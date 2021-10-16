Крах империи: возможен ли дефолт США

США могут бесконечно повышать лимит госдолга, а, значит, возникший кризис – временный / Reuters

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о повышении лимита долга Соединенных Штатов, что было последней законодательной преградой на пути предотвращения национального дефолта. А дефолт по государственным обязательствам грозит США с 18 октября. Теперь законопроект должен подписать президент Джозеф Байден.

Этот законопроект увеличивает "потолок" долга США на 480 миллиардов долларов, что позволит министерству финансов оплачивать счета страны в начале декабря.

Однако в действительности повода для паники нет, ведь в США просто не может быть объявлен дефолт.

Основная причина невозможности дефолта состоит в том, что США производят доллар. А, контролируя эмиссию доллара в мире, Штаты могут бесконечно повышать "потолок" долга, ровно столько, сколько им будет нужно. Уже по этой причине Соединенным Штатам дефолт совершенно не грозит.

Такая ситуация, как сейчас, в США возникла не впервые. Уже не раз случались так называемые шатдауны, когда США вовремя не успевали повысить границу долга. В частности, так случалось при президентстве Дональда Трампа – тогда у США возникли временные трудности. Впрочем, все это было некритично: отправили в отпуск некоторых чиновников, приостановили выплаты и т.д. Однако затем Конгресс проголосовал за повышение лимита госдолга, и все заработало вновь.

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Вот и сейчас у США нет никаких препятствий для того, чтобы снова повысить границу долга и преодолеть этот временный кризис.

В общем, дефолт Штатам не грозит. Это вряд ли произойдет еще и потому, что США являются привлекательной для инвестирования страной, поэтому их долговые обязательства спокойно выкупаются большинством инвесторов или стран мира.

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Одним словом, пока США являются главным эмитентом доллара, пока энергоносители (нефть и газ) торгуются в основном в долларе, нет повода даже допускать мысль о том, что в Штатах возможен дефолт. Никаких предпосылок для финансовых потрясений в США нет.

Так что дефолт Соединенных Штатов невозможен даже теоретически, он не случится.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда