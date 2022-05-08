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Кремлю понадобится пауза: почему Украине нужно вытерпеть 10 ближайших дней

Алексей Копытько

блогер

8 мая 2022, 06:31

Текущая ситуация в Украине намного лучше, чем хотели в России, ожидали на Западе и можно было предполагать в начале обострения.

война в Украине, российская техника техника оккупантов
Украина уже прошла примерно 10 из 30 критических дней / Reuters

По моим личным, глубоко субъективным ощущениям мы прошли примерно 10 из 30 критических дней. Даже официальные сводки показывают, что ситуация - неровная.

Есть успехи, есть проблемы.

В следующие 10 дней видимых проблем станет больше. Потому что последствия войны затрагивают всё больше наших сограждан.

Растёт число потерь (в разы меньше, чем у россиян, но это наши потери).

На фронт неизбежно будет попадать всё больше людей, которые не готовы (те, кто готовы, в массе своей уже 2,5 месяца держат удар, их число и силы - не безграничны).

Обеспечение средствами защиты и лёгким вооружением улучшается, но по тяжёлому вооружению ещё придётся ждать, когда поставки будут не только восполнять потери, но и обеспечивать доминирование.

Надо вытерпеть.

Самое время проявить доверие к военно-политическому и военному руководству. Если вы готовы разделить с армией победы и новости о затоплении крейсера "Москва", будьте готовы разделить и другие новости.

Ценные советы и пожелания по управлению войсками передавайте непубличными каналами. Тогда это поможет. Иначе - помешает.

Читайте также"Непобедимый" упырь уже не выдерживает, или Почему Путин раз за разом проигрываетПоверьте. Нет игнора проблем. Нет замалчивания. Каждый день наблюдаю работу людей в системе МО, ГШ, на уровне командований родов/видов/сил, которые разруливают индивидуальные ситуации, точечные вопросы.

Не всё можно упредить. Что-то провисает. Это реальность.

Главное - в целом ситуация намного лучше, чем хотели в России, ожидали на Западе и можно было предполагать в начале обострения.

Россия продолжает давить, но её наступление утратило стройность. Добиться перелома за счёт массы у них не получается, несмотря на все старания. Наши за счёт маневренной обороны и контратак замедляют и перемалывают росвойска. Кремлю неизбежно понадобится пауза.

В этот момент мы должны быть максимально сконцентрированы, а не разобраны на части обсуждением внутренних проблем.

Посмотрите на товарища Лукашенко. Это отличный индикатор.

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война в Украине Алексей Копытько
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