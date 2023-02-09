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Крах победобесия: путинское государство не переживёт поражения

Игорь Эйдман

Социолог, публицист, автор книг

9 февраля 2023, 08:43
Верующие в Победу ожидали второго, окончательного её пришествия, которое должно было привести к унижению и разгрому западного дьявола и его слуг.
Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот YouTube

Путинское государство не переживёт поражения в войне против Украины. Это будет не просто мощный военно-политический провал. Для росийского общества поражение в войне станет мировозренческой катастрофой, крахом религиозно-идеологических основ государства.

Сейчас выйти на улицу с лозунгом "Нет войне!" примерно так же опасно, как во времена СССР - с плакатом "Нет коммунизму!". И тогда и сегодня такой "кощунник" будет наказан за покушение на святая святых. Главной святыней советской государственной религии была коммунистическая утопия, а нынешней - победоносная Война.

В постсоветской России на смену мифу о светлом коммунистическом будущем пришел миф о героическом военном прошлом. Однако на этом власти не остановились. Победа в войне стала восприниматься как главный праздник, абсолютная ценность, сакральный акт, который нужно и "можем повторить". Истеричное восхваление прошлой "великой" Победы создало образ лучшего, чаемого будущего. Новой российской религиозной утопией вместо коммунизма стала Победа в будущей большой войне.

Если использовать аналогии с христианством, Россия в этой религии - Бог-отец, страна и народ-победитель. Победа - Бог-сын России. 9 мая - Рождество Победы. Путин - патриарх, первосвященник Победы. Коллективный Запад - враг России и Победы, дьявол, который ввёл в искушение Украину, ставшую падшим ангелом и его слугой.

Верующие в Победу ожидали второго, окончательного её пришествия, которое должно было привести к унижению и разгрому западного дьявола и его слуг. Однако всё пошло не так, как им обещали путинские попы-пропагандисты в костюмах и рясах. Реальная война оказалась бесконечно далека от мифа о ней.

Когда вера в коммунизм умерла, рухнул СССР. Когда поражение в войне опрокинет миф о Победе - рухнет и путинский режим.

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Владимир Путин Путин новости
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