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Кремль перегнул палку, или Почему Лавров решил самоустраниться

Алексей Копытько

блогер

4 мая 2022, 15:17

Когда Лавров начинает философствовать на этнические темы - это продолжение курса на самодисквалификацию.

Сергей Лавров
Лавров и его ведомство, обвинив Израиль в поддержке "неонацистов", явно преодолели грани разумного / Reuters

Многие удивлены. Не надо удивляться. Всё логично.

Я убеждён, что таким способом Сергей Викторович Лавров сигнализирует - "Пора!". Пора его эвакуировать, он готов быть свидетелем в международном трибунале. Очевиднее не бывает.

Г-н Лавров за годы службы обеспечил себе некоторое уважение среди иностранных партнёров как профессионал. Злодей, подручный злодеев, но профессионал.

Первый звоночек "заберите меня отсюда" прозвучал в момент, когда МИД РФ официально (!) слил переписку с французскими и немецкими партнёрами в рамках "нормадского формата" (помните такой?). Это была первая явная попытка самодисквалификации Лаврова из кресла министра иностранных дел. Ибо Лавров был ценен тем, что с ним разговаривали на Западе. Если с ним не разговаривают, нет особого смысла держать его на должности.

Когда г-н Лавров, по слухам, мягко говоря, не самый чистый ариец по происхождению, начинает философствовать на этнические темы - это продолжение курса на самодисквалификацию. Ибо теперь любой министр иностранных дел и даже условный Штайнмайер постесняется без крайней необходимости общаться с Лавровым.

Глупее всего на этом фоне теперь выглядит пропагандист Владимир Соловьёв. Как вы помните, он обвинил руководство ЕС в антисемитизме и подражании Гитлеру после введения персональных санкций и отжима виллы на озере Комо. Мол, совсем с ума сошли, против еврея санкции вводить?!

Читайте такжеРоссия превратила себя в посмешище: как в Кремле запутались в собственной пропагандеЛавров и его ведомство, обвинив Израиль в поддержке "неонацистов", явно преодолели грани разумного. Они могут списать всё на состояние аффекта, и им поверят (в обмен на деятельное раскаяние). А пропагандист Соловьёв обвинил в гитлеризме конкретных чиновников, которые наверняка обидятся. К тому же, согласно Лаврову, еврей Соловьёв может быть нехорошим человеком и подлежать санкциям.

В целом беспорядочные обвинения со стороны России в неонацизме и пособничестве ему лишь утверждают обвиняемых в мысли, что там все крепко двинулись мозгами и пора распылять с помощью специально обученных птиц что-то успокаивающее. Ибо россияне уже взрывают свои склады с боеприпасами, мосты и нефтебазы. Неровен час, взорвут что-то действительно серьёзное.

viber
война в Украине МИД России Владимир Соловьев Сергей Лавров Алексей Копытько
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