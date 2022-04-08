Кремль стремится вернуть Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомор

Россия отрицает причастность армии РФ к зверствам в Украине / Reuters

Можно представить, что скажет в следующий раз Небензя, представитель РФ в ООН после его ответа 5 апреля на обвинение армии России в массовых убийствах, пытках, грабежах и изнасилованиях в Буче и других оккупированных городах и селах Киевской области. На эти обвинения он нагло ответил: "Это подлость – думать о том, что российские военнослужащие способны на то, в чём их обвиняют" и назвал фотографии тел убитых и замученных людей "бездоказательными и огульными обвинениями".

Но слово "огульные" в российском языке означает, что часть этих преступлений Небензя всё-таки готов признать. Интересно, какую: пытки или убийства, и как быть в тех случаях, если смерть наступила в результате пыток. Например, когда российские солдаты сбросили человека после пыток в колодец, и он там умер, или скончался от того, что ему отрубили обе ноги ниже колен, как на фото из подвала в детском садике. К сожалению, присутствовавшие на заседании Совбеза ООН не задали этот вопрос Небензе.

Это чрезвычайное заседание Совбеза ООН 5 апреля де-факто было предтечей трибунала в Гааге над рашистским режимом Путина. Украина обвиняет Россию в преступлениях, которые в своей совокупности являются геноцидом. Подсудимая Россия уходит в "отказ", отрицает их, не отвечает по сути обвинений, требует прекратить суд и угрожает наложить вето или просто "нас...ать" на его вердикт. Она сидит одновременно на скамье обвиняемых и на скамье присяжных заседателей, поэтому Небензя цинично утверждает: военнослужащие России непогрешимы и святее Папы Римского, и подлец тот, кто это отрицает или сомневается.

В день, когда Небензя заявляет в ООН догмат о святой армии РФ Папа Римский Франциск проводит коллективную аудиенцию, где осуждает резню в Буче, устроенную этой армией. Он демонстрирует флаг Украины, переданный жителями Бучи и просит всех присутствующих молиться за людей, невинно убитых в ней и о прекращении войны. Военнослужащие России, обездвиженные в Буче и по всей Украине, невинно убитыми не являются. В данном случае Папа Римский гораздо точнее в выборе слов, чем ООН и её Совбез, которых он обвиняет в бессилии.

"Присяжные заседатели" из Совбеза ООН демонстрируют то, что они демонстрируют на карикатурах на суд присяжных заседателей – отсутствие чувства ответственности за свои решения. Представитель Индии никак не определится, где добро, где зло, поскольку её правительство никак не определится с преференциями, которые хочет получить за переход на сторону добра. Представитель Китая убеждает, что его правительство не ищет геополитического интереса для себя в "кризисе в Украине", – так он называет российскую агрессию. Обещает гуманитарную помощь Украине и другим странам, но не указывает каким, вероятно, для того, чтобы доказать отсутствие геополитического интереса. Называет атаки на гражданское население неприемлемыми. "Изображения смертей мирного населения в Буче" у него "вызывают большое беспокойство" и он требует провести всестороннее расследование этого "инцидента".

Резонный вопрос: готов ли Китай отправить по запросу Украины своих следователей в Биробиджан, Читу, Уссурийск, Омск и особенно в город Рубцовск Алтайского края для изъятия по указанным адресам вещей, похищенных российскими войсками в Буче и других городах Украине, и представить их ООН в качестве доказательств. Если это не пустые слова и Китай действительно хочет во всём разобраться, то самое время начать готовить такую следственную миссию, пока похищенные в Украине вещи не разошлись по всему Зауралью. Если промедлить, то эти вещественные доказательства разойдутся по гораздо большей территории и китайским следователям в поисках их придётся перетряхнуть всю территорию РФ до Урала включительно.

Читайте такжеРоссию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствияУкраина может, разумеется, просить проделать такую работу США, но Китай ближе к этим городам и имеет особые отношения с Россией, что должно облегчить проведение этой следственной операции. По географическим соображениям о возврате мобильного телефона, похищенного в Ирпене и выявленного в Санкт-Петербурге, очевидно, удобнее обращаться в полицию Финляндии или Эстонии. Будет логично, если ООН выдаст мандат на проведение такой следственной операции Китаю и Японии в азиатской части РФ, а странам НАТО и Финляндии в её европейской части.

