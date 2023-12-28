Кремль 'горит' из-за скандала в российском шоу-бизнесе

Вся эта тусовка мягко говоря не антивластна и совсем не выступает против Путина.

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Киркоров и Ивлеева / Коллаж Главред, фото kp.ru, скриншот

Умножить на ноль Киркорова. И при чем тут противостояние Патрушев-Кириенко?

Раскручивание жесткой обструкции участников голой вечеринки на первый взгляд кажется исключительно неадекватной реакцией автократии на тусовку, которая заелась и потеряла ощущение времени. Но, мне кажется, процессы, запущенные сейчас, имеют несколько более глубокий, системный характер.

Начать нужно с того, что первая реакция власти не предусматривала каких-то кардинальных вещей. Все выглядело так, что артисты извинятся и дело спустится на тормозах.

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Но тут "неожиданно вмешались" ВСУ, которые уничтожили БДК "Новочеркасск". И, в Кремле, судя по всему, приняли решение максимально усилить историю с голой вечеринкой и тем самым закрыть в информпространстве вопрос уничтожения корабля. И все может бы тоже на этом завершилось, но в Кремле было принято решение показательно унизить и наказать участников вечеринки. Если говорить историческими параллелями, которые всегда хромые - это некая, современная реинкарнация дела журналов "Звезда" и "Ленинград".

Вся эта тусовка мягко говоря не антивластна и совсем не выступает против Путина. Но она раздражает Кремль недостаточной лояльностью. Властям нужны шаманы (новейший Кобзон), а не Киркоровы, которые явно имеют за собой шлейф гомосексуальности, вседозволенности и воспоминаний о свободной жизни не только с гей-клубами, но и просто более состоятельным и беззаботным для большинства россиян периодом). Киркоровы и собачки - это символы недобитого либерализма, который в любой момент может поднять голову. Но вся эта история - вершина айсберга.

По-моему, есть еще один важный аспект, значительно более сложный, чем предыдущий. Это начало очень сложной перестройки государственной модели РФ, согласно новым вводным (отмена идеи транзита власти и полная потеря даже квазиопозиции). Сейчас, конкурируют между собой две модели: одна, которую можем условно назвать моделью Патрушева, и которую можно назвать "неоандроповщина". Суть ее сводится к полному подчинению всех процессов силовикам с руководящей и направляющей ролью ФСБ . Главным союзником Патрушева здесь выступает руководитель Ростеха Чемезов.

Вторая модель, которую можем условно назвать моделью Кириенко и которая предполагает образование баланса между силовиками и каким-то гибридом. новейшей КПСС или даже КПК, которая обеспечивает гражданские социальные лифты и отвечает прежде всего, за экономику и социалку.

Какая модель одержит победу сказать трудно (освобождение Кириенко, о котором в последнее время заговорили, вовсе не означает смерть этой концепции). Пока точно больше шансов у первой модели, но Путин явно будет бояться чрезмерного усиления силовиков. Есть еще один козырь у второй модели: при ней телевизор не будет таким скучным, а значит система управления населением не будет возводиться исключительно для страха. Правда, вопрос, важно ли это Путину сейчас - открытый.

Россия вступает в период трансформации системы. И от этой трансформации будет, во многом зависеть не только то, что будет происходить в России завтра, но и через несколько лет.

Кто такой Вадим Денисенко? Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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