УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Кремлевский маньяк бесится

Дмитрий Ярош
Лидер Правого сектора
30 июня 2022, 06:25

Победа будет за нами, поэтому уверенно можем предложить врагу свои условия безоговорочной капитуляции.

false
Песков от имени шефа взывает о прекращении войны / скриншот

Увидел очередное маразматическое заявление путинской проститутки пескова о "возможности закончить войну, если Украина сложит оружие и капитулирует"…

Казалось бы, на эти дебильные месседжи не стоит обращать внимание, но на самом деле, они говорят о том, что кремлевским карликам - полный капец…

Вся кампания путина против нашего Государства уже потерпела полный крах: "блицкриг" провалился; захваченные территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей - освобождены; наступление на свободные территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что оккупанты типа "вторая армия мира", сильно пробуксовывает и кроме безумных потерь, не приносит врагу ощутимых результатов; на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг остановлен и несет значительные потери как от боевого впечатления ВСУ, так и от деятельности украинских партизан…

Кремлевский маньяк бесится от "успехов".

Конечно, будет еще очень трудно: мы теряем много лучших представителей украинской нации; орковские ракетные удары будут убивать детей, женщин и гражданских лиц; руснявая сволочь еще сможет некоторое время захватывать украинские города и села... но им постепенно приходит трындец…

Читайте такжеКак Россия тестирует нашу систему противоракетной обороныУкраинский Дух извечной стихии и Воля к победе медленно, но уверенно взламывают хребет эрефовской империи. И им от этого очень больно.

Поэтому песковы, от имени своего недомерковатого шефа, и вопят о прекращении войны.

Мы, Украинцы, знаем, что Победа будет за нами, поэтому уверено можем предложить врагу свои условия безоговорочной капитуляции…

Враг должен сложить оружие и убраться с территории суверенной Украины, или будет уничтожен.

война в Украине Владимир Путин Дмитрий Ярош Дмитрий Песков
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:24

Путин назвал конечную цель вторжения России в Украину

06:50

Италия будет поставлять Украине тяжелое вооружение - PoliticoВидео

06:25

Кремлевский маньяк беситсямнение

05:56

7 умных трюков для красивых и блестящих волос, которые не стоят ни копейки

05:35

Если Лукашенко нападет на Украину, под угрозой окажутся четыре региона – ЗолотаревВидео

Реклама
05:20

Самое вкусное и воздушное дрожжевое тесто для пирожков, которое получается у всех: бабушкин рецептВидео

05:01

Гороскоп на июль 2022: Стрельцам повезет с работой и будет много прибылиВидео

04:21

Хотят ли белорусы воевать против Украины: ответ политологаВидео

03:40

Синоптики рассказали, когда в Украину ворвется похолоданиеВидео

03:03

Отпуск мечты, неожиданные деньги или успех в личной жизни: 3 знака зодиака – везунчики месяцаВидео

02:33

Как сделать унитаз снова белым: убираем застарелый налет и желтизну

02:07

Прогноз печальный: в МВД озвучили сроки контрнаступления ВСУВидео

01:35

Самый вкусный кофе: 4 пряности, которые добавят напитку необыкновенный вкус и аромат

00:51

Приметы на 30 июня: что нельзя делать в самый опасный день июня и как не попасть в бедуВидео

00:04

"В Кремле штаны снимал": Приходько оскорбила Потапа, тот ответил

29 июня, среда
23:54

Гороскоп на июль 2022 для Козерогов: судьбоносная встреча, яркий роман и неожиданный кризисВидео

23:52

На Луганщине россияне сбросили мощную авиабомбу на склады с гумпомощьюВидео

23:37

Фреймут показала редкое фото младшей дочери

23:22

Оккупанты перебрасывают под Кривой Рог дополнительные силы - ОВАВидео

23:11

"Погоревала, а потом отпустило": актриса "Сватов" призналась в любви Добронравову

Реклама
23:01

"Чудеса происходят": Арестович рассказал о поразительном изменении в армии РФВидео

22:42

Беременная Регина Тодоренко разгневалась и устроила "скандал" российским СМИВидео

22:37

Британские самолеты могут помочь в экспорте зерна из Украины - Минобороны Британии

22:24

Лобода переписала российскую недвижимость на охранника - СМИ

21:54

"Ударили битой по пальцам": оккупанты наносят увечья, чтобы остаться в живых в УкраинеВидео

21:54

Появилось жуткое видео ракетного удара по дому в НиколаевеВидео

21:11

Путин намерен захватить большую часть Украины: США видят тяжелый конфликт самым вероятным сценариемВидео

20:58

Россия "анонсировала" удары по больницам: какие города в опасности

20:37

Идеальное заварное тесто для пельменей, вареников и чебуреков: самый простой и быстрый рецептВидео

20:28

В Беларуси проверяют возможность проведения мобилизации - ГенштабВидео

20:24

Джонсон пояснил, почему не стоит бойкотировать саммит G20 из-за ПутинаВидео

20:21

Курс Украины на НАТО остается на повестке дня, Киев уже соответствует стандартам Альянса – ОПВидео

20:10

Приметы на 1 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Спецназ РФ в украинской форме "что-то учудит": зачем Путин втягивает Лукашенко в войну - ЗолотаревВидео

19:44

Елена Зеленская расплакалась из-за убитых украинских детей: трогательное видео покоряет TikTokВидео

19:43

Детонация из-за молнии: под Вышгородом разрушен мост через Ирпень, есть жертва

19:43

Как стирать кроссовки в стиральной машине: 5 золотых правил, которые сохранят вашу обувь

19:39

4 года невероятной удачи и успеха: три знака зодиака в списке любимчиков судьбыВидео

19:37

4 очаровательные стрижки для женщин после 40 лет с невероятным омолаживающим эффектом

19:25

Армия Украины выбьет войска РФ за линию 23 февраля до конца года при двух условиях – ХоджесВидео

Реклама
19:16

Украина подписала "транспортный безвиз" с ЕвросоюзомВидео

18:56

В Якутии разбился вертолет Ми-8: это уже третий за восемь дней

18:36

Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

18:36

"Путин должен позорно проиграть эту войну": у Зеленского дали прогноз касаемо УкраиныВидео

18:18

Как можно бороться с ракетными атакамимнение

18:16

В России разразились угрозой напасть на Литву из-за транзитной блокады КалининградаВидео

17:54

Более полутора десятков ракет: в Черном море РФ увеличила количество кораблей с крылатыми ракетамиВидео

17:49

Украина вернула 95 защитников Азовстали - МинобороныВидео

17:36

Риск травм, повестка или сложности с деньгами: 3 знака зодиака – неудачники июляВидео

17:32

"Мы на машинах туда-сюда ездили": оккупант рассказал, как убивал украинцев в ХерсонеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять