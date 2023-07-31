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Крах России становится исторической неизбежностью

Сергей Климовский
31 июля 2023, 19:10
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Если ВСУ наступают на юге, чтобы выйти к Крыму, то самое логичное средство этому помешать - начать РФ наступление на другом конце фронта на северо-востоке.
Война в Украине, ВСУ,
Наступление ВСУ и ситуация на фронте / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Относительно удачная вылазка россиян под Сватово и неудачная в Серебрянском лесу под Кременной вызвали определённую тревогу, но не были неожиданностью. Понять, что происходит, можно, если ответить на два неизбежных вопроса, связанных с ожидаемым масштабным прорывом фронта ВСУ и выходом к границе.

Вопрос первый: как Кремль отреагирует на это событие? Ответ очевиден, негативно и постарается сорвать всеми имеющимися средствами. Арсенал средств ограничен и поддаётся вычислению.

Если ВСУ наступают на юге, чтобы выйти к Крыму и Азовскому морю, то самое логичное средство этому помешать - начать наступление на другом конце фронта на северо-востоке. Таких участков два. Первый, – в Луганской области от Кременной до Сватово и дальше до границы. Второй, – вторгнуться ещё раз в Харьковскую область и двинуться по одному берегу реки Оскол, а по другом наступать от Сватово к Боровой и Купянску.

видео дня

О концентрации оккупантами в Белгородской области между Валуйками и Уразово более 100 тыс. войск и 1200 танков и другой техники как "кулаке" для наступления ещё в июне говорил генерал Кривонос, стараясь перенести эту тему с закрытых форумов военспецов в широкое информационное пространство. Сколько из этих 1200 танков резиновые муляжи, а сколько настоящие – отдельный вопрос, как и то, разведка какой союзной Украине страны предоставила эту информацию генералу. Вероятно, это была разведка Эстонии, которая с мая сделал несколько сильных заявлений. Москва на них реагировала возгласом: "Что, у Эстонии ещё и разведка есть? Кто бы мог подумать".

Не исключено, что целью двух рейдов русских "легионеров" к Шебекино 23-24 мая и в начале июня было заставить генштаб РФ "засветить" эту группировку.

Но Россия заподозрила неладное и не выдвинула её для отражения "наступления" из Украины, несмотря на то, что в первом рейде было два танка и несколько бронеавтомобилей. Генерал генштаба РФ бегал по селу, поднимая взвод в атаку, чтобы понять – это наступление или разведывательный рейд.

Пока в генштабе РФ разбирались, что означает это движение в районе Шебекино и Грайворона, какая-то "башня" Кремля сделала пропагандистский рейд на восточный фланг НАТО. В Твиттере появилась видеозапись с людьми в военной форме, которые говорят на российском и польском языке и общими усилиями пытаются завести бронетранспортёр. Из Твиттера видео перекочевало на медиаресурс, зарегистрированный в Чехии и вещающий на Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. Видео сопровождало пояснение: в рейде участвуют не только русские "легионеры", но и польские "наёмники". Именно так, наёмники.

Кто-то в Кремле хотел этим устроить дипломатический скандал и "доказать", что Войско польское уже вошло в РФ.

Оба этих рейда русских против россиян не совсем достояние истории, так как 14 июля Залужный сказал "Вашингтон пост" несколько фраз, общий смысл которых можно свести к тому, что если понадобится, то ВСУ зайдут на территорию РФ.

В результате таких разговоров, рейдов и других действий для Москвы возник тот эффект, который она создаёт на белорусско-украинской границе передвигая свои войска. Москве приходится напрягаться, строить укрепления в Белгородской области и держать там крупную группировку на случай нашего контрнаступления. Эта группировка является и источником для ротации сил оккупантов на фронте. Третье её предназначение – самой начать наступление на Луганщине к реке Оскол или на Харьков для срыва нашего наступления на юге.

Повторное наступление оккупантов на Харьков крайне маловероятно, если "кроты" опять им чего не сольют и не наобещают. Но и в этом случае Кремль рискует нарваться на серьёзное пограничное сражение с неясным исходом. В ходе него по Белгородщине будет прилетать так много и густо, что её губернатор устанет считать "хлопки". Если это вторжение тоже пойдёт совсем не по плану, то Москва может потерять часть территории "Белгородской народной республики", а это уже политические и пропагандистские неудобства. В феврале 2022 г. так и произошло бы, если бы в 2019 г. результаты выборов были другими. Поэтому вторгаться на Харьковщину опять для Кремля очень рискованно. Гораздо спокойней вести наступление по оси Сватово – Кременная с целью сорвать наступление ВСУ на юге, а также сдвинуть фронт к р. Оскол и срезать выступ вокруг Северска, прикрыв так Бахмут.

То, что Москва провела на прошлой неделе пробные наступления в Серебрянском лесу и возле Сватово показывает – ВСУ наступление ведёт, пусть и не столь масштабное, как всем нам хочется. Поскольку наше наступление ещё не масштабное, то и вылазки ра**истов тоже были локальными под стать ему. Герасимов и Кремль тоже не спешат сжигать под Сватово армию, так как знают, что потерю за два-три дня 20-30 тыс. бойцов убитыми и раненными, а особенно пленными, будет невозможно скрыть. Особенно, если колонны в несколько тысяч пленных россиян станут достояние мировых СМИ. Для обитателей РФ такое будет шоком с очень негативными последствиями для Кремля.

В таком контексте интересна ситуация между Бахмутом и Клещеевкой, где по данным карты "Дипстейт", околачивается полк "Ахмат". Если ВСУ артиллерийским огнём или другим способом смогут уничтожить половину "Ахмата", что приведёт к его отводу с фронта, то у Кадырки к проблемам со здоровьем добавятся политические проблемы. Его нукеры подписывались грабить и фоткаться, а не умирать за вяликую расею. Восстанавливать полк будет не только сложно, но и опасно, так как родственники погибших могут пытаться убить Кадырку по законам кровной мести. Поэтому Герасимов до сих пор старался держать полк подальше от "нуля". Если данные карты "Дипстейт" верны, то рационально воспользоваться близостью "Ахмата" к фронту.

Шевеление оккупантов в районе Сватово и Кременной пока не главное средство, которым Кремль хочет воспрепятствовать масштабному контрнаступлению ВСУ. Наступать на юге оккупантам сложно, так как они перекрыли себе кислород минными полями, пирамидами и другими укреплениями. Поэтому Кремль сделал ставку на ракетные обстрелы Одесской области и провокации "вагнеровцев" в Беларуси.

Москва столкнулась с той проблемой, что она смогла захватить часть Украины, но не может ни узаконить захват, ни удержать силой эту территорию, и возникает историческая неизбежность краха РФ.

Кто такой Сергей Климовский

Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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война в Украине ВСУ Сергей Климовский
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