Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Рада

Очень мало в госбюджете 2024-го заложено средств на амортизацию прямых токсичных последствий войны.
15 млрд грн на финансирование ветеранов, 1 млрд - на разминирование земель сельскохозяйственного назначения.
Явно недостаточно.
Сколько заложено на восстановление жилья и новые дома для временно перемещенных лиц - лучше не знать. Крохи.
Понятно, что денег нет. Госдолг стремится к 100% ВВП.
Из реального внешнего финансирования более менее спокойным можно быть лишь за транши ЕС - порядка 12 млрд евро.
Кредиты МВФ пойдут ему же в виде погашения старой задолженности.
На деньги США в год выборов я бы особо не рассчитывал.
Остальные дадут немного.
С разных МФО в виде Всемирного банка и ЕБРР удастся собрать максимум пару ярдов.
Общая дыра в источниках финансирования - порядка 10-15 млрд дол.
Не понимаю, как в этих условиях можно не вести переговоры о списании и реструктуризации госдолга, перед тем же МВФ.
Как можно и дальше платить банкам по 200 млн грн в день по депозитным сертификатам.
Почему не облагаются доходы на рынке ОВГЗ.
Почему возмещается НДС экспортерам сырья на 80 млрд грн в год и при этом идет блокировка налоговых накладных для внутреннего бизнеса (ведь в начале войны возмещение прекращали и ничего, никто не обанкротился, наоборот).
Как можно не вводить повышенную ставку налога на прибыль для банков, получивших мега прибыль в 110 млрд грн и 59% рентабельности капитала во время войны.
Как можно не облагать налогами поток контрабанды на таможне на десятки миллиардов долларов.
Вот потому, что можно все это не делать и получается 15 млрд грн на ветеранов и 1 млрд на разминирование.
Кто такой Алексей Кущ?
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.