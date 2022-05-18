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Кремлю стало стыдно, или Почему российские генералы работают на пользу Украине

Александр Кочетков

политический аналитик

18 мая 2022, 17:17

В руководстве недоимперии сплошь наши секретные агенты, причем, настолько зашифрованные, что даже сами не могут этого осознать.

Путин, выборы, Госдума, Медведев
Прихвостни Путина гробят Россию гораздо продуктивнее, чем это делали бы украинцы / kremlin.ru

Почему рашисты не атакуют ракетами правительственный квартал в Киеве на Печерске?

Есть две причины.

Второстепенная, важность которой, к тому же, постоянно падает: Путин сильно недолюбливает Зеленского, поэтому хочет, чтобы именно он подписал полную и безоговорочную капитуляцию Украины. И чтобы это было максимально унизительно и публично. Но с капитуляцией Украины, мягко говоря, не складывается.

Главная: Кремлю типа стыдно, что он терпит поражение от Украины, которую публично называет "несостоявшимся государством" и все такое. Соответственно, в больных грезах Кремля Украина — это место компактного проживания безумцев, готовых по команде из Вашингтона и Лондона воевать, преодолевать тяготы войны, погибать и побеждать. Поэтому Киев бомбить смысла нет, а бомбить то, что Кремль считает "реальными центрами принятия решений", ему страшно до неприличия.

В общем, с искореженным сознанием рашистской верхушки понятно. А почему мы не пытаемся как-то достать высокопоставленных рашистов в их логове?

Здесь я открою страшную военную тайну: в руководстве недоимперии сплошь наши секретные агенты, причем, настолько зашифрованные, что даже сами не могут этого осознать.

Читайте такжеСистемный сдвиг произошел: что нужно сделать Украине и миру, чтобы победить ПутинаДа-да, они работают на Украину — кремлевские имперцы, угрожающие миру ядерной войной, но одновременно мечтающие жить в роскоши и почете этого мира. Депутаты, стремящиеся лишить соотечественников последних остатков цивилизации вроде Интернета. Генералы, ради благосклонности начальства гонящие солдат на убой и переживающие лишь из-за потерь боевой техники, потому что она денег стоит.

Все эти забубенные персонажи на самом деле гробят недоимперию куда эффективнее, чем любая наша ракета или взрывчатка, подложенная в Совфед. Так что пускай пока живут — без них войну будет выиграть значительно сложнее. А потом их кончат их же взбунтовавшиеся подданные.

война в Украине Александр Кочетков
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