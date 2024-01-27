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Кремль хочет выставить Украину как "государство-террориста"

Олег Постернак
27 января 2024, 06:10
Кремлем руководит циничная гэбня, которая вполне могла подвести под удар самолет, специально не обеспечивая безопасность его движения.
Кремль хочет выставить Украину как 'государство-террориста'
Ил-76/ Коллаж Главред, фото соцсети

Вся информационно-психологическая машина Кремля сейчас брошена против ВСУ, Украины и ее позиций на международной арене из-за катастрофы Ил-76 возле Белгорода.

Цель - выставить Украину как "государство-террориста", которому не нужно оказывать помощь и оружие. Потому что они же "неадекватные" и "сбивают своих". Переговоры с ними, если что, также невозможны. Удары по гражданским домам в Украине, в принципе, становятся "справедливым возмездием". Еще один аспект - показать ВСУ как структуру, которая якобы не щадит жизни пленных, вместе с тем украинцев, и искусственно стимулировать внутренний разлад и недоверие между украинской армией и обществом.

Пока лишь несколько наблюдений. Пропагандистская машина РФ работает как осатаневшее горнило, но очень заметно, что это происходит четко, спланировано, синхронно и масштабно.

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Нужно понимать, что Кремлем управляет циничная гэбня, которая вполне могла подвести под удар самолет, специально не обеспечивая безопасность его движения.

Им судьба своего экипажа самолета и подозрительно немногочисленной охраны вообще неинтересна, если они сотнями отправляют на смерть своих военнослужащих. Но принципиально интересен для нее геополитический и психоинформационный гешефт, который можно нажить на этой катастрофе.

Это типичный чекистский фирменный почерк, который имеет огромное количество исторических аналогий - атомная подлодка "Курск", теракты в Волгодонске, на Каширском шоссе в Москве в 1999 г. и т.д.

Многие начали уже говорить о поражении Украины в этой информационной битве и тотальном провале коммуникации. Пусть это даже и выглядит так, однако осторожно спрогнозирую одну вещь - несмотря на всю эту, вероятнее всего, запланированную операцию влияния со стороны РФ, результат может оказаться очень скромным для Путина.

В западных странах постепенно вырабатывается психологический иммунитет от российских нарративных историй и тем более публичных истерик.

Самое интересное, что даже если россияне будут говорить правду, апеллировать к справедливому возмездию и даже оперировать доказательствами (теоретически такое может быть), то им будут верить все меньше и меньше. Здесь ловушка для них, в которую они сами себя загнали ранее фанатичной ставкой на пропаганду и дезинформацию.

Что касается Украины, то здесь многое будет зависеть от профессиональной и слаженной коммуникации Украины со своими союзниками. Каналы связей должны сейчас быть красными. Неформальные вещи также, думаю, задействованы.

Погибших пленных, если подтвердится информация, будет по-человечески очень жаль. Эту боль родных не заглушить ничем... Никакими объяснениями и рассуждениями...

Кто такой Олег Постернак

Постернак Олег Александрович (родился 19 сентября 1983 г., с. Залужье, Теплицкий район, Винницкая область) — политтехнолог, политический консультант, член Ассоциации профессиональных политических консультантов Украины, кандидат исторических наук. Провел 16 избирательных кампаний в качестве руководителя кампании кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах, кандидатов на должность глава городов, кандидатов в депутаты областных и районных советов.
Автор блогов и публицистических материалов по избирательному праву, политическим технологиям, электоральной психологии во многих украинских изданиях.
Комментирует политическую ситуацию на украинских информационных телеканалах, пишет Википедия.

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война в Украине Ил-76 Олег Постернак
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