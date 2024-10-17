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Краткий ликбез о КНДР, России и Китае

Юрий Богданов
17 октября 2024, 06:10
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Но она довольно быстро начала откатываться, потому что выяснилось, что нормализация грозит крахом режима. Поэтому пришлось ультраконсервироваться.
Краткий ликбез о КНДР, России и Китае
КНДР и Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, ua.depositphotos.com

Вижу в контексте последних новостей о северных корейцах, которые будут уже физически воевать за РФ, о гибели офицеров армии КНДР и постоянном военном сотрудничестве живет себе устойчивый миф, что это все не КНДР. А что это все Китай и на самом деле снаряды это Китай, техника это Китай и тому подобное.

Так вот. В чем автократии все же существенно отличаются от развитых демократий - они не то чтобы очень доверяют своим коллегам, даже если являются ситуативными союзниками или постоянными партнерами. Точнее они их считают предательскими утырками, каковыми являются сами.

Но для маленьких злобных диктатур лучшей моделью выживания является балансирование. Между большими диктатурами. Что и пытается сейчас восстановить Ын, подражая своему не менее конченому дедушке. И это Китаю не очень нравится.

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Существование режима Ким Ир Сена с 1945 года зависело от успешного балансирования между СССР и КНР. Он мастерски выжимал ресурсы то из тех, то из других. Если для Китая КНДР была удобным буфером между ним и американскими войсками, которые стояли в Японии и РК, то для СССР КНДР рассматривалась как инструмент давления на КНР и дополнительный плацдарм, который должен был давить на Мао.

Ким - старший этой ситуацией умело пользовался. Потому что только поддержка (вынужденная) от двух диктатур могла дать ему легитимность строить то самое безумное Чучхе, с культом личности и искривленной экономикой, которая кроме оружия и всего для оружия ничего не производит.

Когда СССР развалился, а Китай пошел по пути реформ поддержка КНДР резко сократилась, а экономическая модель не выдержала. В итоге - физический голод и несколько сотен тысяч трупов. Потом - первые реформы уже в КНДР, совместные экономические зоны с Южной Кореей и Китаем, и какая-то там попытка нормализации.

Но она довольно быстро начала откатываться, потому что выяснилось, что нормализация грозит крахом режима. Поэтому пришлось ультраконсервироваться. А на какую-то кассовую разницу добить тему с ядерным оружием.

Тут выяснилось, что с такими раскладами опираться приходится исключительно на Китай и то ограниченно. Ну или на довольно экстравагантные способы зарабатывать деньги: наркотрафик, хакерские атаки, торговлю оружием с сомнительными режимами или продажу в рабство (простите, аутсорсинг) собственных граждан. Но зависимость от Китая росла и росла, а это не очень нравится параноидальным тоталитарным диктатурам.

Вторжение России в Украину для КНДР - это идеальная возможность диверсифицироваться. Чем Ким № 3 и воспользовался. Он может предложить РФ фактически все свои эксклюзивные ресурсы - запасы и производство оружия, хакерские услуги, почти бесплатное мясо. А в обмен получить политический вес в отношениях с КНР, еду, топливо, некоторые ракетные технологии (что очень пугает Японию и РК, а также напрягает Китай). Учитывая жалкое состояние гражданской экономики КНДР, даже минимальные ресурсные вливания России являются очень существенными.

Глобально этот "союз" остается старым добрым ситуативным сотрудничеством, которое очень типично для КНДР. Режим Кимов активно сотрудничал и с Сирией еще Хафеза Асада, и с Ираком Хуссейна, и с Ираном, и с Йеменом времен первой гражданской войны.

Ким сейчас демонстрирует Китаю, что он может брать деньги и еду не только у Китая. А у России нет особого выбора. Кроме КНДР и Ирана оружие им взять при дефиците собственных производственных мощностей негде. А обойтись меньшим количеством РФ не может. Потому что ее способ ведения войны очень затратный по боеприпасам и людям.

В итоге режим Кимов хочет продлить существование и правление, уменьшив зависимость от одного соседа. Китай хочет подрывать единство демократий и использовать для этого Россию, но не хочет пускать в "свою гавань". Путинская Россия хочет использовать Китай, но не попасть в тотальную зависимость от него. Поэтому торгует с Индией. Индия не хочет, чтобы Россия была в полной зависимости от Китая. США (и демократы, и республиканцы) хотят сдержать Китай и по-разному видят роль России в этом. Европа не знает чего хочет. А мы хотим выжить. Так и живем.

Это все должно в очередной раз напомнить, что мир очень сложный даже в голове диктаторов. Не говоря о демократии.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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