого вас охватит тотальная паника, когда захочется бежать сломя голову непонятно куда, потому что хаос воцарится повсюду, и все начнут воевать против всех. А это Ее Величество История "пробила возврат", и боевые якуты, буряты, алтайцы и дагестанцы, или кто там еще, под пыльными и окровавленными знаменами "русского мира" вернулись, чтобы перегрызть горло родине-мачехе. Они предъявят вам все навыки: от грамотного отрезания голов до жестокого изнасилования – чтобы вы, наконец, усвоили простой урок: империю, устремленную в прошлое, всегда настигают варвары.

Ваш Путин прекрасно знает: никакой славой завоевателя и покорителя он себя не покроет. Он уже признан военным преступником, и за преступления, совершенные в Украине, он и его подельники будут отвечать – без срока давности. А после официального обвинения трибунала его будут ловить повсюду, как Хусейна, если к тому моменту он не натворит более тяжких преступлений, после которых путь только один: к физической ликвидации.

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Россия сама выбрала кровавый югославский сценарий – наихудший из всех возможных, зато – масштабный, с ядерным душком и химическим привкусом. Тень "народных республик" с воцарением диких главарей на местах уже наползает на ее территории, где отморозь какого-нибудь легендарного красноярского "Челентаны" будет азартно отвоевывать право на ресурсы у авторитетного Иркутского пахана или молодого Томского АУЕшника. Где хабаровский Моторыла схлестнется с владивостокской мафией – с кровищей и взрывами. И сверху на эту бандитскую буффонаду будет весело сыпаться федеральная штукатурка выкидышей – всех этих пафосных банкиров и политиков, министров и генералов, объем знаний которых оказался несовместимым с жизнью.

И никто уже не будет помнить про Путина и тащить его тушку в мавзолей, который к тому времени уже облюют и загадят варвары-возвращенцы, надругавшись над трупом Ленина. И обрушат они Кремль, и МХАТовских актрисулек весело обрюхатят, вспоров брюхо самому Пореченкову, и шпагат Волочковой порвут на сцене Большого. И мир будет смотреть на все это с широко закрытыми глазами, потому что История со своим итоговым счетом не ошибается никогда.

Александр Сотник, главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист, для Sotnik-TV

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война в Украине Владимир Путин вторжение России Саша Сотник Александр Сотник Россия
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