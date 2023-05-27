УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кровавого повара аппаратно множат на ноль

Игорь Эйдман
27 мая 2023, 06:20
87
Сейчас, накануне украинского наступления, главарь наёмников выводит свою армию с фронта, чтобы спасти её для будущего внутреннего противостояния.
Пригожин
Кровавого повара аппаратно множат на ноль, говорит Игорь Эйдман / фото: скриншот из видео

Путин не годится на роль "вождя воюющей нации" и даже не пытается её играть. Он слишком любит комфорт, стар, ленив, нуден, вял, зависим от такого же тухлого и вороватого окружения. Он не собирался вести большую войну, но вляпался в неё по глупости, из-за неадекватной оценки ситуации. А сейчас, как типичный параноик, пытается игнорировать неприятную реальность.

Турбопатриоты давно требуют перевести все сферы жизни России на военные рельсы (военное положение, всеобщая мобилизация, милитаризация труда и т.д.) - иначе "страна скоро потерпит поражение". Однако Путин тянет с этим до последнего, потому что боится в условиях тотальной войны оказаться не у дел.

Пригожин в последнем интервью развернул программу такой тотальной войны и заявил себя на роль ее лидера, с которой явно не справляется Путин.

видео дня

Кровавого повара аппаратно множат на ноль. Сопротивляться этому он может только в публичной сфере. Там Пригожин идёт ва-банк. Предлагает себя правящей верхушке и населению в качестве "Путина военного времени".

Сейчас в Кремле его вряд ли воспримут всерьёз, но после критического поражения от наступающих украинских войск ситуация способна измениться. Тогда российские власти могут схватиться за Пригожина, как утопающие за соломинку.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Возможно, Пригожин будет выступать в паре со своим старым партнёром Алексеем Дюминым, которого давно прочат в преемники Путина. В отличие от Пригожина, Дюмин вполне приемлем для номенклатуры и даже для самого Путина, из чьей обслуги он вышел.

Сейчас, накануне украинского наступления, главарь наёмников выводит свою армию с фронта, чтобы спасти её для будущего внутреннего противостояния. Его расчёт понятен. Войска министерства обороны должны в ходе предстоящего сражения крупно облажаться. Пригожин со своим ЧВК, вовремя смывшись в тыл, не будет отвечать за это поражение и только укрепит свои позиции - скажет: "я же предупреждал".

Генералы будут окончательно дискредитированы. А он останется на коне, как человек, с которым связанны редкие российские "победы", типа взятия Бахмута. С этим символическим капиталом и сбереженной частной армией в придачу Пригожин сможет принять участие в борьбе за власть.

Авантюра? Так сейчас как раз наступает время авантюристов. Есть несколько книг разных авторов с одинаковым названием: "Авантюристы Гражданской войны (1918-21)". Пригожин - авантюрист будущей Гражданской войны (2023-?)?

Источник

война в Украине Владимир Путин Евгений Пригожин Игорь Эйдман
Реклама

Главное за день

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

03:30 Мир
"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – Дикий

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – Дикий

01:35 Мир
Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

23:40 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:20

Кровавого повара аппаратно множат на ноль

05:50

Как правильно сделать лякало: самые классные идеи для вашего сада и огорода

05:32

"Пригожин ещё не уходит из Украины": Жданов оценил, смогут ли ВСУ отбить Бахмут

04:00

Какой сегодня праздник: почему 27 мая особенный день и кого нужно поздравить

03:30

В НАТО может вступить часть Украины - NYT

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:50

Такого вы еще не слышали: какой цвет на украинском называется "блаватний"Видео

02:05

Как защитить плоды от птиц: невероятный фокус дает стопроцентный результат

01:35

"40 ЧВК будут делить власть в РФ": Россию раздерут после захода ВСУ в Крым – ДикийВидео

26 мая, пятница
23:40

Оккупанты в Бахмуте под плотным артиллерийским огнем, у них бешенные потери - ВСУ

