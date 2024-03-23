Кремль готовит эскалацию войны и новую мобилизацию

Это важный сигнал для тех, кто ещё в России. Бегите пока не поздно из этой страны, спасайте себя и детей.

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Путин готовится к войне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бегите пока не поздно.

Судя по последним заявлениям российских властей, эскалация войны и новая волна мобилизации неизбежны. Кремль тянул с этим до выборов. Но больше откладывать явно не намерен.

Песков: "Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации... О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом".

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Шойгу: "До конца года планируется сформировать две общевойсковые армии и тридцать соединений, в том числе четырнадцать дивизий и шестнадцать бригад".

Это важный сигнал для тех, кто ещё в России. Бегите пока не поздно из этой страны, спасайте себя и детей. В этот раз власти власти после начала мобилизации не допустят массового исхода в стиле 2022 года. Для всех военнообязанных границы, скорее всего, сразу закроют.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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