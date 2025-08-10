Кризис на горизонте: почему 2025-2026 могут стать новым глобальным потрясением

Ну что, пристегнитесь: конец 2025 года - начало 2026 года имеет высокую вероятность экономического кризиса.

Напомню, что мы уже такое проходили. За последние 30 лет мир пережил ряд потрясений: Азиатский кризис 1997-1998 годов, дефолт России в 1998-м, "дотком-пузырь" 2000-2002 годов, глобальный финансовый кризис 2007-2009 годов (первый, на котором я потерял большие деньги), долговой кризис в Еврозоне 2010-2012 годов, обвал нефтяного рынка в 2014-2016 годах, COVID-шок 2020-го и банковский стресс в США и Европе в 2023-м.

Эти кризисы имели общие черты: стремительный рост кредитования и переоценка активов, дефициты текущих счетов и большие краткосрочные внешние долги, зависимость от дешевого финансирования, недостаточный контроль за рисками в небанковском секторе и усиление внешних шоков - политических, торговых, геополитических.

Сегодня сигналов риска также немало. Инверсия кривой доходности США (2s/10s, 3m/10y) на уровнях -0,45 и -0,90 процентного пункта исторически является предвестником рецессий. Глобальный рост замедляется до 2,3% в 2025 году. Продолжается кризис недвижимости в Китае и накапливаются долговые риски LGFV. Сохраняются торговые барьеры и эскалация тарифов. Уязвимым остается высокорисковый кредитный сегмент и небанковские финансовые учреждения.

Дополнительные индикаторы также не радуют. Индекс Баффета - соотношение рыночной капитализации акций к ВВП - сейчас на уровне около 165%, что сигнализирует о переоценке рынка. CAPE Shiller P/E находится на отметке 32,1, что также указывает на его завышенную стоимость. Индексы финансовых условий от Goldman Sachs и Chicago Fed свидетельствуют об усилении стресса, а VIX при скачках выше 30-35 обычно предшествует турбулентности. Рост спреда TED более 50-60 базисных пунктов говорит о недоверии на межбанковском рынке.

Эксперты оценивают вероятность глобального финансового кризиса в горизонте 12-18 месяцев на уровне 30-45%. Основные триггеры - резкое замедление экономики США и ЕС, обострение торговых войн, углубление проблем Китая и кризис ликвидности в небанковских учреждениях. Это не 100%, но для сравнения: за полгода до Азиатского кризиса 1997-го вероятность оценивали в 20-25%, перед дефолтом России в 1998-м - 15-20%, перед глобальным кризисом 2008 года - 30-35%, а перед COVID-шоком - почти в ноль.

Базовый сценарий может выглядеть так: с четвертого квартала 2025-го до второго квартала 2026-го - рост волатильности, падение инвестиций, отток капитала с развивающихся рынков, коррекция фондовых рынков на 15-20%, дефолты высокорисковых облигаций до 4-5% и смягчение монетарной политики центробанками.

Что хорошо для Украины - у нас нет пузырей: фондового рынка фактически нет, а доля кредитов в экономике - самая низкая в Европе. Но для восстановления страны деньги привлекать будет еще труднее.

Есть только один выход: быстрые и глубокие реформы для улучшения условий ведения бизнеса и расширения экономических свобод, даже если война еще продолжается. Напомню, что в Израиле война продолжается с момента основания страны.

Кто такой Анатолий Амелин Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future. Работал в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, был членом совета директоров Национального депозитария.

