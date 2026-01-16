Кремль срывает на Киеве злость из-за революции в Иране

Главная причина накатившей на кремлёвцев тоски – антиклерикальная революция в Иране однозначно победит и гораздо быстрее, чем можно предполагать.

Не успело закончиться в понедельник 12 января заседание Совбеза ООН, созванное по инициативе Латвии из-за бомбардировок 9 января РФ городов Украины с применением "Орешника", как в ночь на 13 января последовала новая бомбардировка. В результате неё Киев остался без света на сутки. Москва демонстрирует – ей плевать на ООН.

При этом кремлёвцы серьёзно готовились к заседанию Совбеза – сымитировали в Белгородской области отключение 600 тыс. жителей от электросетей. Заявили, Украина бомбила Воронеж, но после этого сходу напросились на новое заседание Совбеза из-за блэкаута в Киеве. Явно, их захлёстывает перепад эмоцией и как результат действия в разных направлениях.

Сначала они становятся в позу Геббельса, жалующегося, что Германию бомбят, чтобы не отвечать на вопрос: зачем они били по ТЭЦ в Киеве и запускали "Орешник", но через несколько часов решают – обсуждения в ООН не имеют для них никакого значения, и вновь бомбят. Если стремились размыть эффект от того, что маленькая Латвия вызывает большую РФ "на ковёр" в ООН, то бомбардировка 13 января была явно неуместной. Но она была и нельзя объяснить всё это лишь тем, что армия РФ бомбит по своим планам, а МИД РФ оправдывает в ООН армию РФ по своим планам. Это разные ведомства, но не настолько, чтобы действовать так несогласованно.

Единственное объяснение этой несогласованности – в "центре принятия решений" в кремле концепция меняется на ходу. Такое возможно или после получения новых вводных – какой-то суперважной развединформации или из-за перепадов настроений у тех, кто даёт указания генштабу и МИД. Поскольку задним числом можно смело утверждать, никакой информации, которая всё меняет по Украине в кремле под вечер 12 января не получили, то блекаут в Киеве 13 января – результат перепада эмоций у кремлёвцев, решивших забить на свой имидж в ООН. Заодно и на саму ООН, где Латвии можно "строить на подоконнике" ядерную супердержаву. Не нравится Москве такая ООН, где сначала Албания, а теперь и Латвия ведут себя как суверенные государства.

Скажем так, на кремлёвцев накатила грусть и тоска, и они бомбанули Киев, чтобы её отогнать. Всё это очень по-русски, без капли стёба. Явка на Совбез по требованию Латвии, у которой нет и сотни танков, это, разумеется, оскорбительно для национальной гордости великороссов, но не до такой степени, чтобы пойти в эмоциональный разнос. Тем более, что требование Латвии поддержала Великобритания, а к ней у московитов давний пиетет.

Главная причина накатившей на кремлёвцев тоски – антиклерикальная революция в Иране однозначно победит и гораздо быстрее, чем можно предполагать. При этом аятолла Хаменеи ни в какую Москву не уедет, и вряд ли вообще покинет Иран. Организовать СВО в Иран нельзя или, по крайней мере, очень сложно и рискованно. Поэтому кремлёвцам остаётся лишь наблюдать и готовиться к грядущим многоплановым неприятностям из Ирана.

Победа антиклерикальной революции в Иране – это концептуальный коллапс для путинистов – не с кем будет поговорить о "традиционных ценностях". О нетрадиционных, в плане контрабанды и закупки какого-то вооружения, тоже придётся забыть. О покупке газовой турбины для выработки электроэнергии, как было осенью 2025 г., тоже придётся забыть, и даже о яйцах из Ирана. Завести шашни как с новым правительством Сирии не получится. Каспийский флот РФ окажется на большом приколе. В результате московитам придётся молиться лишь на двух суровых мужчин – Эрдогана и Си Цзиньпина на предмет как бы это что-нибудь завезти из внешнего мира.

В итоге кремлёвцам предстоит вносить корректировки не только в планы войны против Украины, но и в схемы своих переговоров с США и Европой. Россиянцам тоже придётся что-то концептуально объяснить: какая революция происходит в Иране, и нельзя свалить её на евреев, Трампа и укронацистов. Дугину придётся попотеть с поиском объяснений. Академическая наука в РФ тоже не имеет их, а у ФСБ нет чётких представлений о том, как революция в Иране отразится на настроениях среди не-русских в РФ. С русскими тоже всё очень неоднозначно – с 2013 г. их готовят к тому, что в Москве может быть Майдан и тогда усё пропало.

Сложно сказать, что больше угнетает кремлёвцев – ожидаемый от Иранской революции материальный или ментальный эффект. В результате у них скачки в настроении и, похоже, им таки придётся бомбить Воронеж. Без шуток, подрывом пары домов гексогеном, как при войне с чеченцами, обойтись нельзя.

О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