Реклама
23:05

Хотят "ударить" по ЗАЭС: РФ готовит масштабные провокации в ближайшие часы - ГУРВидео

22:35

Настоящий обман зрения: в этой оптической иллюзии нереально найти цифру 7

22:18

Возвращение оккупированных территорий Украины - политическая проблема - Папа РимскийВидео

21:46

"Жестко прилетело": в Мариуполе прогремели два мощных взрываВидео

21:41

Марк Фейгин. Пригожин идет в политику, и россиянам это нравитсяВидеоблоги

21:41

На юге ВСУ "перемололи на фарш" две роты оккупантов и сожгли много техники РФ

21:09

Соберете гору вкуснейших огурцов летом: приметы на 27 мая и что нельзя делатьВидео

21:04

"Это мусор": Фарион "оценила" людей, которые не говорят на украинском языкеВидео

20:51

"Раша, гудбай": Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит

20:24

В ВСУ предупредили о новых воздушных ударах РФ: чем и когда могут бить оккупанты

19:58

"Абсолютно больные существа": Зеленский провел срочную Ставку после удара по ДнепруВидео

Реклама
19:46

"Вы все тупорылое стадо": Алхим отреагировала на хейт через сторис о больнице ДнепраВидео

19:20

Байдену нужна победа Украины до конца текущего годамнение

19:11

Удары по солдатам и технике РФ: добровольцы показали кадры боев на БелгородщинеВидео

18:36

Залужный "не может ходить", но стоя записал новое видео: пропаганда провалиласьВидео

18:32

"Мир" в обмен на территории: в ОП жестко ответили на скандальный план Пекина

18:23

Чем молодой картофель отличается от обычного: особенности приготовленияВидео

18:18

Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

18:07

Настоящие сони: 3 знака зодиака, которые обожают спать

18:01

"Надо настраиваться на худший сценарий": Дикий рассказал, когда закончится войнаВидео

17:41

Для многих это загадка: для чего на самом деле нужны нижние ящики в холодильнике

17:30

Напряжение в Косово: Сербия привела армию в состояние высочайшей боеготовности

17:25

Кличко показал, что будет на Оболони: рекреационная зона с убежищем и мостом за внебюджетные средства

17:15

3 знака зодиака, которых ожидает тяжелое лето: испытания будут один за однимВидео

16:59

"Поедет к героям не пустой": Яма захотел отправить для ВСУ чемодан с помойки

16:59

Яркая вспышка и мощный взрыв: появилось новое видео удара по кораблю-шпиону РФВидео

16:51

Почему нельзя стирать по утрам: что означает древняя примета

16:46

Прирожденный богач или неуверенный в себе: что говорит о мужчине его лоб

16:39

"Могли сжечь Osocor": Кондратюк жестко прокомментировал отмененный концерт Лободы

16:33

Четыре эскадрильи F-16: в Минобороны назвали число истребителей для победыВидео

16:31

Как пион действует на человека: неожиданный способ применения популярного цветка

Реклама
16:22

Не Пресняков: в окружении Пугачевой рассказали, кто был первой любовью Орбакайте

15:38

Китай "предложил" отдать территории Украины России в обмен на "мир" – WSJВидео

15:33

Пригожин бежит из Бахмута, предчувствуя изменение ситуации на 180 градусов – ЖдановВидео

15:28

"Лекарств не было - бежала в бомбоубежище": Вайкуле рассказала о беседе с РотаруВидео

15:25

Что сначала кладут в плов и почему его нельзя солить в концеВидео

15:24

Favbet Foundation передал ВСУ очередной внедорожник и тепловизоры

15:24

Шойгу и Герасимов отомстят "вагнеровцам" за оскорбления - ЖдановВидео

15:15

РФ взорвала ракетой больницу в Днепре: число погибших и раненых возросло

15:05

Урожай рекордно увеличится : чем подкормить клубнику в начале июняВидео

14:50

Нельзя "узаконивать ограбление": Шольц приготовил для Путина новую взбучкуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять