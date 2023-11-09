Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Рада

Сколько заложено на восстановление жилья и новые дома для временно перемещенных лиц - лучше не знать. Крохи.

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Рада приняла бюджет на 2024 год / Коллаж Главред, фото скриншот с видео, pixabay

Очень мало в госбюджете 2024-го заложено средств на амортизацию прямых токсичных последствий войны.

15 млрд грн на финансирование ветеранов, 1 млрд - на разминирование земель сельскохозяйственного назначения.

Явно недостаточно.

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Сколько заложено на восстановление жилья и новые дома для временно перемещенных лиц - лучше не знать. Крохи.

Понятно, что денег нет. Госдолг стремится к 100% ВВП.

Из реального внешнего финансирования более менее спокойным можно быть лишь за транши ЕС - порядка 12 млрд евро.

Кредиты МВФ пойдут ему же в виде погашения старой задолженности.

На деньги США в год выборов я бы особо не рассчитывал.

Остальные дадут немного.

С разных МФО в виде Всемирного банка и ЕБРР удастся собрать максимум пару ярдов.

Общая дыра в источниках финансирования - порядка 10-15 млрд дол.

Не понимаю, как в этих условиях можно не вести переговоры о списании и реструктуризации госдолга, перед тем же МВФ.

Как можно и дальше платить банкам по 200 млн грн в день по депозитным сертификатам.

Почему не облагаются доходы на рынке ОВГЗ.

Почему возмещается НДС экспортерам сырья на 80 млрд грн в год и при этом идет блокировка налоговых накладных для внутреннего бизнеса (ведь в начале войны возмещение прекращали и ничего, никто не обанкротился, наоборот).

Как можно не вводить повышенную ставку налога на прибыль для банков, получивших мега прибыль в 110 млрд грн и 59% рентабельности капитала во время войны.

Как можно не облагать налогами поток контрабанды на таможне на десятки миллиардов долларов.

Вот потому, что можно все это не делать и получается 15 млрд грн на ветеранов и 1 млрд на разминирование.

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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