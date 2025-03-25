Кризис власти в Турции очевиден, Эрдоган будет действовать агрессивно

Турция сейчас находится в состоянии внутренней политической нестабильности. А это будет вынуждать власти искать выход из сложившейся ситуации внутри страны.

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Протесты в Турции будут заставлять Эрдогана действовать нестандартно / Коллаж Главред, фото - Офис президента, x.com/@TipIstanbul

После ареста мэра Стамбула и конкурента действующего президента Реджепа Эрдогана на предстоящих выборах, Экрема Имамоглу, в нескольких городах Турции вспыхнули акции протеста. Но в сложившейся ситуации в Турции надо говорить не столько о самих протестах, а о кризисе вокруг ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является представителем оппозиционной Республиканской народной партии (CHP), противостоящей Партии справедливости и развития (AKP), возглавляемой Эрдоганом.

Эта ситуация носит кризисный характер, поскольку мэра обвиняют в коррупции, и вместе с ним арестованы около 100 человек, связанных с делами о коррупции. Конечно, турецкие власти и правоохранительные органы заявляют, что это совпадение и никакой связи с внутрипартийными процессами и выдвижением кандидата от CHP нет. Однако аресты произошли буквально за несколько дней до внутрипартийного голосования по кандидату в президенты от CHP. И несмотря на это, арестованный мэр уже выиграл эти выборы и арест способствовал консолидации его партии - он победил в этом голосовании, будучи единственным кандидатом. Другие претенденты просто не баллотировались.

Вопросы относительно беспристрастности этих дел возникают из-за того, что против Имамоглу уже есть уголовные дела. В частности, он ранее получил приговор за "оскорбление чести и достоинства" членов Высшего избирательного совета. Приговор предусматривает заключение, но сейчас находится на стадии апелляции, поэтому мэр оставался в должности.

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Коррупционные обвинения имеют более серьезные последствия, ведь согласно турецкому законодательству, они предусматривают возможность ареста до двух лет без возможности выполнения служебных обязанностей. Поэтому Имамоглу и двое руководителей районов Стамбула уже отстранены от должностей.

Это - еще одна политическая составляющая этого дела, потому что теперь они избраны на свои должности, и поэтому вопрос их замены остается открытым. И неизвестно, каким образом турецкое правосудие разберется с этим вопросом. Централизованное назначение будет явным отступлением от демократии и поставит под сомнение легитимность власти в ключевом регионе, ведь Стамбул и провинция составляют более 25% экономики страны.

Учитывая эти совпадения, связанные с политическими вопросами, это вызвало протесты. Турция в целом - очень темпераментная страна. Протесты там часто бывают бурными и довольно жесткими.

Протесты в Стамбуле, организованные сторонниками Республиканской партии, не являются исключением. Во время них происходят столкновения с полицией, которая в Турции, как правило, никогда не чувствует себя скованной в выборе средств и применяет достаточно жесткие методы, в частности слезоточивый газ, водометы и тому подобное.

С одной стороны, такой характер протестов и реакция власти типичны для Турции. Поэтому нельзя сказать, что эти события являются уникальным политическим феноменом. Протесты стихают ночью, однако каждый вечер сторонники партии снова собираются, а ее лидеры заявляют о намерении продолжать борьбу.

Все это совпадает с рядом политических процессов, которые подрывают стабильность в стране. Например, Турция в последнее время пытается воспользоваться противоречиями между Европой и США. Она демонстрирует заинтересованность в возобновлении переговоров о вступлении в ЕС.

Однако, если нынешняя администрация Белого дома, вероятно, не будет ставить под сомнение состояние свободы слова и политических свобод в Турции, то в Европейском Союзе - наоборот.

Казалось бы, это локальное дело - обвинение якобы в коррупции мэра. Хотя речь идет о большом, но одном из городов, однако эта ситуация имеет и определенные геополитические последствия. В то же время Турция находится в нестабильном положении, фактически ведя боевые действия на территории Сирии как свои прокси-группы, а также непосредственно - в противостоянии с курдами.

