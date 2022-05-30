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Красивое "освобождение" Донбасса не удалось: как РФ один за другим проваливает свои планы по Украины

Юрий Богданов

Журналист, блогер

30 мая 2022, 19:37

Города Донбасса, на которые у россиян хватит преимущества, будут полностью уничтожены, но такая тактика ведения войны не позволит России долго наступать.

Россиянам не удалось реализовать свой базовый военный план по Украине
Тактика разрушения городов вдребезги и обстреливания их из всего, что есть у РФ, не позволит россиянам долго наступать, они истощатся / Фото УНИАН

Минутка о ситуации в Северодонецке и в целом. Давайте немного по фактам.

Противник штурмует город? Да. Идут уличные бои. Я так понимаю, что преимущественно на окраинах города. Но противник действительно продвигается.

Что фактически происходит? Происходит вытеснение украинских военных вместо их окружения и разгрома, что было планом А для россиян.

Является ли текущий сценарий идеальным для противника? Нет. План был сначала окружить всю нашу группировку на Донбассе и ближайших территориях, замкнув круг возле Павлограда (Днепропетровская область).

Затем их план был окружить Краматорск и всю нашу группировку в зоне ООС.

Затем они перешли к сценарию окружить нашу группировку в Северодонецке (левый берег реки Северский Донец) и в Лисичанске (правый берег).

Любое окружение давало россиянам возможность:

а) лишить Украину значительного потенциала боеспособности;

б) "освобождать" Донбасс более "красиво" для целей пропаганды;

в) сохранить значительную часть своего военного потенциала;

г) нивелировать влияние западной военной помощи, ибо окруженным войскам не помочь.

Чем больше "котел", тем лучше.

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Сейчас первые два сценария провалились. Третий – очень сильно пробуксовывает. Потому что контроль над необходимыми дорогами россияне так пока и не установили. И потому все перешло к штурму "котла", который фактически так и не сложился.

О чем свидетельствует текущая ситуация?

  1. Россиянам не удалось реализовать свой базовый военный план. Потому что украинские войска преобладают в тактическом и стратегическом мастерстве.
  2. При этом они сохраняют превосходство в силах и средствах, особенно в артиллерии (количество) и численности живой силы. И потому перешли к тактике выжигания и вытеснения.
  3. Выжигание и вытеснение – это более "дорогой" способ ведения наступления и для нас, и для них. Но мы избегаем больших окружений (пока что, и, я надеюсь, что эта тенденция сохранится) и планомерно истощаем врага.
  4. Да, города Донбасса, на которые у россиян хватит преимущества, будут уничтожены полностью. А прифронтовые города будут обстреливаться всем, что у них есть.
  5. Нет, такая тактика ведения войны не позволит русским долго наступать, и они истощатся. Через сколько – месяц или три – я не скажу, ибо не имею точных данных относительно их потерь и привлеченных резервов, как и по скорости пополнения наших резервов и поступления оружия.
  6. Нет, ничего трагического в том, что русские занимают определенные территории, для течения большой войны нет. Главное, что львиная доля гражданских уехала, а наши военные ловко ведут оборонительные действия против численно превосходящего врага. Это война маневров.

Читайте такжеПутин спешит: почему Россия снова угрожает КиевуЧто надо делать нам? Не строить иллюзий и не недооценивать врага. Давить на союзников и накапливать силы и средства. Верить в ВСУ. Воспринимать победы без эйфории и неудачи без отчаяния. Если исходить из того, что мы в этой войне андердог – все развивается по вполне нормальному для нас сценарию.

Я не говорю, что по приятному сценарию (на войне приятных сценариев не бывает), но по нормальному и рабочему – где у нас много дорог к победе, а время работает на нас, а не на врага.

Юрий Богданов, журналист, блогер

война в Украине Северодонецк война на Донбассе ВС РФ Россия Юрий Богданов
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