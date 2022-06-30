Песков от имени шефа взывает о прекращении войны / скриншот

Увидел очередное маразматическое заявление путинской проститутки пескова о "возможности закончить войну, если Украина сложит оружие и капитулирует"…

Казалось бы, на эти дебильные месседжи не стоит обращать внимание, но на самом деле, они говорят о том, что кремлевским карликам - полный капец…

Вся кампания путина против нашего Государства уже потерпела полный крах: "блицкриг" провалился; захваченные территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей - освобождены; наступление на свободные территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что оккупанты типа "вторая армия мира", сильно пробуксовывает и кроме безумных потерь, не приносит врагу ощутимых результатов; на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг остановлен и несет значительные потери как от боевого впечатления ВСУ, так и от деятельности украинских партизан…

Кремлевский маньяк бесится от "успехов".

Конечно, будет еще очень трудно: мы теряем много лучших представителей украинской нации; орковские ракетные удары будут убивать детей, женщин и гражданских лиц; руснявая сволочь еще сможет некоторое время захватывать украинские города и села... но им постепенно приходит трындец…

Читайте такжеКак Россия тестирует нашу систему противоракетной обороныУкраинский Дух извечной стихии и Воля к победе медленно, но уверенно взламывают хребет эрефовской империи. И им от этого очень больно.

Поэтому песковы, от имени своего недомерковатого шефа, и вопят о прекращении войны.

Мы, Украинцы, знаем, что Победа будет за нами, поэтому уверено можем предложить врагу свои условия безоговорочной капитуляции…

Враг должен сложить оружие и убраться с территории суверенной Украины, или будет уничтожен.