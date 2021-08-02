Кремлёвское "мудило" давит на Украину через минского психа

Мелкому плешивому долбоящеру из кремлёвского бункера всегда надо помнить, что за каждым действием следуют соответствующие последствия.
"...Минск готов разместить на территории страны "все вооруженные силы со всеми видами вооружений" России, если это потребуется для безопасности Беларуси и РФ.
Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА..." (с)
Перевожу на нормальный.
Кремлёвское мудило... угрожает использовать Беларусь для дальнейшего давления на Украину. В том числе, с использованием военной силы... Это он так типа намекает "сдавайтесь по-хорошему"... через минского психа.
Я сильно сомневаюсь, что он на это решится.
По крайней мере, если бы он это задумал в реальности, то псих, считающий себя "президентом Беларуси", об этом не варнякал бы на каждом углу.
Но, если кремлёвскому обнулённому старцу... таки неймётся... он может попробовать превратить Беларусь в некий военный плацдарм.
Однако, этому мелкому плешивому долбоящеру из кремлёвского бункера ВСЕГДА надо помнить, что за каждым действием следуют соответствующие последствия.
Начиная осенью 2013-го года провоцировать "массовые беспорядки" в центре Киева, орковские специальные службы и в страшном сне не догадывались, чем всё это закончится... они просто хотели откусить Крым и 8 областей Юго-Востока, при благоприятном раскладе и всю Украину.
Читайте такжеПутин – полностью выживший из ума кретин, он вооружён и очень опасенОни никак не могли учитывать... ни Турчинова, с его готовностью подхватить и удержать вертикаль власти в самый критический для Украины момент, ни рукожопость своих исполнителей на Донбассе и как следствие - малазийский Боинг, остановивший по сути массированное вторжение, ни высокий уровень готовности к сопротивлению значительной части украинского общества... которое окончательно похоронило все надежды на "раздел Украины".
Если бы они знали, что результатом той осенней 2013-го года лёвочкиной возни на Майдане станет не развал Украины, а появление на свет божий "анти-России", они бы даже не затевались... со всем этим.
Вот сейчас они пытаются с помощью нового беларуского пожара... потушить старый украинский... Но они не учитывают, что следствием этого может стать возникновение, причём "сразу за Смоленском", ещё одной нифига не предвиденной и не запланированной "хунты".
А две "хунты", это вам не одна "хунта"...
Цепная реакция для Кремля может стать фатальной...
если, конечно, "просто добавить воды"...