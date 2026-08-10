Кремль готовит медиа-шоу с участием украинских пленных: Коваленко предупредил об угрозе

Россия готовит масштабную дезинформационную кампанию на тему военнопленных, направленную на западную аудиторию, - об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, Кремль хочет создать фейковую картину "гуманного" отношения к украинским пленным, временно перемещая их в более комфортные условия для съемок в СМИ. Публикуем его анализ.
Россия готовит дезинформационную кампанию, которая будет касаться темы военнопленных. Россияне хотят продемонстрировать, что якобы относятся к нашим пленным лучше, чем Украина к российским.
На эти цели выделены ресурсы на медийные мероприятия, происходит перемещение украинских пленных в более комфортные условия для съемки соответствующих медийных сюжетов, которые по замыслу должны распространяться среди западной аудитории. Также РФ планирует использовать вернувшихся из плена россиян для распространения лжи об условиях содержания в Украине.
Пропаганда и ложь остаются инструментами войны и дискредитации.
Украина неоднократно открыто демонстрировала условия, в которых содержатся российские пленные, и качество питания. Но россияне будут продолжать попытки лгать и размывать реальность.
КНДР заинтересована в получении опыта в войне РФ против Украины для того, чтобы начать этап агрессии на Корейском полуострове. Не исключено, что Пхеньян сейчас видит "окно возможностей" в свете противостояния США и Ирана, а также истощения боеприпасов, на которых также поддерживается стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.
Японии и Южной Корее придется взять на себя большую ответственность за безопасность. Так или иначе, в Пхеньяне сидит авторитарный неадекватный лидер, который крайне похож на Путина. И у которого Путин также учится. В частности, ограничение интернета, которое ждет россиян в перспективе двух лет, полностью повторит систему, действующую в КНДР. Просто россияне пока об этом не догадываются.
О персоне: Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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