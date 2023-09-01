Кремль, виртуальный диагноз: психическое состояние главного в России резко ухудшилось

Понятно, что психическое состояние главного психопата России резко ухудшилось. Скорее всего там клиника, на фоне органического заболевания головного мозга.

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Соловьев / коллаж: Главред, фото скриншот с видео

Иногда заставляю себя смотреть по ТВ скрепостана шоу Соловьева и Скабеевой. Это занятие напоминает добровольный мазохизм. Но всегда позволяет замерить реальную среднюю температуру по палате в "русской мере", начиная с кремля.

После удачной операции ВСУ, ГУР и СБУ - в Пскове... средняя температура по палате у скрепных подскочила до 41 градуса. Соловьев потребовал "наказать за Псков" приграничные страны членов блока НАТО, - страны Балтии, Польшу - и ядерными ударами уничтожить врага. Он уверен, что дроны в Псков прилетели именно из приграничных стран НАТО. Украину, по словам этого придурка, тоже следует наказать ядерным оружием. Главное, что гости студии этот бред активно поддерживают. Понятно что все наставления и нарративы с утра каждого дня приходят в студии пропагандистов из кремля. То есть, уничтожение ядерными ударами стран НАТО - это идея главного больного в Палате 6, который самоизолировался от 140 млн. пациентов в Кремле.

Понятно, что психическое состояние главного психопата России резко ухудшилось. Скорее всего там клиника, на фоне органического заболевания головного мозга. Господа, это не юмор, а реальность. На которую коллективный Запад и блок НАТО немедленно должен обратить внимание. Также должно реагировать путинское окружение из башен кремля. Этим ребятам - с наворованными сотнями миллиардов $ - точно не нравится перспектива отдыхать вместе с бункерным на пляже ядерной пустыни в тени ядерных грибов.

видео дня

Видите как много полезного можно понять, пересматривая утренние и вечерние сборища публичных скрепостана.

Каждый день шоу Соловьева и Скабеевой является зеркальным отражением всего, что происходит в больной макитре кремлениша!.. Они являются идеальным средством клинической диагностики главного пациента и преступника мира!

Кто такой Юрий Радухин Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.

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