Между США и Великобританий на этом заседании Совбеза ООН возникло разногласие, считать содеянное российской армией в Буче и в других городах Украины геноцидом или только военными преступлениями. Байден за день до него заявил, что всё это военные преступления, но ещё не геноцид. Джонсон на следующий день сказал, они "недалеки от геноцида" и именно так их воспринимает большинство людей.

Экс-президент РФ Медведев попытался помочь им решить этот спор и написал в своём Telegram о том, что хочет "денацифицировать" от украинцев всю Европу до Лиссабона. Но поскольку он президент отставной, то слово взял действующий генерал Конашенков и 3 апреля бодро доложил: российская армия с кораблей и самолётов в Чёрном море уничтожила ракетами в районе Одессы нефтеперерабатывающий завод и три хранилища горюче-смазочных материалов, с которых, по его словам, возили топливо ВСУ в Николаев.

Генерал явно не подозревал, что поставил жирную точку в споре, действия армии РФ в Украине это геноцид или только военные преступления. Армия России четвёртую неделю занята тем, что методично расстреливает ракетами нефтебазы, хранилища топлива и даже бензозаправки по всей территории Украины, включая её западные районы, от которых до линии фронтов зачастую 500 и больше километров.

2 апреля она уничтожила нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, который и так должен был на днях остановиться из-за отсутствия нефти по причине морской блокады Украины, устроенной "святой" армией РФ. Возить из ЕС нефть, чтобы перерабатывать её в Кременчуге никто и не планировал, так как дешевле возить готовое топливо. Нескольких сотрудников завода, получивших ранения и ожоги из-за этого бессмысленного с военной точки зрения ракетного удара, генерал преступлением точно не считает.

Читайте такжеПутин готовит для себя выход из гаагского тупикаНо бессмысленное уничтожение завода в Кременчуге, как и методичный расстрел всех хранилищ горюче-смазочных материалов - прямое свидетельство геноцида, осуществляемого Россией в Украине. Кремль абсолютно сознательно стремится вбомбить Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомор.

Уничтожение хранилищ топлива не только срывает весенний сев в Украине, но и лишает её города подвоза продуктов и других предметов повседневного потребления. Городское население Украины до войны составляло около 70%. Вследствие прекращения подвоза из-за отсутствия топлива резко начнёт сокращаться не только оно, но и частично сельское. Этому сокращению населения поможет "святая" армия России методами, освоенными ею в Буче и Ирпене. Для заметания следов её преступлений начальство уже отправило ей в Мариуполь автомобили-крематории.

Разоблачение резни в Буче имеет и такой результат. Но так как топливом их обеспечить не смогут, то "святая" армия будет закапывать тела убитых ею украинцев в ямы согласно ГОСТ для массовых захоронений, который предусмотрительно утвердило правительство России осенью 2021 г.

В очищенные такими методами города и сёла Украины будут селить россиян, в основном из-за Урала. Не случайно так много их привезли воевать в Украину, где они очень удивились, что в "самой нищей стране Европы", как внушал им телевизор, живут лучше, чем они. Так что, есть весьма вески причины сомневаться в искренности слов Чжан Цзюнь, представителя Китая в Совбезе ООН, что у Пекина нет геополитического интереса в российско-украинской войне, которую он старательно не называет войной.

Схема возможной сделки между Москвой и Пекином вполне очевидна. Китай до сих пор не осудил нападение россии на Украину и отделался туманными фразами о резне в Буче. За это Кремль признаёт его доминирование в Казахстане и Центральной Азии, а также отдаёт ему Забайкалье, Дальний Восток и Якутию под видом долгосрочной аренды, о чём на России осенью 2021 г. активно циркулировали слухи. Китаю не сильно придётся напрягаться, чтобы большинство населения этих территорий само их покинуло и переехало в опустевшие города и сёла Украины. Кремль будет содействовать этому переселению и повторит то, что сделал в Крыму после депортации татар в 1944 г.