Все это создает дополнительные факторы нестабильности вокруг Турции, что, в свою очередь, подрывает авторитет власти. А в комплексе все эти события заставляют наблюдателей задаваться вопросом: сможет ли Эрдоган удержать ситуацию под контролем? Он является опытным и умелым политиком, который не раз выходил победителем из кризисных ситуаций. Однако это не может продолжаться бесконечно, и поэтому возникает вопрос - чем все это закончится? Пока никто не готов прогнозировать ни самые радикальные сценарии, делать точные прогнозы - ни относительно самых радикальных сценариев, ни того, что протесты в конце концов угаснут без внутренней поддержки. Поэтому ситуацию следует внимательно отслеживать.

Я не могу абстрагироваться от реальности, и мы видим, в частности на украинском примере, что иногда даже оппозиционные мэры прибегают к действиям, которые можно назвать коррупцией. Повторюсь, что Стамбул - это 25% экономики Турции, причем достаточно успешной. И утверждать, что там вообще нет коррупции или оснований для обвинений, было бы наивно. Я не видел материалы этого дела, поэтому не могу его комментировать подробно, но логика подсказывает, что определенные основания для обвинений могут существовать.

Однако главный вопрос не в самих обвинениях и не в том, насколько суд сможет их доказать. Беспокойство вызывает другое: как именно это было сделано. Очевидно, что такое масштабное дело с арестами расследовалось давно, но задержания произошли именно накануне утверждения Республиканской партией своего кандидата. Это, как и предыдущие уголовные дела против г-на Имамоглу, вызывает сомнения в искренности намерений турецких властей. Так же, как и существование других, достаточно натянутых уголовных дел против Имамоглу заставляют искать политический подтекст и сомневаться в объективности правоохранительных органов.

Во внутреннем развитии Турции на протяжении последних десятилетий, а возможно, и дольше, четко прослеживается непримиримая борьба между авторитарными тенденциями и условно демократическими силами. "Условно", ведь если говорить о внешнеполитических убеждениях оппонентов Эрдогана, а иногда и об их внутриполитических позициях, они не всегда существенно отличаются. А если и отличаются, то не настолько, чтобы однозначно называть кого-то авторитарным, а кого-то демократическим.

Турция сейчас находится в состоянии внутренней политической нестабильности. Эрдоган очень давно у власти, и, ожидаемо, существует ощущение, что рано или поздно он вынужден будет уйти. Это, в свою очередь, может вызвать вакуум власти.

Кроме того, страна сталкивается с серьезными экономическими проблемами, которые обострились за последние годы или даже десятилетия. Это тоже подрывает доверие к власти, вызывает массу критических замечаний и обвинений в неэффективном реагировании на чрезвычайные ситуации, коррупции и тому подобное.

Зыбкость политического устройства заставляет власть искать возможности для достижения побед, в частности на внешнеполитической арене. Есть большой соблазн получать политические дивиденды от внешнеполитических акций, таких как смена власти в Сирии, противодействие курдским повстанцам на сирийской территории и тому подобное. Сюда же можно отнести и роль Турции в переговорах по украинско-российской войне.

Внутренняя нестабильность будет стимулировать Эрдогана и в дальнейшем проводить более наступательную, агрессивную внешнюю политику. Это может нести как угрозы, так и неожиданные положительные результаты в других областях. Ведь если внутриполитическая ситуация будет нестабильной, то поиск внешнеполитических прорывов может стать необходимостью - и в некоторых случаях эти прорывы могут быть достигнуты.

Поэтому не стоит однозначно воспринимать ситуацию как сугубо негативную или позитивную. Как и многое в турецкой политической жизни: события могут вспыхивать и угасать, некоторые проблемы решаются, а некоторые - нет.

Очевидно, что кризис в Турции есть, и он серьезный. Так же серьезна нестабильность во внешней политике страны. Пока что аресты оппозиционных политиков и внешняя политика Турции не имеют прямой связи, но косвенные связи очевидны - в частности, через переговоры с ЕС и стремление Анкары действовать более агрессивно и наступательно на международной арене. Однако категорические прогнозы делать преждевременно.

Богдан Яременко, народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел, специально для Главреда

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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