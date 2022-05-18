Кремлю стало стыдно, или Почему российские генералы работают на пользу Украине

Прихвостни Путина гробят Россию гораздо продуктивнее, чем это делали бы украинцы / kremlin.ru

Почему рашисты не атакуют ракетами правительственный квартал в Киеве на Печерске?

Есть две причины.

Второстепенная, важность которой, к тому же, постоянно падает: Путин сильно недолюбливает Зеленского, поэтому хочет, чтобы именно он подписал полную и безоговорочную капитуляцию Украины. И чтобы это было максимально унизительно и публично. Но с капитуляцией Украины, мягко говоря, не складывается.

Главная: Кремлю типа стыдно, что он терпит поражение от Украины, которую публично называет "несостоявшимся государством" и все такое. Соответственно, в больных грезах Кремля Украина — это место компактного проживания безумцев, готовых по команде из Вашингтона и Лондона воевать, преодолевать тяготы войны, погибать и побеждать. Поэтому Киев бомбить смысла нет, а бомбить то, что Кремль считает "реальными центрами принятия решений", ему страшно до неприличия.

В общем, с искореженным сознанием рашистской верхушки понятно. А почему мы не пытаемся как-то достать высокопоставленных рашистов в их логове?

Здесь я открою страшную военную тайну: в руководстве недоимперии сплошь наши секретные агенты, причем, настолько зашифрованные, что даже сами не могут этого осознать.

Читайте такжеСистемный сдвиг произошел: что нужно сделать Украине и миру, чтобы победить ПутинаДа-да, они работают на Украину — кремлевские имперцы, угрожающие миру ядерной войной, но одновременно мечтающие жить в роскоши и почете этого мира. Депутаты, стремящиеся лишить соотечественников последних остатков цивилизации вроде Интернета. Генералы, ради благосклонности начальства гонящие солдат на убой и переживающие лишь из-за потерь боевой техники, потому что она денег стоит.

Все эти забубенные персонажи на самом деле гробят недоимперию куда эффективнее, чем любая наша ракета или взрывчатка, подложенная в Совфед. Так что пускай пока живут — без них войну будет выиграть значительно сложнее. А потом их кончат их же взбунтовавшиеся подданные.