Читайте такжеРоссия не оставила миру других вариантов, кроме как ударить ракетами по КремлюМечта Кремля, чтобы те, кто из-за войны уехал из Украины, никогда в неё не вернулись. Через какое-то время Россия обвинит Польшу в том, что в ней массово живут украинские "нацисты" и потребует что-то с ними сделать, угрожая "военной операцией". Это будет повторяться от одной страны к другой вплоть до Лиссабона, как и написал Медведев. Так Китай будет прирастать Уссурийским краем и Сибирью, а Россия прирастать Украиной, Польшей, Венгрий, Чехией и так до Португалии. Похоже, именно об этом договорились Си Цзиньпин и Путин на открытии Олимпиады в Пекине.

Ещё одним подтверждением существования такой сделки между Китаем и россией служит реакция 6 апреля Госдумы рф на сбор подписей в Финляндии под петицией за её вступление в НАТО. Первый заместитель председателя международного комитета её верхней палаты Джабаров заявил: "Вступление Финляндии в НАТО сделало бы её мишенью для российских ответных мер". Если Россия не планирует захват Финляндии, то почему так нервничает в ситуации, когда идёт всего лишь фиксированный опрос финнов, и она имеет рядом Эстонию и Латвию, членов НАТО. Очевидно, план оккупации стран Балтии у её генштаба есть, а над планом захвата Финляндии он ещё серьёзно не работал. Упускать Финляндию нельзя, она не менее лакомый кусок, чем Украина и прекрасно подходит для заселения якутами и бурятами. Они привычней к холоду, чем к теплу и не будут портить своим видом настроение москвичу в качестве "исконных жителей" Киевской области.

Можно было бы отрицать существование такой сделки о бартере территориями между Китаем и Россией, если бы не карты с разделом мира между ними, появлявшиеся не раз в книгах и статья российских футурологов, работающих на Кремль. На них РФ владеет всей Европой и Средней Азией, а Китаю уступает Юго-Восточную Азию и Австралию. Но Си Цзиньпин на Олимпиаде откорректировал эту карту и потребовал себе Среднюю Азию и Дальний Восток, из-за чего и был грустен Путин. Казахстан пока буферная зона между ними, почему российские войска и поспешили из него убраться.

Реализация этой сделки требует от России не только военных усилий и времени, но и многого другого. Сделка находится в процессе и по ходу этого процесса Россия вынуждена отвечать на неприятные ей вопросы о резне в Буче, переросшие в дискуссию между Байденом и Джонсоном: геноцид или только военные преступления. Разрушение завода в Кременчуге и методичное уничтожение "святой" армией рф хранилищ топлива по всей Украине, надеюсь, скоро поставят точку в этой дискуссии.

Небензя не может сказать: это сделал батальон "Азов", так как есть публичные заявления Конашенкова. Но их оригиналы могут бесследно исчезнуть из Интернета, а Конашенков срочно умереть. Это сделать легче, чем генпрокуратуре РФ добиться от Википедии удаления статей "Битва за Киев 2022 г.", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Резня в Буче" и "Разрушение Мариупольского театра 2022 г.". Такое предписание Википедии она направила 4 апреля. Но Кремль не может удалить эти статьи на украинском и других языках, как и стереть из памяти восемь лет войны России с Украиной.

В скором времени Госдума будет вынуждена признать такие преступления армии РФ. Но постарается сделать этот так, как она сделала в 2008 г. с признанием Голодомора. Госдума признала Голодомор преступлением, но отказалась признать геноцидом лишь потому, что вместе с украинцами от голода умирали люди и других национальностей. По её мнению, если среди умерших 5-7% составляют не украинцы, то это не геноцид. Если 10-12%, то точно не геноцид. Поэтому Небензя ещё будет спрашивать о национальностях убитых "святой" армией в Буче.

Генсек ООН Антониу Гутерриш 5 апреля в очередной раз призвал все страны не вводить без веских причин ограничения на вывоз продовольствия и персонально Украину, которая их ввела из-за войны. Призрак голода вместе с россией уже присматривается к странам Африки, особенно в зоне Сахары. Голод и дефицит продуктов в Сахаре выгоден россии. Он позволит россии легче закабалить эти страны, которые и так давно у неё на прицеле, поставками своих и украденных в Украине продуктов. Это явно был приказ генералов, а не самодеятельность её "святых" солдат.