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Кремль очень боится повторения сюжета Первой мировой

Андрей Зубов
15 апреля 2023, 08:20
371
Страх от грядущего украинского наступления очень силен в Кремле, его обитатели ясно понимают, что разгром на поле боя русских войск приведет к падению режима.
Владимир Путин, российские военные
Кремль очень боится повторения сюжета Первой мировой, считает Зубов / сайт Кремля, Facebook

Весь мир лихорадит от новых секретных и сверхсекретных документов США, утекающих во всемирную паутину. Я не исследую их пристально. Но даже из того, что мне известно, понятно, что над ними поработали руки путинской разведки не только в смысле их копирования и публикации, но и их редактирования. Некоторые цифры изменены. Но безусловно, это не полная фальшивка. Документы в основе своей подлинные. Это видно по тому скандалу, который произошел в Пентагоне.

Казалось, если русская разведка так глубоко смогла внедриться в американское министерство обороны, она должна была тихо поставлять бесценные сведения в Москву, облегчая тем самым военный успех России в Украине. Но почему-то она сделала то, чего всегда крайне избегают секретные агенты - они опубликовали добытый материал для города и мира. Такая публикация всегда подарок контрразведке той страны, куда заслана агентура. Теперь разоблачения российской шпионской сети в США практически неизбежны.

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Зачем пошла на это российская СВР? У меня есть один единственный ответ - от отчаяния. Страх от грядущего украинского наступления по всей видимости настолько силен в Кремле, обитатели которого ясно понимают, что разгром на поле боя русских войск приведет к падению режима в самой России, что они решили использовать это крайнее средство. Саморазоблачиться, чтобы разрушить единство Рамштайнской коалиции и хотя бы отсрочить украинское наступление. Возможно, месяцев отсрочки просили у Путина военные начальники, чтобы завершить комплектацию войск, воюющих в Украине.

На мой взгляд, иными причинами эту скандальную публикацию объяснить нельзя. А если это объяснение верно, то тогда положение с путинским вторжением в Украину обстоит существенно хуже, чем мы предполагаем. Ужесточение репрессий внутри страны и выталкивание из нее всех несогласных, с помощью пугалки электронных повесток и запрета на выезд, - косвенное доказательство того же.

Кремль очень боится повторения сюжета Первой мировой - поражение на фронте, восстание армии, революция в тылу. Историю они всё же учили. Но то, чего боятся, как правило, и происходит.

Источник

война в Украине Андрей Зубов
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