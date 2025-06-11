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Кремль испытает НАТО на прочность

Алексей Копытько
11 июня 2025, 19:10
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Интересно, откуда у россиян такие нелепые подозрения?
НАТО
НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int, twitter.com/USNATO, ua.depositphotos.com

Очередная атака России на мирные города. Погибшие, раненые, пожары, разрушения, ударной волной повреждён Софийский собор в Киеве.

В этот момент Кремль забивает эфир сообщениями, что Украина – оказывается! – хочет сорвать переговоры. Надо думать, цинично подставляя под российские дроны и ракеты объекты всемирного культурного наследия, роддома и жилые здания.

Т.е., убийства Россией гражданских, в т.ч. – детей (в Сумах от ран умер подросток, которого неделю пытались спасти; число погибших от российской атаки 3 июня выросло до 6…) – это демонстрация приверженности дипломатии.

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А обличение военных преступлений России и удары по военным объектам РФ, в частности – пусковым установкам баллистических ракет и аэродромам – это попытки сорвать диалог.

В этом перевёрнутом мире к российскому вранью и манипуляциям мы уже как-то адаптировались. Но вялая реакция демократических стран по-прежнему вызывает недоумение.

Накануне саммита НАТО несётся череда заявлений, мол, есть ощущение, что Кремль захочет испытать Альянс на прочность. Примерно лет через 5. Да неужели?!

Глава немецкой разведки публично заподозрил, что Россия сомневается в готовности стран НАТО исполнить союзнические обязательства. Но США клянутся в верности! Интересно, откуда у россиян такие нелепые подозрения?...

В последние месяцы разговоры с балтийскими коллегами все чаще завершаются вопросом с их стороны – вы же нас не бросите? Сначала это звучало как слегка нервная шутка. Но уже нет. Полякам они не доверяют от слова совсем. Выжить без украинской помощи не видят ни одного шанса.

НАТО и Европа как общность перед выбором.

Либо продемонстрировать настоящее единство через оказание адекватной поддержки Украине и снять риски для себя.

Либо на собственной шкуре изучить, как разные члены Альянса, где решение принимается консенсусом, понимают 5 статью. И это будет явно раньше, чем через 5 лет.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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