Ковид не закончится никогда: нужен ли Украине локдаун

Мир надеялся, что вакцинация спасет всех, и коронавирус закончится, но уже очевидно, что ковид не закончится никогда / УНИАН

Украина уже в тройке лидеров по распространению и смертности от коронавируса в Европе, седьмая – в мире. Возникает вопрос, насколько целесообразно введение локдауна в нашей стране в ближайшее время с целью препятствования распространению ковида.

Локдаун – это ограничительная мера, которая вводится исключительно по решению власти. А это решение в значительной степени политическое, ведь при его принятии власть ориентируется в том числе на настроения в обществе. Ранее локдауны вводились тогда, когда больницы были переполнены настолько, что медицинская система оказывалась на грани коллапса. Однако украинская власть этим летом заверяла, что больницы в Украине полностью подготовлены. Подготовлены – значит, подведен потоковый кислород. А если он подведен, то зачем вводить локдаун?

К тому же, локдаун – это ведь не панацея. Сам по себе он не спасет, если люди в нашей стране не осознают, что нужно ограничить свои социальные контакты в закрытых помещениях (вроде тусовок в ресторанах и барах), минимизировать пользование общественным транспортом, носить хорошо прилегающие хирургические маски, меняя их каждые два часа, или обзавестись респиратором с более высокой степенью защиты. Без всего этого введение локдауна вряд ли поспособствует приостановке заполнения коек, но неминуемо вызовет большой негатив в обществе, потому что много кто потеряет работу и средства к существованию. Хочу напомнить, что за рубежом локдаун вводили исключительно в комплексе с компенсацией утраченных населением доходов, а не так, как в Украине.

В Великобритании в июне-июле сложилась интересная ситуация. В тот момент, когда страна начала выходить из локдауна, резко ухудшилась эпидемическая ситуация. Тем не менее было принято решение продолжить выход из локдауна. Тогда очень многие британские врачи и эпидемиологи обращались к правительству с просьбой не ослаблять ограничительные меры – мол, это смерти подобно. Но правительство все равно приняло это рискованное решение, однако волна пошла на спад. А дело в том, что в Британии к лету была вакцинирована значительная часть населения – процент привитого населения в Британии тогда был больше, чем сегодня в Украине.

Этот пример демонстрирует, что жесткий локдаун не является панацеей, а решение о его введении в значительной степени должно опираться на желание общества. В Украине население особо не жаждет жестких ограничительных мер.

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Кроме того, в Украине ситуация летом этого года была вовсе не такая, как зимой 2021-го: летом у нас в свободном доступе был широкий ассортимент вакцин, и прививаться можно было без проблем. Но многие украинцы этой возможностью не воспользовались.

На мой взгляд, введение жестких ограничительных мер в Украине сейчас будет иметь больше минусов, чем плюсов.

Лучше делать упор на мотивацию к работе врачей и медсестер. А их, по сути, у нас "кинули" и с большим опозданием заплатили обещанные надбавки. Естественно, это не увеличивает их желания работать. Ведь важным фактором для того, чтобы люди не умирали под больницами, является не только развертывание дополнительных коек и не только потоковой кислород, но и медработники.

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Лечить ковидных больных могут не только врачи-инфекционисты. Во всем мире их лечат врачи общего профиля, терапевты и не только. В этом смысле у нас еще есть резерв, который пока не использован полностью.

В любом случае, думаю, руководство страны до последнего будет оттягивать введение жестких ограничительных мер и переложит эту ответственность на местные власти.

Нас постепенно подводят к тому, что жесткие ограничения будут действовать для невакцинированных украинцев. Такая практика не является изобретением Украины. Это – копирование линии поведения, которую приняла Западная Европа и не только.

С точки зрения науки, такие ограничения могут иметь лишь небольшой плюс в плане распространения инфекции. Научные данные показывают, что вакцинированные, особенно если прошло более четырех месяцев после прививки, могут инфицироваться коронавирусом, но иметь легкое протекание болезни в 43-45% (это британские данные). При этом люди распространяют вирус.

Таким образом, наличие вакцинации шестимесячной давности не гарантирует остановку распространения вируса. А потому не стоит переоценивать медицинский эффект от ограничений для невакцинированных.

Другое дело, что такой подход используют для создания дополнительных стимулов, чтобы больше людей вакцинировалось.

Так что самое главное, что делает вакцинация – защищает не общество, а индивидуума от тяжелого и смертельного ковида. А вот распространение инфекции вакцинация особо не ограничивает.

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Кроме того, Украина во многом перенимает опыт США. В Штатах не считается, что вирус игнорирует переболевших, тогда как в Западной Европе перенесенный и задокументированный ПЦР-тестом или тестом на антитела, или записями в медицинской документации ковид приравнивают к полной вакцинации. И это правильно. Есть достаточно исследований, которые показывают, что, как минимум, шесть месяцев после перенесенного коронавируса (даже в легкой форме) иммунная защита организма абсолютно не хуже, чем после получения двух доз вакцины.

К сожалению, наша власть не пошла в этом отношении путем Западной Европы.

Подытоживая все вышеизложенное, можно сказать, что все самые простые меры вроде ношения масок и сведения к минимуму пребывания в людных местах в комплексе с вакцинацией – это более действенные меры для сдерживания распространения вируса, нежели локдаун. Без вакцинации они не работают ровно, как и одна вакцинация без этих мер. Нужен комплекс действий: вакцинация плюс противоэпидемические меры даже для вакцинированных.

К сожалению, все это что в Украине, что в мире упирается в человеческую психологию. Ведь часть молодых людей считают себя бессмертными. Да, у них действительно риск умереть от коронавируса приближается к нулю, и у них нет такой социальной ответственности относительно окружающих.

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Восточные страны вроде Китая с помощью жестких ограничительных мер всех контактных изолировали вне дома в специальных помещениях принудительно, тем самым они минимизировали свои потери в первую волну. Далее они вакцинировали населения. Но когда стала распространяться "Дельта", в этих странах была мощная вторая волна, а все потому, что прослойка переболевших с иммунитетом у них была очень небольшая.

Этот опыт полутора лет пандемии дал нам довольно неожиданные результаты. В частности, весь мир надеялся, что вакцинация спасет всех, и коронавирус закончится. Но уже очевидно, что ковид не закончится никогда.

Сейчас часть стран обсуждает другой сценарий. Например, у Сингапура была правительственная стратегия, направленная на то, чтобы полностью изничтожить коронавирус. Сейчас там эту стратегию отбросили как нереалистичную и думают, как жить с коронавирусом как с сезонным гриппом. Ведь так постепенно прослойка переболевших будет все больше и больше. А когда переболевшие будут сталкиваться с новым вариантом вируса, какой-то остаточный иммунитет у них все равно будет. Примерно то же самое касается и вакцинированных – они будут болеть в легкой форме. Этим их иммунитет будет укрепляться и пролонгируется.

Один из возможных сценариев на будущее состоит в том, что ковид станет детской болезнью невакцинированных и неиммунных детей. А дети, к счастью, болеют коронавирусом намного легче, нежели взрослые.

Так что тема жестких локдаунов, как весной 2020 года с разрушением экономики, в мире сейчас непопулярна. И введение жестких ограничительных мер в Украине даст мало положительного эффекта в медицинском плане, но много негатива в социальном и экономическом планах.

Екатерина Амосова, врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель медицинского центра Амосовой, специально для Главреда