Кризис неизбежен: как США пытаются перезапустить свою экономику

Глубина накопленных в США дисбалансов требует применения беспрецедентных мер. Нужен "глобальный донор". Но кто им может стать?

https://opinions.glavred.info/krizis-neizbezhen-kak-ssha-pytayutsya-perezapustit-svoyu-ekonomiku-10647629.html Ссылка скопирована

Дональд Трамп / скриншот

Последним донором стал распад СССР в результате победы США в Холодной войне. Примечательно, что лишь в 90-е в США в последний раз был зафиксирован профицитный федеральный бюджет — так называемый "профицит Клинтона". И он был сформирован не за счет сокращения бюджетных расходов — они, наоборот, росли.

Сейчас таких доноров уже нет. При ближайшем рассмотрении, донором станут ближайшие союзники: Канада, Япония и ЕС. Но для ЕС такое донорство может завершиться распадом, как и для СССР. Быть врагом США опасно, а быть другом — фатально. Так говорил Киссинджер, правда, не с утвердительной конотацией.

Примечательно, что Советский Союз погубили три фактора:

видео дня

Гонка вооружений и военные расходы.

Низкие цены на энергоресурсы.

Общесистемная неэффективность и кризис бюрократии.

В ЕС похожая ситуация, но с нюансами. Гонку вооружений в Европе запустили США, как это было и с СССР. Разница в том, что она началась вследствие условного "ухода США": ЕС десятилетиями получал дивиденды безопасности и низких расходов на оборону благодаря американскому зонтику. Теперь приходит время "собирать камни".

Кризис цен на энергоресурсы в ЕС проявляется в их росте, а не падении. ЕС — нетто-импортер, и ему вредят высокие цены, тогда как СССР был нетто-экспортером, и ему вредили низкие. Общесистемный кризис общеевропейского проекта и падение эффективности бюрократии — тоже в наличии.

Для западного мира выравнивание дисбалансов США за счет распада ЕС (оттока капитала из евро в доллар) станет очень дорогой ценой. Канада и Япония могут быть донорами, но в меру. А Глобальный Юг и Китай донором точно не станут — любая попытка доказать обратное лишь усилит БРИКС.

Система глобальных рент (торговых, энергетических, технологических, военных), собираемых США, — идея привлекательная, но ее капитализация явно недостаточна. США могут собрать до 500 млрд долларов в год в виде пошлин, заказов для ВПК и закупок энергоресурсов.

Но давайте считать. Дефицит бюджета США балансирует в диапазоне 6–7% ВВП, то есть около 2 трлн долларов. Администрация Трампа ставит цель к 2028 году снизить его до 3% ВВП. Значит, нужно найти 1 трлн долларов в год, не сокращая основные социальные расходы.

Даже финансовый поток глобальных рент в 500 млрд долларов может создать массу проблем: от кризиса в ЕС до мировой рецессии из-за торговых войн.

Есть еще арабские страны Персидского залива. Саудовская Аравия пообещала инвестировать в США 500 млрд долларов. Но это не покрытие дефицита, а покупка активов. Безвозмездная передача денег, как это было с бюджетом Украины во время войны, — совсем другое.

Лишь сумма торговых пошлин ложится на покрытие дисбалансов — до 100 млрд долларов в год.

Есть инфляционное решение проблемы: сжечь госдолг и финансовый пузырь в огне инфляции. Держать дефлятор ВВП на уровне 10% в течение 5 лет, размыть расходы на обслуживание долга, снизить капитализацию фондового рынка. Но это игра на грани фола.

С учетом психотипа Трампа он будет стремиться к надежным и краткосрочным мерам:

система глобальных рент, пусть и недостаточная, но лежащая на поверхности;

частичное жертвование борьбой с инфляцией (снижение ставок ФРС по "заказу" Белого дома);

ослабление доллара для выравнивания торгового баланса;

массовая релокация производств, запуск реиндустриализации;

расширение налоговой базы за счет пошлин на импорт;

сокращение военных расходов (не для ВПК, а для внешней экспансии);

рост налогов на фондовые операции при снижении налогов на труд;

стимулирование экспорта и инвестиций.

Можно даже представить репрофайлинг казначейских трежерис на балансе ФРС (пауза в распродаже и удлинение срока погашения).

Все это может "включить музыку" в США, но для остального мира она станет тише.

Американцы подсознательно понимают, что все движется именно в этом направлении. Это подтверждает резкое снижение потребительской уверенности и рост инфляционных ожиданий.

В январе–марте 2025 года потребительские ожидания по данным Мичиганского университета упали на 2,3; 7 и 6,8 пункта — как в 2008 (глобальный кризис), 2011 (микрокризис) и 2020 (пандемия).

Снижение произошло по всем группам населения: возраст, доход, география, образование, политика. Люди ожидают ухудшения условий для личных финансов, рынка труда, бизнеса, фондовых рынков.

Краткосрочные инфляционные ожидания выросли с 4,3% до 4,9% — при таргете в 2% и реальной инфляции в 2,5% это очень много. Долгосрочные ожидания достигли 3,9% — рекорд за 30 лет.

Обвал Michigan Consumer Sentiment — серьезный сигнал и заявка на рецессию. Хотя его колебания могут быть вызваны не реальными угрозами, а непониманием экономической политики правительства.

В любом случае, трансформация экономического базиса США уже запустила системную перезагрузку политики. И сила геополитической гравитации Америки так велика, что эти изменения приведут к структурной мутации всей мировой системы.

Источник

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред