Кремль все меньше доверяет Кадырову

Рамзан Кадыров начинает выходить из-под контроля Путина и российских спецслужб.

Рамзана Кадырова госпитализировали / Коллаж Главред, фото Википедия

Недавно российские медиа заявили о госпитализации главы Чечни Рамзана Кадырова накануне заседания Государственного совета РФ, которое проходило под председательством диктатора и военного преступника Владимира Путина. Информацию со ссылкой на источники в окружении Кадырова пока стоит воспринимать с осторожностью и дождаться официального подтверждения. Нельзя исключать, что подобные вбросы являются частью информационно-психологической операции, которую сознательно запускает его команда. Цель таких инсинуаций - игра на опережение и снижение рисков негативных сценариев, в том числе устранения Кадырова с должности или даже его физической ликвидации.

Показательно, что только в течение 2025 года уже по меньшей мере трижды появлялись сообщения о его госпитализации, критическом состоянии здоровья или подготовке правопреемника. В этом контексте вполне вероятно, что нынешняя волна информации является попыткой привлечь внимание к ситуации и создать предохранители против возможных радикальных действий в отношении него. До момента появления подтвержденных данных все это остается элементами информационно-психологических операций, а не установленными фактами.

Вместе с тем нельзя игнорировать политический контекст. Последние заявления Кадырова, в частности в отношении российского генералитета, вызвали значительный резонанс в российских медиа и острую негативную реакцию среди российских националистов - именно той аудитории, на которую в значительной степени опирается диктатура Путина. Поэтому, скорее всего, речь идет о том, что Кадыров осознает возможные варианты дальнейших действий как со стороны силовых структур, в частности представителей армии, так и непосредственно со стороны самого российского диктатора.

Более того, его активность все чаще вызывает откровенное раздражение среди российского общества. В частности, речь идет о процессах фактической исламизации Российской Федерации, а также о кампании вокруг того, какой именно объект должен быть изображен на российских банкнотах, где команда Кадырова активно продвигала собственный вариант. Подобные инициативы не могут не вызывать негативной реакции как среди широких слоев населения, так и, прежде всего, среди российских силовиков.

Тем более, что позиция Кадырова в последнее время все больше демонстрирует элементы политической самостоятельности. Он пытается позиционировать себя не просто как регионального лидера, а едва ли не автономного политического деятеля. Причем последние визиты Рамзана Кадырова в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты ярко свидетельствуют о его стремлении заручиться международной поддержкой, прежде всего по линии ведущих мусульманских стран. Подобные действия уже выходят за пределы обычной риторики и указывают на прямую угрозу для режима Путина.

В этом же контексте следует рассматривать и откровенно демонстративную историю с Адамом Кадыровым - волну его награждений и публичное позиционирование как возможного правопреемника. В то же время нельзя игнорировать тот факт, что Кадыров в определенном смысле продолжает устраивать Путина. Именно благодаря подконтрольным ему силовым структурам Кремлю удается удерживать контроль над крайне проблемным регионом Северного Кавказа - речь идет не только о Чечне, но и о соседних республиках. В этом смысле Кадыров остается ключевым инструментом стабилизации, что частично нивелирует сценарии его немедленного физического устранения.

Таким образом, вопрос дальнейшей судьбы Кадырова пока не решен окончательно. Именно в этой противоречивости Кремль и, прежде всего, российские спецслужбы могут видеть потенциальную угрозу для стабильности режима.

В таком контексте обсуждение возможного ухудшения состояния здоровья Кадырова и сообщения о его физическом состоянии, даже если они действительно инициированы его собственной командой, не меняют главного вопроса. Даже в случае его замены ключевым остается то, насколько российские силовые структуры смогут и в дальнейшем эффективно контролировать Чечню и соседние с ней республики.

Вполне вероятно, что в случае реализации сценария замены Кремль сделает ставку на абсолютно управляемую фигуру - например, на кого-то из ближайшего окружения Кадырова, в частности Адама Делимханова или другого представителя, тесно связанного с российскими спецслужбами. Такое лицо было бы политически несамостоятельным и лишенным собственных амбиций, в отличие от самого Кадырова. Именно поэтому исключать подобное развитие событий пока не стоит.

Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело", специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

