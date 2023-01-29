Танки - только первый шаг. Всерьёз уже говорят о западных самолётах и ракетах дальнего радиуса действия. Время работает против российских властей.

Кремль будет торопиться начать наступление, считает Эйдман / Минобороны РФ, скрин

Прогноз на первое полугодие 2023.

1. Девальвация рубля

России уже сейчас приходится продавать нефть в Азию с большим дисконтом, а также с потерями через серые схемы. Получается, что нефть будут продавать раза в два дешевле цены 70 долларов за баррель, заложенной в бюджете (с начала февраля ещё добавятся санкции на нефтепродукты, не говоря уже про потерянный европейский газовый рынок). Единственный выход в этой ситуации - девальвировать рубль. Иначе дефицит бюджета будет быстро расти, деньги на войну находить станет всё труднее (надо же ещё наёмникам и гробовые платить), а главное, путинской братве придётся забыть о привычных сверхприбылях на экспорте ресурсов.

2. Попытка предпринять широкомасштабное наступление

Кремль будет торопиться начать такое наступление до того, как новые беспрецедентные поставки западного оружия резко усилят украинскую армию. Понятно, что танки - только первый шаг. Всерьёз уже говорят о западных самолётах и ракетах дальнего радиуса действия. Время работает против российских властей. Они будут спешить.

3. Новая волна мобилизации

Подготовка наступления потребует новую волну мобилизации. Она неизбежна в ближайшие месяцы.

4. Украинское контрнаступление

Российская армия уже показала свою беспомощность в проведении широкомасштабных операций. У неё могут быть какие-то тактические успехи, но попытка широкого наступления только приблизит её крах. Кроме того, на его подготовку уже мало времени. Новое западное оружие придёт слишком быстро.

5. Бардак и раскол в России

Крах российского наступления и контрнаступление Украины, а также бюджетные и экономические трудности вызовет раскол в путинской верхушке. Руководство министерства обороны, Пригожин, Кадыров будут спихивать друг на друга отвественность за неудачи на фронте. А чекисты, чиновники и олигархи начнут внутреннюю войну за передел резко сократившейся кормовой базы под флагом наказания недостаточно патриотичных предпринимателей. Сечин попытается съесть Лукойл, Патрушев - Чемезова, чекисты - остатки ельцинской олигархии, типа Альфа-групп.

Как урапатриоты, так и системные квазилибералы начнут с разных сторон винить в катастрофе лично Путина, вначале вполголоса, а потом всё более явственно. Внутриэлитный заговор против диктатора станет вполне реальным.

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