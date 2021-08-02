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Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

2 августа 2021, 07:45

Мелкому плешивому долбоящеру из кремлёвского бункера всегда надо помнить, что за каждым действием следуют соответствующие последствия.

Путин Лукашенко
Путин пытается давить на Украину через Лукашенко / Reuters

"...Минск готов разместить на территории страны "все вооруженные силы со всеми видами вооружений" России, если это потребуется для безопасности Беларуси и РФ.

Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА..." (с)

Перевожу на нормальный.

Кремлёвское мудило... угрожает использовать Беларусь для дальнейшего давления на Украину. В том числе, с использованием военной силы... Это он так типа намекает "сдавайтесь по-хорошему"... через минского психа.

Я сильно сомневаюсь, что он на это решится.

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По крайней мере, если бы он это задумал в реальности, то псих, считающий себя "президентом Беларуси", об этом не варнякал бы на каждом углу.

Но, если кремлёвскому обнулённому старцу... таки неймётся... он может попробовать превратить Беларусь в некий военный плацдарм.

Однако, этому мелкому плешивому долбоящеру из кремлёвского бункера ВСЕГДА надо помнить, что за каждым действием следуют соответствующие последствия.

Начиная осенью 2013-го года провоцировать "массовые беспорядки" в центре Киева, орковские специальные службы и в страшном сне не догадывались, чем всё это закончится... они просто хотели откусить Крым и 8 областей Юго-Востока, при благоприятном раскладе и всю Украину.

Читайте такжеПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасенОни никак не могли учитывать... ни Турчинова, с его готовностью подхватить и удержать вертикаль власти в самый критический для Украины момент, ни рукожопость своих исполнителей на Донбассе и как следствие - малазийский Боинг, остановивший по сути массированное вторжение, ни высокий уровень готовности к сопротивлению значительной части украинского общества... которое окончательно похоронило все надежды на "раздел Украины".

Если бы они знали, что результатом той осенней 2013-го года лёвочкиной возни на Майдане станет не развал Украины, а появление на свет божий "анти-России", они бы даже не затевались... со всем этим.

Вот сейчас они пытаются с помощью нового беларуского пожара... потушить старый украинский... Но они не учитывают, что следствием этого может стать возникновение, причём "сразу за Смоленском", ещё одной нифига не предвиденной и не запланированной "хунты".

А две "хунты", это вам не одна "хунта"...

Цепная реакция для Кремля может стать фатальной...

если, конечно, "просто добавить воды"...

Александр Лукашенко Владимир Путин российские войска война на Донбассе Константин Машовец
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