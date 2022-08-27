Кремль близок к тому, чтобы совершить финальную и фатальную ошибку

Путин близок к тому, чтобы совершить финальную и фатальную ошибку / Фото Reuters

Для Кремля первой крупной фатальной ошибкой стала аннексия Крыма. Именно аннексия, а не оккупация. Если бы Кремль начал разыгрывать с оккупированным Крымом ту же схему, что и с Абхазией, то это не имело бы для него столь фатальных последствий. Но жадность фраера сгубила, а точнее химеры в его голове.

Второй фатальной ошибкой стало вторжение 24 февраля. Если бы Кремль ограничился большим наступлением в зоне ООС с выходом на админграницы Донецкой и Луганской областей и закончил его за 5-6 дней, что было вполне возможно, то сейчас ситуация была бы для него не столь фатальной. Но жадность с химерами опять подвели и на этот раз совсем фатально. Не только у Кремля, но и у всей Москвы и РФ очень химерное представление об Украине и войне с ней.

Теперь Кремль упёрся в выбор из трёх дверей и близок к тому, чтобы сделать третью и последнюю свою фатальную ошибку – организовать утечку радиации на Запорожской АЭС и мировую войну по классической схеме. Но с мировой войной из-за объективных факторов у кремлёвских акторов может получиться только война всего мира с РФ.

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Авария на ЗАЭС с утечкой радиации, аварии без утечки Кремль устраивает вторую неделю, приведёт его тоже к войне со всем миром. То, что большая часть африканско-азиатского мира воевать реально не будет и займёт в отношении РФ позицию неблагожелательного нейтралитета вряд ли утешит Кремль. Из всей Латинской Америки только Бразилия реально воевала с Третьим Рейхом, но это было слабым утешением для фюрера.

Правительство Украины до 24 августа неоднократно предлагало Кремлю четвёртую дверь – отвести оккупационные войска РФ на линию 23 февраля и начать переговоры. Совещание Кремля с Думой 25 августа это предложение в очередной раз отвергло, чем совершило ещё одну крупную ошибку и, похоже, роковую для РФ.

Химеры в головах Кремля и Госдумы продолжают править балом. Думе вообще лень думать. В неё идут не для того, чтобы думать, а чтобы голосовать. В результате Кремль сейчас близок к тому, чтобы совершить финальную и фатальную ошибку с выбором двери, и на размышления у него есть две-три недели. Другие ошибки потом уже не будут иметь никакого значения и точно не будут "судьбоносными", как любят выражаться на россии.