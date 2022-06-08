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Кремлевского "Доктора Зло" нужно усмирять: почему НАТО придется вмешаться в войну в Украине

Альфред Кох

Российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

8 июня 2022, 06:31

Запад инвестировал в украинскую победу уже так много денег и своего авторитета, что просто не сможет остаться безучастным свидетелем.

НАТО
Полное фиаско Украины западным странам не нужно потому, что это будет и их фиаско - им придется вмешаться в войну / УНИАН

Для Германии опять, как и в 1914 году, началась война на два фронта. Такую войну выиграть почти невозможно. И, разумеется, Германия ее проиграла.

Сейчас в Украине очень тяжелая ситуация. Враг давит на Донбассе, и давит сильно. Я не буду удивлен, что ВСУ вынуждены будут отступить, и оставить не только Лисичанск, но и всю территорию к востоку от линии Изюм - Донецк. В противном случае все чревато котлами и окружением. Призрак Дебальцево снова замаячил перед украинскими генералами.

Сразу оговорюсь, что во-первых, я в этом плохо разбираюсь и повторяю лишь мнение тех военных экспертов, которым я доверяю. Я буду первый, кто обрадуется если я (то есть - военные эксперты) ошибаюсь.

А во-вторых, я уже много раз писал, что не вижу катастрофы в том, что ВСУ, покуда российская армия пока сильнее, потихоньку отступают. Главное - это люди, а не территория. Причем и в смысле сохранения своих солдат, и в смысле нанесения ущерба противнику. Хотят россияне наступать - милости просим. В наступлении они пропорционально теряют больше, чем ВСУ. И, следовательно, становятся все слабее и слабее.

Таким образом, наступая, путинское воинство становится слабее, а Украина, напитываясь западным оружием - сильнее. Когда-то наступит точка равновесия, а потом - чаша весов склонится в пользу Украины. И тогда-то и начнется изгнание врага со своей земли.

Когда наступит эта точка равновесия - непонятно. Оптимисты говорят о начале июля. Пессимисты о начале августа. Но так или иначе консенсус-прогноз состоит в том, что она точно наступит и главное продержаться и не рассыпаться до этого момента.

Читайте такжеПочему Кремль пошел на поклон к МакронуИ вспоминая высадку в Нормандии, хочется немножко помечтать о втором фронте. Как бы он сейчас мог здорово помочь Украине. Путин вынужден был бы перебросить туда войска и перелом в войне наступил значительно быстрее.

Где может открыться такой второй фронт? (Как говориться - "в порядке бреда"). В Грузии? На Курильских островах? А может быть Лукашенко сообразит наконец, что крысу (вопреки традиции) нужно оставить на корабле одну и перейдет на сторону добра?

Хорошо бы также смотрелась высадка десанта в Сочи с маршем на Бочаров Ручей... Здравствуйте, Алина Маратовна! Не подскажете, где тут прячется Владимир Владимирович? Нам он срочно нужен. По одному делу. Да мы ненадолго. Буквально на пять минут и потом вам его вернем. Насовсем.

Смейтесь, смейтесь... Я не гордый. Что с меня взять? Я человек не военный, говорю глупости, мне простительно. А убери сейчас с Донбасса 20 российских БТГ и картина радикально поменяется. Это вам любой серьезный специалист скажет. Вот для этого второй фронт сейчас бы ох как пригодился...

А если серьезно, то я считаю, что страны НАТО вполне могут оказаться втянутыми в этот конфликт. Проанализируем все возможные варианты. Их, собственно, два.

Первый сценарий. Украина начинает катастрофически проигрывать. С учетом того, что Запад уже так много инвестировал не только денег, но и своего авторитета в украинскую победу, он не сможет просто остаться безучастным свидетелем того, как Путин ее прикончит. Этого не позволят ему сделать его избиратели. Люди не любят лузеров. И Байден и Ко это понимают.

Возможно, у западных политиков иное, чем у украинцев, представление о желаемой победе. Возможно, им действительно не нужна безоговорочная победа Украины. Им, вероятно, была бы предпочтительнее "непобеда" Путина.

Но полное фиаско Украины им тем более не нужно потому, что это будет и их фиаско. И это совершенно точно скажется на их собственных политических перспективах. Тем, кто мало помогал, избиратели скажут, что вот потому и проиграли, что вы так и не решились на серьезные поставки тяжелого вооружения. А тем, кто много помогал, они скажут: какого черта вы спалили столько денег и все равно все проср*ли?

Путин в сознании западных обывателей уже прочно превратился в "Доктора Зло". И необходимость борьбы с ним давно уже не предмет дискуссий.

Медиа нарисовали его образ. Он - злобный садист и враг свободы, мрачный затворник и кощей, отвратительный враль с отталкивающей внешностью старого павиана.

Такие должны быть демонстративно повержены. Иначе это неправильное кино и люди такое кино не любят. Поэтому они будут требовать "правильной" концовки, в которой "Доктор Зло" убегает, потом падает, уморительно дрыгает ножками и сдыхает, высунув синий язык. Таковы законы жанра. И политического - тоже.

Читайте такжеПутин не выдерживает войны: почему в Кремле заговорили о перемирииВторой сценарий. Украина начинает очевидно побеждать. Тут уж сам Бог велел вмешаться. Нельзя позволить Украине оной насладится всеми плодами победы.

Во-первых, мы тоже хотим вкусить этих плодов. А во-вторых, одной Украине будет сильно жирно. Мало ли чего они о себе после этого возомнят?

Надо обозначить свою роль в этой победе. И сполна получить все ништяки и лавры. Этого хотят наши избиратели и это нужно нам самим: это тот капитал, который мы предъявим им в следующем избирательном цикле.

Так что я уверен: как бы тяжело не складывалась текущая ситуация, все равно: наше дело - правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, российский политик и бизнесмен, бывший заместитель председателя правительства РФ (1997), экс-председатель Госкомимущества России

война в Украине НАТО Альфред Кох Владимир Путин
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