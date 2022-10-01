Кремлевские рожи чувствуют, что это не праздник, а начало их конца

Массовка Путина в Кремле / скриншот

Ничего интересного в речи Путина не услышал. Стандартный набор русской гопоты: пошел весь мир на х*й, мы всем дадим пи*ды, всех обманем - ложь объявим нашей правдой, все шайкой, всех ограбим и все объявим своим, сделаем все, что захотим и назовем это как захотим.

Гораздо интереснее рассматривать эти трагические рожи в зале. Казалось бы, они должны быть радостными и вдохновленными относительно "возвращения в родную гавань" новых отжатых земель. А на лицах смертная тоска и тревога. Как на похоронах. Чуют, что это не праздник, а начало их конца.

Какая уж тут радость "новым" территориям, когда очередные русские вояки гибнут в окружении в Лимане и вот фронт русских снова посыплется, откатываясь к Сватово.

В чем польза для Украины того, что Путин суетливо, поспешно и в панике объявил об аннексии оккупированных территорий?

Если до этого момента весь мир относился к аннексии Крыма по двойным стандартам – официально не признавал, но фактически принимал.

Мол, украинцы не хотели за него воевать. Крымчане же проголосовали за "возвращение в родную гавань". Они в своем большинстве сами этого хотели. Украинцы сами во многом виноваты. Поэтому нельзя вернуть Крым Украине военным путем. В этом вопросе нужно Украине искать компромисс с Россией.

Теперь весь мир увидел суть российской аннексии. Ее изнанку. Что представляют собой "референдумы" в русском стиле и как они там считают голоса. И как россияне готовы объявлять своими территории, за которые сейчас украинцы ведут бой и не собираются признавать там власть. И в этом вопросе в Украине никто не готов ни на какие компромиссы.

Теперь и в Украине, и во всем мире понимают – Крым это Украина, несмотря на то, что по этому поводу считают в Кремле и большинство россиян. Украинские вооруженные силы неизбежно очистят его от российских оккупантов, будет суд над коллаборантами и Керченский мост будет уничтожен.

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