Кремлевские троянские кони в Белом доме: кто в США блокирует поставки вооружения Украине

Каждый день задержки поставок вооружений Украине из США стоит сотен жизней украинцев / Фото УНИАН

Послушал вечерний эфир "Голоса Америки" и по одному из важнейших для Украины вопросов – поставки вооружения в нашу страну. Возникло ощущение когнитивного диссонанса.

Возникло из-за совершенно нелепой формулировки администрацией Белого дома причин задержки поставок тяжёлого вооружения. Внимание: "Ввиду скудной информации о положении дел на украинском фронте у разведсообщества США мы не знаем, как там обстоят дела, какое вооружение, в каких объёмах и когда нам необходимо Украине поставить".

Что-то не вяжется, господа. В апреле разведка США заявила, что поставляет развединформацию украинскому Генштабу в режиме онлайн. В переводе на нормальный язык это означает, что информацию с фронта ежеминутно и круглосуточно снимают мощные спутники разведки США и передают её Украине. Спутники сканируют весь фронт, утюжат каждый сантиметр в режиме реального времени не хуже медицинских МРТ и передают информацию Украине. Значит, сначала со спутников всю информацию снимает разведка США и только потом Украина.

Как понимать тогда это заявление администрации и разведки Штатов? Они всё видят, но не видят, как сегодня Северодонецк рашисты сравнивают с землёй и заливают кровью украинских солдат и гражданских лиц? Так выходит.

Напомню, что благодаря разведывательным спутникам США зафиксированы и стали известны миру преступления в Буче, Мариуполе и т.д. А сегодня вдруг такие возможности у разведсообщества США пропали. И надо же, как раз в канун поставок вооружения в Украину.

Молодцы, елки-палки [неценз.], наши надёжные партнёры и cоюзники. Просто запредельные цинизм и лицемерие!

Господа, зачем вы держите Украину в дураках? Что-то здесь вы не продумали, "как лживому ответу придать формат достоверных фактов". Украине не до лжи партнёров и всяких нелепых политических отмазок! Когда у нас ежедневно сотнями гибнут люди по причине крайне острой нехватки вооружения, которое не поставляется партнёрами, отказывающимся выполнять взятые на себя обязательства.

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Вот так происходит саботаж поставок вооружения по ленд-лизу и по линии финансовой помощи в размере 40 млрд долларов.

То, что корни этого преступления следует искать в офисе советника Байдена по национальной безопасности Салливана и его соратника по работе на кремль главы ЦРУ Бёрна – понятно давно. Но не понятно было, до какой степени тупого цинизма эти кремлёвские троянские кони в Белом доме могут дойти.

Впрочем, подобные "аргументы" администрации Байдена срыва поставок вооружения Украине – это уже вопросы президента Байдена, его спецслужб, Конгресса и Сената, журналистов-расследователей.

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Ведь дело не просто скандальное. Оно пахнет криминалом за тысячи миль. Так как есть все основания подозревать в пособничестве военному преступнику Путину и его террористическому государству.

Министр Кулеба в интервью жёстко заявил о недостаточной и несвоевременной помощи союзников Украины в поставках тяжёлого вооружения. До этого президент Зеленский – после посещения линии фронта на Донбассе – заявил то же самое. Президент рассказал, что из-за острой нехватки тяжёлого вооружения ВСУ несут большие потери живой силы на фронте (до 100 убитых и в разы больше раненных). Также враг, используя тактику выжженной земли, во много превосходящими силами артиллерии и ЗРК разрушает украинские города и инфраструктуру. Много погибших среди гражданского населения.

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США и НАТО отказались закрывать небо, но решили предоставить Украине вооружение. Приняли закон о ленд-лизе. И – процесс пошёл крайне медленно. Каждый день задержки поставок стоит сотен жизней украинцев.

Невозможно поверить, что президент Байден – опытнейший политик и пожилой чувственный человек – из Белого дома в состоянии спокойно наблюдать за массовым убийством своих союзников. Зная, что в состоянии это предотвратить просто чётким выполнением взятых на себя обязательств, и имея в руках все необходимые инструменты для их выполнения.

Юрий Радухин, публицист, политический эксперт