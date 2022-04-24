Крах уже близко: как войной в Украине Россия навсегда отогнала от себя всех союзников

Все последние десятилетия Россия искала для себя союзников, но теперь сама отвадила их от себя / Reuters

Будучи увлеченными ходом "специальной военной операции" в Украине и "сплачиваясь вокруг флага", россияне, на мой взгляд, упускают из вида одну "геополитическую" проблему – проблему окружения и союзничества.

Распад СССР воспринимался и воспринимается как трагедия и катастрофа прежде всего потому, что Москва утратила значительную часть территорий и перестала быть центром одного из двух военно-политических блоков.

"Возрождение" России началось на рубеже 1990-х и 2000-х годов с трёх символических шагов: "реконкисты" в Чечне (август 1999 – апрель 2000 г.), создания "союзного государства" с Беларусью (8 декабря 1999 г.) и оформления альянса с Китаем через образование ШОС (15 июня 2001 г.).

При этом все последние десятилетия Россия искала для себя союзников (строительство ЕАЭС было постоянно присутствовавшей в политике Кремля парадигмой) и стремилась разрушить противостоящие ей альянсы (что было заметно от игр с Берлином и Парижем против Вашингтона в 2003 г. до поддержки Д. Трампа в США и анти-ЕСовских сил в Европе).

Эта политика была если не оптимальной, то, по крайней мере, принимавшей во внимание геополитические реалии. За последние 500 лет ни одно государство не добивалось во внешнеполитической и военной сферах серьёзных успехов вне рамок мощных союзов (даже попытка "строительства социализма в отдельно взятой стране" чуть было не закончилась в СССР в 1941 г., будучи спасена "империалистическими" США и Великобританией).

"Специальная военная операция" в Украине поставила крест на таком курсе. С одной стороны, Россия отказалась от продвижения любой, в минимальной степени универсалистской идеи (раньше такими были коммунизм, панславизм и даже убогое "евразийство"), провалившись в националистический дискурс.

С другой стороны, Москва заставила союзников просто-таки отшатнуться от себя: вот уже Казахстан прямо говорит, что не нарушит ни одной антироссийской санкции, армянский лидер начинает восстанавливать отношения с Турцией от полной стратегической безысходности, а Китай официально открывает новые транспортные коридоры с ЕС, понимая, что Россия сейчас выступает не "мостом", а "стеной" между Европой и Азией.

При этом российская силовая "инициатива" в отношении Украины сделала то, чего не могли даже мечтать добиться самые отпетые "русофобы": уже в этом году в НАТО могут вступить нейтральные Швеция и Финляндия, которых десятилетиями считали примером "взвешенного" отношения к опасному соседу; Украина получит в ЕС статус кандидата с неплохими перспективами на членство; Европа "переломит через колено" Германию, заставив её отказаться от российской нефти; и, наконец, в течение нескольких лет военные расходы НАТО возрастут весьма существенно, а у доктрины жёсткого сдерживания России не останется ни одного противника.

Читайте такжеПоследнее сражение российской армии, или Почему у Путина нет шансов на победу в УкраинеЗа короткое время Москва разрушила создававшиеся ею альянсы (уверен, что Пекин спишет её с "геополитической карты" в случае поражения в Донбассе) и серьёзно укрепила солидарность внутри тех, которые ей противостоят.

Ситуация, на мой взгляд, напоминает период 1989-1990 гг., когда союзники СССР дистанцировались от него, страна понимала невозможность победы в Афганистане, а Запад сплачивал свои силы в поддержке невинно пострадавшего от агрессии Ирака Кувейта – иначе говоря, время созревания той "геополитической катастрофы", всхлипы по которой раздаются из Кремля с 2005 г.

А что было потом, известно: крах "исторической России", начавшийся с отделения "спорных" прибалтийских территорий.