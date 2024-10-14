Краткое разъяснение по выборам и внешней политике США

Харрис с Байденом не имеют права сейчас размывать свою повестку дня, если хотят выиграть выборы.

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Выборы в США и Украина / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/KamalaHarris

Визит на день в Германию - это больше о жесте уважения к крупнейшему партнеру в Европе. Но отмененные крупные визиты в Германию и Анголу - о концентрации на внутренних приоритетах перед выборами.

Администрация Байдена - Харрис пытается сосредоточиться на экономических вопросах и социальных проблемах, которые непосредственно беспокоят американских избирателей.

Внешнеполитические темы (помощь Украине или Тайваню, обострение на Ближнем Востоке) хоть и важны, не являются первоочередными для рядовых избирателей, особенно в условиях внутренней нестабильности. А уровень внутреннего напряжения в США очень большой и стабильно растет с первого срока Трампа. Хотя фундамент под него закладывался последние 30 лет.

видео дня

Демократическая администрация, понимая, что любые внешнеполитические решения могут стать полем критики от оппонентов, избегает чрезмерного акцента на международных вопросах. Они пытаются сместить внимание на внутреннюю стабильность, рабочие места и инфляцию. Потому что эти темы больше резонируют у избирателей. И Харрис с Байденом не имеют права сейчас размывать свою повестку дня, если хотят выиграть выборы.

Поэтому перед выборами они будут стремиться избегать внешнеполитических кризисов или резких движений, которые могут расколоть избирателей. Поэтому администрация Байдена пытается ко дню голосования не допустить слишком большого обострения на Ближнем Востоке, балансируя задачу поддержать Израиль и задачу не допустить большую войну.

То же самое и с Украиной. В условиях, когда надо выбирать между сверхважным Рамштайном (который можно организовать и в ноябре-декабре) и сверхважным внутренним вопросом - будет выбрано второе.

Уже после дня голосования ситуация изменится. Хотя даже в случае победы Харрис надо будет еще заставить Трампа признать результаты выборов, внимание к внешней политике снова возрастет и окно возможных решений расширится из-за снижения электорального давления.

И да, мы можем критиковать Байдена и Ко за то, что все важные решения можно было принять раньше. И - вообще - "проклятые деэскалаторы". Но это ничего не изменит. Работаем с той ситуацию, которая есть.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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